Израел закрива британското консулство в Източен Йерусалим

Израел ще закрие британското генерално консулство в Източен Йерусалим на 8 октомври, но няма да експулсира британските дипломати и членовете на техните семейства. Представителството ще загуби дипломатическия си статут, а около 30 служители ще могат да продължат работа в британското посолство в Тел Авив, съобщи вестник „Таймс“.

Решението за бъдещето на консулството е част от дипломатическия спор между Израел и Великобритания, който се изостри след британските санкции срещу израелски селища в окупирания Западен бряг. Лондон обяви ограничения върху търговията със стоки, произведени в селищата, както и други мерки срещу компании и лица, свързани с тях.

Консулството ще бъде закрито, но дипломатите остават

Израелският външен министър Гидеон Саар обяви на 8 септември, че британското консулство ще бъде затворено в срок от 30 дни. По информация на британски и израелски медии срокът изтича на 8 октомври.

Консулството в Източен Йерусалим е отделно от британското посолство в Тел Авив. То представлява Великобритания по въпросите, свързани с Йерусалим, Западния бряг и Газа, включително в политическата и консулската работа с палестинските институции и общности.

Съгласно информацията на „Таймс“ около 30-те дипломати няма да бъдат принудени да напуснат Израел. Те ще могат да продължат служебните си функции от посолството в Тел Авив, макар че вече няма да имат статута, свързан с консулството в Източен Йерусалим.

Лондон предупреди за ответни мерки

Преди израелското решение Великобритания е предупредила, че може да експулсира израелски дипломати от посолството в Лондон. В публикации, цитиращи източници, се посочва, че обсъжданата мярка може да засегне до 27 израелски дипломати.

Според „Таймс“ обаче затварянето на британското консулство няма автоматично да доведе до експулсиране на британски служители или техните семейства от Израел. Така спорът засега се насочва към промяна на статута и мястото на работа на дипломатите, а не към незабавно прекъсване на дипломатическото присъствие.

„Не исках това да се случи. Консулството е там от почти 200 години и това е дългогодишна позиция, която имаме“, заяви британският външен министър Ед Милибанд.

Израел обяви мярката като ответна реакция на британската политика спрямо селищата. Саар определи санкциите на Лондон като политически натиск и заяви, че Израел няма да приема действия, които според него засягат суверенитета и вътрешните му решения.

Закриването на консулството няма да прекрати дипломатическите отношения между двете държави. Британското посолство в Тел Авив ще продължи да работи, но достъпът на Лондон до пряка дипломатическа и консулска работа с палестинците в Източен Йерусалим, Западния бряг и Газа ще бъде ограничен.

Източници: theguardian.com, timesofisrael.com, independent.co.uk