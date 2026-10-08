Хуситите заявиха, че са ударили летището в Рияд

Хуситите от йеменското движение „Ансар Аллах“ заявиха, че са атакували международното летище „Крал Халид“ в саудитската столица Рияд с балистични ракети и безпилотни апарати. Военният говорител на групировката Яхя Сари твърди, че атаката е нарушила въздушното движение.

„Въздушното пространство на Саудитска Арабия се превърна в театър на военни действия“, заяви Сари, като призова международните авиокомпании да преустановят полетите над кралството. По думите му изключение трябва да бъдат свещените за мюсюлманите градове Мека и Медина.

Саудитската коалиция съобщи, че е прехванала и унищожила балистична ракета, изстреляна към района на Рияд. Според говорителя на коалицията генерал-майор Турки ал Малики ракетата е била унищожена северно от столицата. Твърдението, че боеприпас е поразил самото летище, не е независимо потвърдено.

Платформата Flightradar24 е регистрирала прекъсване на полетите от и към летище „Крал Халид“ за повече от час. Саудитската Главна служба за гражданска авиация не е посочила извършител на нападението, но потвърди, че летището в Рияд и международното летище в Абха са били засегнати.

Трима загинали и 36 ранени

При атаките срещу двете летища са загинали трима души, а 36 са били ранени, съобщиха саудитските власти. На летището в Рияд е загинал гражданин на Судан, а осем души са получили наранявания. В Абха са загинали гражданки на Мароко и Алжир, като са ранени още 28 души.

По данни на саудитските власти са нанесени и материални щети, чийто размер се оценява. Хуситите заявиха отделно, че са атакували летището в Абха и военната база в близкия град Хамис-Мушайт, както и военни обекти в районите Джизан и Асир.

Новата серия удари идва на фона на настъпление на подкрепяни от Саудитска Арабия йеменски сили по крайбрежието на Червено море. Според Асошиейтед прес боевете са се засилили, след като хуситите са превзели територии в района на протока Баб ел-Мандеб. Саудитската коалиция съобщи и за унищожена ракетна пускова платформа в Сана, използвана за атаки срещу Рияд.

Източници: apnews.com, aa.com.tr, thenationalnews.com