Президентите на ОАЕ и Сирия обсъдиха разширяване на двустранното сътрудничество

Президентът на Обединените арабски емирства шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян и сирийският президент Ахмед аш Шараа обсъдиха в телефонен разговор двустранните отношения и възможностите за разширяване на сътрудничеството между двете страни, съобщи новинарската агенция на ОАЕ - УАМ, предава БТА.

Особено внимание по време на разговора е било отделено на възможностите за задълбочаване на взаимодействието в областта на икономиката и развитието.

Двамата лидери обмениха мнения и по редица регионални и международни въпроси. Сред основните теми бяха последните събития в Близкия изток и отражението им върху бъдещето, сигурността и стабилността на региона.

Шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян и Ахмед аш Шараа подчертаха необходимостта от укрепване на регионалната сигурност и стабилност в интерес на всички народи в Близкия изток.