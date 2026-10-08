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Президентите на ОАЕ и Сирия обсъдиха разширяване на двустранното сътрудничество

Президентите на ОАЕ и Сирия обсъдиха разширяване на двустранното сътрудничество

8 Октомври, 2026 12:38, обновена 8 Октомври, 2026 12:41 401 2

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  • двустранно сътрудничество

Шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян и Ахмед аш Шараа разговаряха за икономиката, регионалната сигурност и последните събития в Близкия изток

Президентите на ОАЕ и Сирия обсъдиха разширяване на двустранното сътрудничество - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Обединените арабски емирства шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян и сирийският президент Ахмед аш Шараа обсъдиха в телефонен разговор двустранните отношения и възможностите за разширяване на сътрудничеството между двете страни, съобщи новинарската агенция на ОАЕ - УАМ, предава БТА.

Особено внимание по време на разговора е било отделено на възможностите за задълбочаване на взаимодействието в областта на икономиката и развитието.

Двамата лидери обмениха мнения и по редица регионални и международни въпроси. Сред основните теми бяха последните събития в Близкия изток и отражението им върху бъдещето, сигурността и стабилността на региона.

Шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян и Ахмед аш Шараа подчертаха необходимостта от укрепване на регионалната сигурност и стабилност в интерес на всички народи в Близкия изток.


Обединени Арабски Емирства
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  • 2 Някой

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