Етиопски дронове удариха еритрейски сили край Адиграт

Етиопски безпилотни летателни апарати са нанесли серия удари по еритрейски сили в района на Адиграт, в северния етиопски регион Тиграй. Атаките са извършени през нощта между 7 и 8 октомври, съобщава проектът за мониторинг на въоръжените конфликти ACLED.

Според организацията мишени са били еритрейски военнослужещи, военни автомобили и боеприпаси. Ударите са нанесени, докато частите са се изтегляли от позиции край Адиграт. ACLED съобщава и за атака срещу еритрейски сили край Гуада, докато те са се придвижвали с автомобили към Идага Хамус.

„Имаше много, много удари с дронове. Някои еритрейски камиони бяха унищожени и вече не са по улиците“, е казал пред АФП очевидец, пожелал анонимност.

Друг жител на Адиграт е съобщил за мощна експлозия през нощта и за еритрейски военни машини, поразени от дрон. Трети очевидец е заявил, че еритрейските войници изглеждали като оттеглящи се на север. ACLED посочва, че тежки експлозии са били чути до сутринта.

Еритрейски части са преминали границата

По данни на ACLED еритрейски подразделения са преминали границата при Заламбеса на 7 октомври и са се насочили по маршрута Адиграт–Идага Хамус. Свидетели и командир на подкрепящата етиопското правителство Сила за мир в Тиграй са съобщили, че войници с еритрейски униформи и тежко въоръжение са били забелязани в Адиграт, на около 25 километра южно от границата.

Асошиейтед прес уточнява, че не е успяла независимо да потвърди нито преминаването на границата, нито съобщенията за ударите. Според агенцията идентифицирането на войниците като еритрейски се основава на униформи, автомобили и регистрационни номера, описани от източници на ACLED.

Напрежението между двете държави се засилва

Еритрейският информационен министър Йемане Гебремескел не потвърди присъствието на еритрейски части в Етиопия. Той заяви: „Ние не се занимаваме с опровергаване на диви обвинения или измислени разкази.“

Етиопският външен министър Гедион Тимотеос е поискал незабавно изтегляне на еритрейските сили от територията на страната и е заявил, че Етиопия има право да защитава суверенитета и териториалната си цялост.

Новите сблъсъци избухнаха след подновяването на боевете между етиопските федерални сили и коалиция, водена от Тиграйския народноосвободителен фронт. На 4 октомври съюзнически на правителството сили поеха контрола над Мекеле, след като фронтът се изтегли от столицата на Тиграй. Етиопия и Еритрея прекъснаха дипломатическите си отношения през първата седмица на октомври, което допълнително увеличи риска от разрастване на конфликта в региона.

Източници: africanews.com, apnews.com, internazionale.it