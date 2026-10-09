Лондон заплаши Израел с експулсиране на дипломати

Великобритания предупреди Израел, че може да експулсира израелски дипломати от Лондон, ако не получи разрешение да отвори отново генералното си консулство в Йерусалим. Дипломатическият спор се изостри, след като Израел нареди затварянето на представителството в отговор на британски търговски санкции срещу селищата на Западния бряг.

Санкциите бяха наложени през миналия месец от външния министър Ед Милибанд. На британските служители беше даден 30-дневен срок да напуснат Израел.

Сградата остава отворена под ново име

В сряда вечерта, в последния възможен момент, британското правителство постигна споразумение сградата на консулството да остане отворена. Представителството ще работи под наименованието „Британска мисия“, а в него ще останат седем дипломати – с 20 по-малко от досегашния състав.

Така Израел формално изпълнява обещанието си да затвори консулството, докато Великобритания запазва официално присъствие в Йерусалим. Споразумението осигурява и възможност на британското правителство да поддържа пряк контакт с палестинския народ.

Заплахата за експулсиране остава

Според информация на „Дейли телеграф“ постигнатата договореност е само пауза в преговорите. Британското Министерство на външните работи може да поднови заплахата за експулсиране на израелски дипломати, ако британските представители не получат разрешение да се върнат в Йерусалим.

Лондон се е съгласил на постоянен диалог с израелското правителство, но е запазил възможността да предприеме дипломатическата мярка, ако преговорите „не се окажат надеждни“. Съществени разговори не се очаква да бъдат възобновени преди парламентарните избори в Израел на 27 октомври.

В изявление Ед Милибанд заяви: „Ние не приемаме, че правителството на Израел има законното право да затвори британското генерално консулство в Йерусалим, което функционира там от близо 20 години“.

Източници: bnrnews.bg