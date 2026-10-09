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Лондон заплаши Израел с експулсиране на дипломати

Лондон заплаши Израел с експулсиране на дипломати

9 Октомври, 2026 05:44 819 1

  • великобритания-
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  • дипломати-
  • йерусалим

Лондон настоява да получи разрешение за повторно отваряне на консулството си в Йерусалим. Междувременно сградата ще остане отворена като „Британска мисия“ със седем дипломати

Лондон заплаши Израел с експулсиране на дипломати - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Великобритания предупреди Израел, че може да експулсира израелски дипломати от Лондон, ако не получи разрешение да отвори отново генералното си консулство в Йерусалим. Дипломатическият спор се изостри, след като Израел нареди затварянето на представителството в отговор на британски търговски санкции срещу селищата на Западния бряг.

Санкциите бяха наложени през миналия месец от външния министър Ед Милибанд. На британските служители беше даден 30-дневен срок да напуснат Израел.

Сградата остава отворена под ново име

В сряда вечерта, в последния възможен момент, британското правителство постигна споразумение сградата на консулството да остане отворена. Представителството ще работи под наименованието „Британска мисия“, а в него ще останат седем дипломати – с 20 по-малко от досегашния състав.

Така Израел формално изпълнява обещанието си да затвори консулството, докато Великобритания запазва официално присъствие в Йерусалим. Споразумението осигурява и възможност на британското правителство да поддържа пряк контакт с палестинския народ.

Заплахата за експулсиране остава

Според информация на „Дейли телеграф“ постигнатата договореност е само пауза в преговорите. Британското Министерство на външните работи може да поднови заплахата за експулсиране на израелски дипломати, ако британските представители не получат разрешение да се върнат в Йерусалим.

Лондон се е съгласил на постоянен диалог с израелското правителство, но е запазил възможността да предприеме дипломатическата мярка, ако преговорите „не се окажат надеждни“. Съществени разговори не се очаква да бъдат възобновени преди парламентарните избори в Израел на 27 октомври.

В изявление Ед Милибанд заяви: „Ние не приемаме, че правителството на Израел има законното право да затвори британското генерално консулство в Йерусалим, което функционира там от близо 20 години“.

Източници: bnrnews.bg


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  • 1 Все тая…

    2 0 Отговор
    …малобритания никой не я бръсне за хора! А както се вижда домашният любимец на Гаргамел винаги си е правил каквото иска!

    05:52 09.10.2026