Кардинал Паролин: ООН се нуждае от процес на постоянна реформа

ООН се нуждае от „процес на постоянна реформа“, за да се справи с променения баланс на силите, новите технологии и днешните геополитически конфликти. Това заяви държавният секретар на Светия престол кардинал Пиетро Паролин в интервю за италианския вестник „Ла Република“, публикувано на 4 октомври.

Паролин се завърна от 81-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, където Светият престол призова за възстановяване на доверието чрез диалог, справедливост и спазване на международното право. Според кардинала кризата на многостранната дипломация е сред причините за „дълбоката нестабилност и конфликтите“, които засягат света. Той посочи и „загубата на взаимно доверие“, която затруднява организирането на ефективни реакции при хуманитарни кризи.

Призив за обновен многостранен подход

По думите на Паролин държавите в ООН често защитават собствените си позиции, без да проявяват готовност за компромис или да се вслушват в позициите на останалите. Той обаче отбеляза, че по време на Общото събрание са се чули настойчиви призиви за връщане към принципите на международното право.

Сред тях кардиналът изброи предотвратяването на войните, мирното решаване на споровете чрез дипломация и диалог, защитата на човешките права, цялостното развитие на хората и насърчаването на общото благо. Според него това изисква едновременно връщане към основните човешки ценности и нова политическа воля от страна на международните участници.

„Необходим е процес на постоянна реформа“, заяви Паролин, като свърза необходимостта от промени с факта, че светът днес е различен от времето, когато международните организации са създадени, за да предотвратят нови войни. Той посочи изкуствения интелект, който създава нови възможности и рискове, както и големите транснационални компании като все по-влиятелни фактори.

Позицията на Светия престол за конфликтите

В интервюто Паролин заяви, че Светият престол призовава участниците в конфликтите в района на Персийския залив да предпочетат диалога и преговорите пред силата. Като дълбоки причини за войните той посочи неравенството, изключването, отричането на основни права и отказа да се възприема другият като човек, а не като съперник.

За Газа кардиналът каза, че хуманитарната ситуация остава „изключително тежка“ и че палестинците имат нужда от всичко. Светият престол продължава да подкрепя решение с две държави, което да позволи на израелците и палестинците да живеят в мир на собствената си земя.

За Украйна Паролин определи войната като „истинска трагедия“. Той подчерта, че църковното учение защитава правото на самозащита, но едновременно с това Светият престол настоява за прекратяване на бойните действия и за незабавно, всеобхватно и ефективно прекратяване на огъня.

Кардиналът призова още за стриктно спазване на международното хуманитарно право, размяна на военнопленници и връщане в Украйна на деца, отведени в Русия. По думите му дългосрочното решение изисква обновен ангажимент към сигурността и сътрудничеството в Европа.

Източници: aleteia.org, vaticannews.va