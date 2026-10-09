Новини
Свят »
Кардинал Паролин: ООН се нуждае от процес на постоянна реформа
  Тема: Aleteia.org

Кардинал Паролин: ООН се нуждае от процес на постоянна реформа

9 Октомври, 2026 13:37 454 2

  • кардинал пиетро паролин-
  • оон-
  • светият престол-
  • международно право-
  • многостранна дипломация

Държавният секретар на Светия престол свърза кризата на многостранната дипломация със загубата на взаимно доверие и призова за връщане към международното право

Кардинал Паролин: ООН се нуждае от процес на постоянна реформа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Aleteia.org Aleteia.org

ООН се нуждае от „процес на постоянна реформа“, за да се справи с променения баланс на силите, новите технологии и днешните геополитически конфликти. Това заяви държавният секретар на Светия престол кардинал Пиетро Паролин в интервю за италианския вестник „Ла Република“, публикувано на 4 октомври.

Паролин се завърна от 81-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, където Светият престол призова за възстановяване на доверието чрез диалог, справедливост и спазване на международното право. Според кардинала кризата на многостранната дипломация е сред причините за „дълбоката нестабилност и конфликтите“, които засягат света. Той посочи и „загубата на взаимно доверие“, която затруднява организирането на ефективни реакции при хуманитарни кризи.

Призив за обновен многостранен подход

По думите на Паролин държавите в ООН често защитават собствените си позиции, без да проявяват готовност за компромис или да се вслушват в позициите на останалите. Той обаче отбеляза, че по време на Общото събрание са се чули настойчиви призиви за връщане към принципите на международното право.

Сред тях кардиналът изброи предотвратяването на войните, мирното решаване на споровете чрез дипломация и диалог, защитата на човешките права, цялостното развитие на хората и насърчаването на общото благо. Според него това изисква едновременно връщане към основните човешки ценности и нова политическа воля от страна на международните участници.

„Необходим е процес на постоянна реформа“, заяви Паролин, като свърза необходимостта от промени с факта, че светът днес е различен от времето, когато международните организации са създадени, за да предотвратят нови войни. Той посочи изкуствения интелект, който създава нови възможности и рискове, както и големите транснационални компании като все по-влиятелни фактори.

Позицията на Светия престол за конфликтите

В интервюто Паролин заяви, че Светият престол призовава участниците в конфликтите в района на Персийския залив да предпочетат диалога и преговорите пред силата. Като дълбоки причини за войните той посочи неравенството, изключването, отричането на основни права и отказа да се възприема другият като човек, а не като съперник.

За Газа кардиналът каза, че хуманитарната ситуация остава „изключително тежка“ и че палестинците имат нужда от всичко. Светият престол продължава да подкрепя решение с две държави, което да позволи на израелците и палестинците да живеят в мир на собствената си земя.

За Украйна Паролин определи войната като „истинска трагедия“. Той подчерта, че църковното учение защитава правото на самозащита, но едновременно с това Светият престол настоява за прекратяване на бойните действия и за незабавно, всеобхватно и ефективно прекратяване на огъня.

Кардиналът призова още за стриктно спазване на международното хуманитарно право, размяна на военнопленници и връщане в Украйна на деца, отведени в Русия. По думите му дългосрочното решение изисква обновен ангажимент към сигурността и сътрудничеството в Европа.

Източници: aleteia.org, vaticannews.va


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 О,Нее е маша на САЩ ..

    1 1 Отговор
    и една мъничка несъществуваща "държавичка". Единственото, от което се нуждае е спешно закриване...

    14:15 09.10.2026