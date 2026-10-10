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Девет души загинаха при стрелба в Пенсилвания

Девет души загинаха при стрелба в Пенсилвания

10 Октомври, 2026 19:16, обновена 10 Октомври, 2026 18:08 885 3

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  • полиция

Сред жертвите в град Ери има две деца

Девет души загинаха при стрелба в Пенсилвания - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Девет души са загинали при стрелба в град Ери, щата Пенсилвания, съобщи CBS. Сред жертвите има две деца. Заподозреният е намерен мъртъв след продължително противопоставяне с полицията.

Полицията е получила сигнали около 17:00 ч. местно време на 9 октомври за мъж, който стрелял с пистолет пред къща на улица „Пери“, съобщава CBS Pittsburgh. След това той влязъл в дома. Първите пристигнали служители открили телата на две жени на улицата, а по-късно в сградата били намерени още жертви, включително деца.

Районът е бил обграден от полиция и специализирани екипи. Служителите са използвали високоговорители, за да призоват мъжа да се предаде. По време на продължилото часове противопоставяне от къщата са се чули нови изстрели, след което полицаите са влезли в сградата.

По данни на полицията заподозреният е бил открит мъртъв. Предполага се, че е починал от самопричинено огнестрелно нараняване. Началникът на полицията в Ери Рик Лорах заяви: „Загубата на човешки живот е опустошителна, а обстоятелствата са дълбоко тревожни.“

Властите посочиха, че няма продължаваща опасност за населението. Мотивът за стрелбата не е обявен, а имената на загиналите и на заподозрения все още не са съобщени. Разследването продължава.


САЩ
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  • 1 бива тоя по печен

    6 0 Отговор
    а при предстоящата гражданска война наистина ще е страшно

    18:18 10.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ВЕСЕЛЯК

    5 0 Отговор
    Хубавички новинички от любимичкото ми САЩ-че.

    18:44 10.10.2026