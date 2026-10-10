Девет души загинаха при стрелба в Пенсилвания

Девет души са загинали при стрелба в град Ери, щата Пенсилвания, съобщи CBS. Сред жертвите има две деца. Заподозреният е намерен мъртъв след продължително противопоставяне с полицията.

Полицията е получила сигнали около 17:00 ч. местно време на 9 октомври за мъж, който стрелял с пистолет пред къща на улица „Пери“, съобщава CBS Pittsburgh. След това той влязъл в дома. Първите пристигнали служители открили телата на две жени на улицата, а по-късно в сградата били намерени още жертви, включително деца.

Районът е бил обграден от полиция и специализирани екипи. Служителите са използвали високоговорители, за да призоват мъжа да се предаде. По време на продължилото часове противопоставяне от къщата са се чули нови изстрели, след което полицаите са влезли в сградата.

По данни на полицията заподозреният е бил открит мъртъв. Предполага се, че е починал от самопричинено огнестрелно нараняване. Началникът на полицията в Ери Рик Лорах заяви: „Загубата на човешки живот е опустошителна, а обстоятелствата са дълбоко тревожни.“

Властите посочиха, че няма продължаваща опасност за населението. Мотивът за стрелбата не е обявен, а имената на загиналите и на заподозрения все още не са съобщени. Разследването продължава.