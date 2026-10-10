CNN: Пентагонът е изненадан от публичната екзекуция в Тексас

Решението екзекуцията на Нидал Хасан да бъде излъчена пряко е изненадало представители на Пентагона и американската армия, съобщи CNN, позовавайки се на трима източници, запознати с въпроса. Според тях много служители са научили за идеята едва след публичното изявление на министъра на отбраната Пийт Хегсет.

Хегсет е обявил плана в интервю с консервативния водещ Джак Пособиец на борда на самолетоносача USS Abraham Lincoln. „Ще гарантираме, че хората ще могат да го гледат, че ще бъде публично, защото хората трябва да разберат, че за такива действия има сериозни последици“, е заявил министърът.

По-късно Пентагонът е потвърдил, че думите „публично“ означават пряко излъчване. „Министърът е прав. Ще бъде излъчено пряко. Подробностите ще последват“, е посочило военното ведомство. Засега не е обявено на коя платформа ще бъде достъпен сигналът.

Екзекуцията е насрочена за 3 декември

Нидал Хасан е осъден за убийството на 13 души и раняването на 32 при стрелбата във военната база Форт Худ в Тексас през 2009 г. Той е бивш военен психиатър и майор от американската армия.

Екзекуцията е насрочена за 3 декември 2026 г. във Форт Худ и трябва да бъде извършена чрез разстрел. Това би било първото военно изпълнение на смъртна присъда в САЩ от повече от 65 години. Последната екзекуция на военнослужещ е извършена през април 1961 г., когато редник Джон Бенет е обесен.

Правилата ограничават достъпа до екзекуцията

Правилата на американската армия посочват кои лица могат да наблюдават изпълнението на военно наказание. Сред тях са близки на осъдения и на жертвите, адвокат на осъдения, представител на медиите и военен свещеник. Непълнолетни лица не могат да присъстват.

Именно това поражда въпроси около планираното излъчване. Според CNN генералът, който отговаря за правоприлагането в армията, може да направи изключение от правилата, ако то не противоречи на закона. Не е уточнено как Пентагонът възнамерява да предотврати достъпа на деца до излъчването или как ще бъдат защитени личните данни и достойнството на участниците.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс е изразил съмнение, че планът ще бъде реализиран. „Не знам дали това действително ще се случи“, е казал той, като е добавил, че няма да гледа излъчването, ако то бъде осъществено.

Решението предизвика критики както от демократи, така и от републиканци. Президентът Доналд Тръмп е одобрил екзекуцията чрез разстрел и е приветствал идеята, но не е дал публичен отговор дали би гледал прякото излъчване. Междувременно правни експерти посочват, че Хасан може да подаде нови жалби във федералния съд, което би могло да отложи екзекуцията.

Източници: ktvz.com, apnews.com