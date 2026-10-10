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CNN: Пентагонът е изненадан от публичната екзекуция в Тексас

CNN: Пентагонът е изненадан от публичната екзекуция в Тексас

10 Октомври, 2026 18:34 851 13

  • пийт хегсет-
  • нидал хасан-
  • пентагон-
  • форт худ-
  • смъртна присъда

Решението на Пийт Хегсет екзекуцията на Нидал Хасан да бъде излъчена пряко е предизвикало въпроси за правилата на американската армия

CNN: Пентагонът е изненадан от публичната екзекуция в Тексас - 1
Пийт Хегсет, Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Решението екзекуцията на Нидал Хасан да бъде излъчена пряко е изненадало представители на Пентагона и американската армия, съобщи CNN, позовавайки се на трима източници, запознати с въпроса. Според тях много служители са научили за идеята едва след публичното изявление на министъра на отбраната Пийт Хегсет.

Хегсет е обявил плана в интервю с консервативния водещ Джак Пособиец на борда на самолетоносача USS Abraham Lincoln. „Ще гарантираме, че хората ще могат да го гледат, че ще бъде публично, защото хората трябва да разберат, че за такива действия има сериозни последици“, е заявил министърът.

По-късно Пентагонът е потвърдил, че думите „публично“ означават пряко излъчване. „Министърът е прав. Ще бъде излъчено пряко. Подробностите ще последват“, е посочило военното ведомство. Засега не е обявено на коя платформа ще бъде достъпен сигналът.

Екзекуцията е насрочена за 3 декември

Нидал Хасан е осъден за убийството на 13 души и раняването на 32 при стрелбата във военната база Форт Худ в Тексас през 2009 г. Той е бивш военен психиатър и майор от американската армия.

Екзекуцията е насрочена за 3 декември 2026 г. във Форт Худ и трябва да бъде извършена чрез разстрел. Това би било първото военно изпълнение на смъртна присъда в САЩ от повече от 65 години. Последната екзекуция на военнослужещ е извършена през април 1961 г., когато редник Джон Бенет е обесен.

Правилата ограничават достъпа до екзекуцията

Правилата на американската армия посочват кои лица могат да наблюдават изпълнението на военно наказание. Сред тях са близки на осъдения и на жертвите, адвокат на осъдения, представител на медиите и военен свещеник. Непълнолетни лица не могат да присъстват.

Именно това поражда въпроси около планираното излъчване. Според CNN генералът, който отговаря за правоприлагането в армията, може да направи изключение от правилата, ако то не противоречи на закона. Не е уточнено как Пентагонът възнамерява да предотврати достъпа на деца до излъчването или как ще бъдат защитени личните данни и достойнството на участниците.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс е изразил съмнение, че планът ще бъде реализиран. „Не знам дали това действително ще се случи“, е казал той, като е добавил, че няма да гледа излъчването, ако то бъде осъществено.

Решението предизвика критики както от демократи, така и от републиканци. Президентът Доналд Тръмп е одобрил екзекуцията чрез разстрел и е приветствал идеята, но не е дал публичен отговор дали би гледал прякото излъчване. Междувременно правни експерти посочват, че Хасан може да подаде нови жалби във федералния съд, което би могло да отложи екзекуцията.

Източници: ktvz.com, apnews.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 по телевизията екзекуции

    10 1 Отговор
    пак изоставаме от "цивилизования" свят

    Коментиран от #2, #5

    18:38 10.10.2026

  • 2 К.О.Т..А.К 🐱

    0 5 Отговор

    До коментар #1 от "по телевизията екзекуции":

    ще наваксаме , споко///след десетина години копейките ще ги хвърляме от Балдуиновата кула , онлайн

    Коментиран от #3, #4, #7, #8, #10, #12, #13

    19:03 10.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Констатация

    1 0 Отговор
    Не че подкрепяп подобно "Шоу", което ще превърне убиеца в идол и пример за подражание на ислямистите, но за жертвите на убиеца и техните близки да напишете нещичко, а?

    19:25 10.10.2026

  • 7 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т..А.К 🐱":

    А дали след десетина години ще има българи,сиреч копейки? Защото с тази демографска криза,българите са на изчезване .

    19:31 10.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Луд

    1 0 Отговор
    Този пентагон да не би да е институция на Гватемала,,Подчинена на правителство във ЙЕРОСАЛИМ.

    19:50 10.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Така ли

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т..А.К 🐱":

    Споко,след две три години ще провесваме русофобите на собствените им черва пред НДК

    20:14 10.10.2026