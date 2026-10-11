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Молдова ще произвежда дронове и оръжия за своята сигурност
  Тема: Украйна

Молдова ще произвежда дронове и оръжия за своята сигурност

11 Октомври, 2026 06:54 586 19

  • молдова-
  • игор гросу-
  • дронове-
  • отбрана-
  • въздушно пространство

Председателят на парламента Игор Гросу заяви, че продукцията ще бъде предназначена за нуждите на страната, а не за Украйна. Кишинев отчита 88 нарушения на въздушното си пространство от началото на руската инвазия

Молдова ще произвежда дронове и оръжия за своята сигурност - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Молдова подготвя промени в законодателството, които да позволят производството на оръжия и дронове за нуждите на собствената ѝ сигурност. Председателят на парламента Игор Гросу заяви, че става дума основно за оръжия с двойна употреба, които могат да се използват както за отбрана, така и при бедствия и в селското стопанство.

„Много бих искал да ги произвеждаме сами. Нуждаем се от тях, особено за целите на двойната употреба“, каза Гросу по време на двудневен форум, посветен на сигурността. По думите му законодателните промени са необходими, за да започне изграждането на местно производство.

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Председателят на парламента отхвърли възможността произведените оръжия да бъдат предназначени за Украйна. „Разбира се, че не! Защо бихме го направили? Бихме ги произвеждали за самите нас“, заяви той пред журналисти.

88 нарушения на въздушното пространство

Като аргумент за необходимостта от укрепване на отбраната Гросу посочи данни за 88 нарушения на въздушното пространство на Молдова, отчетени от началото на руската пълномащабна инвазия в Украйна през февруари 2022 г.

„На фона на тези числа хората си задават един прост въпрос: Може ли нашата държава да ни защити?“

Той подчерта, че изграждането на необходимите способности няма да стане бързо. „Не можем да осигурим тази защита за една нощ. И не можем за четири години да компенсираме липсата на финансиране на нашата отбрана в продължение на 30 години“, каза Гросу.

Според него защитата на въздушното пространство изисква радари, техническо оборудване, обучен персонал, надеждни комуникации, инфраструктура и ясни процедури. Така производството на дронове е представено като част от по-широк план за укрепване на националната сигурност, а не като отделна военна мярка.

Предстоят законодателни промени

Гросу е лидер на Партията на действието и солидарността, която има мнозинство в парламента и подкрепя президента Мая Санду. Управлението в Кишинев се стреми към присъединяване на Молдова към Европейския съюз до 2030 г. и заема критична позиция към Москва заради войната в Украйна.

Предстои предложените промени да бъдат внесени за разглеждане в парламента. В публикуваната информация не са посочени конкретен срок за приемането им, размер на планираните инвестиции или производствен капацитет на бъдещите предприятия.

Източници: dariknews.bg, theprint.in


Молдова (Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Соломон

    3 9 Отговор
    Молдова ще се присъедини към Румъния заради своята сигурност.И така директно влиза и в НАТО и ЕС

    Коментиран от #3, #4, #6, #19

    06:57 11.10.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 1 Отговор
    МОЛДОВА Е ЧАСТ
    ОТ СДЕЛКАТА ЗА ЛУКОЙЛ И НАШИЯ НЕФТОХИМИК:)
    ....
    РУМЪНСКАТА ГРАЖДАНКА МАЙЧЕТО САНДУ ЩЕ
    ТРЯБВА ДА СЕ МЕСТИ В БУКОВА КОРИЯ ( Букурещ) :)

    06:59 11.10.2026

  • 3 Софиянец

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Соломон":

    Фашистки мечти 😂

    Коментиран от #5

    07:00 11.10.2026

  • 4 Хихихи

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Соломон":

    Колкото хукрайна се присъедини, бухахаха

    Коментиран от #9

    07:01 11.10.2026

  • 5 Соломон

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "Софиянец":

    Дай определение за фашизъм.Аз не мечтая .Това е нещо за което все повече се обсъжда и говори в Молдова

    Коментиран от #7, #8

    07:03 11.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Софиянец

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Соломон":

    Исраел

    Коментиран от #10

    07:06 11.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Соломон

    2 5 Отговор

    До коментар #8 от "Софиянец":

    И какво е общото между Израел и Молдова

    Коментиран от #13

    07:10 11.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "Соломон":

    БЪЛГАРСКИЯ ЕВРЕИН
    СТЕФАН ВИТКОФФ ;)
    ....
    ТОВА Е ОБЩОТО МЕЖДИ ИЗРАЕЛ И МОЛДОВА:)

    07:13 11.10.2026

  • 14 Факти от соломона

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Соломон":

    Ти не знаеш за какво говориш. Почети малко преди да пишеш

    07:14 11.10.2026

  • 15 УЖАС

    4 0 Отговор
    ... могат да се използват както за отбрана, така и при бедствия и в селското стопанство..... ВОЕННИТЕ ДРОНОВЕ ВЕЧЕ ЛЕТЯТ С 600 км/час. Как ще ги използваш в селското стопанство.

    Коментиран от #17

    07:18 11.10.2026

  • 16 УЖАС

    4 1 Отговор
    Преди да се присъедини към Румъния, може да се присъедини към Приднестровската Народна Република.

    07:21 11.10.2026

  • 17 Само

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "УЖАС":

    Мая на Сандо знае !

    07:22 11.10.2026

  • 18 Дрон от Жъмбо

    2 0 Отговор
    И колела ще произвежда, ама друг път.

    07:34 11.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.