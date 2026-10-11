Молдова ще произвежда дронове и оръжия за своята сигурност

Молдова подготвя промени в законодателството, които да позволят производството на оръжия и дронове за нуждите на собствената ѝ сигурност. Председателят на парламента Игор Гросу заяви, че става дума основно за оръжия с двойна употреба, които могат да се използват както за отбрана, така и при бедствия и в селското стопанство.

„Много бих искал да ги произвеждаме сами. Нуждаем се от тях, особено за целите на двойната употреба“, каза Гросу по време на двудневен форум, посветен на сигурността. По думите му законодателните промени са необходими, за да започне изграждането на местно производство.

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Председателят на парламента отхвърли възможността произведените оръжия да бъдат предназначени за Украйна. „Разбира се, че не! Защо бихме го направили? Бихме ги произвеждали за самите нас“, заяви той пред журналисти.

88 нарушения на въздушното пространство

Като аргумент за необходимостта от укрепване на отбраната Гросу посочи данни за 88 нарушения на въздушното пространство на Молдова, отчетени от началото на руската пълномащабна инвазия в Украйна през февруари 2022 г.

„На фона на тези числа хората си задават един прост въпрос: Може ли нашата държава да ни защити?“

Той подчерта, че изграждането на необходимите способности няма да стане бързо. „Не можем да осигурим тази защита за една нощ. И не можем за четири години да компенсираме липсата на финансиране на нашата отбрана в продължение на 30 години“, каза Гросу.

Според него защитата на въздушното пространство изисква радари, техническо оборудване, обучен персонал, надеждни комуникации, инфраструктура и ясни процедури. Така производството на дронове е представено като част от по-широк план за укрепване на националната сигурност, а не като отделна военна мярка.

Предстоят законодателни промени

Гросу е лидер на Партията на действието и солидарността, която има мнозинство в парламента и подкрепя президента Мая Санду. Управлението в Кишинев се стреми към присъединяване на Молдова към Европейския съюз до 2030 г. и заема критична позиция към Москва заради войната в Украйна.

Предстои предложените промени да бъдат внесени за разглеждане в парламента. В публикуваната информация не са посочени конкретен срок за приемането им, размер на планираните инвестиции или производствен капацитет на бъдещите предприятия.

Източници: dariknews.bg, theprint.in