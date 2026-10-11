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Срив на електронната системата забави проверките на летище JFK в Ню Йорк

Срив на електронната системата забави проверките на летище JFK в Ню Йорк

11 Октомври, 2026 07:14, обновена 11 Октомври, 2026 07:16 537 0

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  • технически срив

Пътниците, пристигащи с международни полети, са предупредени да очакват по-дълго чакане

Срив на електронната системата забави проверките на летище JFK в Ню Йорк - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Електронната система на американската Митническа и гранична служба временно е излязла от строя на летище „Джон Кенеди“ в Ню Йорк. Прекъсването е довело до забавяния при проверката на пътниците, пристигащи с международни полети.

„Сривът на системата на Митническата и гранична служба в момента засяга проверката на пътниците, пристигащи на JFK с международни полети. Пътуващите трябва да бъдат подготвени за по-дълго чакане“, се посочва в съобщение на летището в социалната мрежа X.

От службата работят по отстраняването на неизправността. До публикуването на съобщението не е обявена причина за прекъсването, нито е посочено колко време ще продължат забавянията.

Проблемът засяга граничната обработка след кацането на международните полети. Това може да удължи времето до получаването на багажа и да създаде затруднения за пътници с последващи полети. Няма съобщение за отменени полети заради техническия срив.


САЩ
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