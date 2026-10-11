Срив на електронната системата забави проверките на летище JFK в Ню Йорк

Електронната система на американската Митническа и гранична служба временно е излязла от строя на летище „Джон Кенеди“ в Ню Йорк. Прекъсването е довело до забавяния при проверката на пътниците, пристигащи с международни полети.

„Сривът на системата на Митническата и гранична служба в момента засяга проверката на пътниците, пристигащи на JFK с международни полети. Пътуващите трябва да бъдат подготвени за по-дълго чакане“, се посочва в съобщение на летището в социалната мрежа X.

От службата работят по отстраняването на неизправността. До публикуването на съобщението не е обявена причина за прекъсването, нито е посочено колко време ще продължат забавянията.

Проблемът засяга граничната обработка след кацането на международните полети. Това може да удължи времето до получаването на багажа и да създаде затруднения за пътници с последващи полети. Няма съобщение за отменени полети заради техническия срив.