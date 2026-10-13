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Хутите заплашиха с удари по Рияд и обекти на Saudi Aramco

Хутите заплашиха с удари по Рияд и обекти на Saudi Aramco

13 Октомври, 2026 18:56 925 6

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Предупреждението дойде, след като коалицията призова цивилните да напуснат района около петролен обект в йеменската столица Сана.

Хутите заплашиха с удари по Рияд и обекти на Saudi Aramco - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Йеменското бунтовническо движение „Ансар Аллах“, известно като хутите, заплаши да атакува Рияд и обекти на саудитската петролна компания Saudi Aramco. Заплахата е в отговор на призив на коалицията за евакуация на района около петролен обект в Сана, съобщава ТАСС, предава News.bg.

Официалният говорител на алианса Турки ал Малики заяви, че командването на обединените сили е призовало цивилните да напуснат района на Йеменската петролна компания, по-конкретно централната станция „Ал Сабаха“ в Сана, с цел да бъде гарантирана безопасността им.

Малко след това военният говорител на хутите Яхия Сария отправи ответно предупреждение. Той заяви, че евентуални удари по Сана ще получат суров отговор.

Сария призова служителите и цивилните граждани в близост до обекти на Saudi Aramco незабавно да напуснат районите. Той обяви петролната инфраструктура на Саудитска Арабия за легитимна цел за бунтовническите сили.


Йемен
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Въпрос:

    15 0 Отговор
    Нещо много им надобреха ударните възможности на хутите!
    Как...?!

    19:02 13.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Механик

    7 1 Отговор
    С.Арабия-пуделите на Израел, респективно САЩ. Много ще страдат всички посочени. Ама много.
    А едни от тях ще обикалят отново за да търсят обетована земя. Само дето предния път беше за кратко. Само 40 години. Този път ще е друга бира. Тъмна и гъста.

    19:12 13.10.2026

  • 5 РАЗБИРА СЕ

    10 0 Отговор
    Имат пълно основание срещу ционистките подлоги.

    19:25 13.10.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    ЕТИОПИЯ - ЧЛЕН НА БРИКС
    Е НА ПЪТ ДА СТАНЕ МОРСКА ДЪРЖАВА
    .....
    СЛЕД КАТО ЕРИТРЕЯ НАПАДНА ЕТИОПИЯ, ЕТИОПИЯ ВЛЕЗЕ В ЕРИТРЕЯ И ТРЪГНА КЪМ ЧЕРВЕНО МОРЕ.
    .....
    ТОВА Е ТОЧНО НА ДРУГИЯ БРЯГ - СРЕЩУ ХУСИТЕ..
    .. ПОСТЕПЕННО БРИКС ЗАСИЛВА КОНТРОЛА В СВЕТА ...:)

    19:28 13.10.2026