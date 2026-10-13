Хутите заплашиха с удари по Рияд и обекти на Saudi Aramco

Йеменското бунтовническо движение „Ансар Аллах“, известно като хутите, заплаши да атакува Рияд и обекти на саудитската петролна компания Saudi Aramco. Заплахата е в отговор на призив на коалицията за евакуация на района около петролен обект в Сана, съобщава ТАСС, предава News.bg.

Официалният говорител на алианса Турки ал Малики заяви, че командването на обединените сили е призовало цивилните да напуснат района на Йеменската петролна компания, по-конкретно централната станция „Ал Сабаха“ в Сана, с цел да бъде гарантирана безопасността им.

Малко след това военният говорител на хутите Яхия Сария отправи ответно предупреждение. Той заяви, че евентуални удари по Сана ще получат суров отговор.

Сария призова служителите и цивилните граждани в близост до обекти на Saudi Aramco незабавно да напуснат районите. Той обяви петролната инфраструктура на Саудитска Арабия за легитимна цел за бунтовническите сили.