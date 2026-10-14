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Иран сменя тактиката в Ормуз, ракети на хусите раниха четирима
  Тема: Иранската криза

Иран сменя тактиката в Ормуз, ракети на хусите раниха четирима

14 Октомври, 2026 05:38 819 0

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  • петрол

Техеран свързва натиска върху корабоплаването с цените на петрола и изборите в САЩ. В Рияд отломки от прихванати ракети повредиха 15 жилищни сгради

Иран сменя тактиката в Ормуз, ракети на хусите раниха четирима - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Иран е променил тактиката си спрямо корабите, преминаващи през Ормузкия проток, а в същото време хуситска ракетна атака срещу саудитската столица Рияд е ранила четирима души. Развитието идва на фона на разширяващото се напрежение около ключовите морски и въздушни маршрути в региона.

Според двама високопоставени ирански представители, цитирани от „Ройтерс“, новият подход се прилага от около 10 дни. Той засяга корабите, които Техеран счита за нарушители на ограниченията си за корабоплаване в района на Ормузкия проток. Източниците не са разкрили конкретните параметри на промяната, но единият от тях е заявил, че тя е довела до увеличаване на нападенията срещу такива плавателни съдове.

Иранските представители свързват стратегията с два политически и икономически ефекта: задържане на високите цени на петрола и опит за влияние върху междинните избори в САЩ. По думите на единия от тях целта е да бъдат осуетени усилията на Вашингтон и неговите съюзници за понижаване на световните цени на петрола.

Техеран поставя условия за Ормуз

Решението за новия подход е взето на най-високо ниво в Иран и е съгласувано с институциите на управляващата система, твърдят източниците на „Ройтерс“.

На 11 октомври секретарят на Висшия съвет за национална сигурност Мохсен Резаи заяви, че Иран няма да отвори Ормузкия проток, докато САЩ не изпълнят седем условия. Според него Вашингтон е отговорил на част от тях, но реакцията по останалите е била неясна.

„Иран ще запази контрола над Ормузкия проток и ще извлича икономическа полза от това“, заяви Резаи.

Четирима ранени при ракетна атака срещу Рияд

В Рияд са ранени две жени, дете и мъж, след като отломки от две прихванати и унищожени крилати ракети са паднали в града. По данни на саудитската гражданска защита, цитирани от „Ал Джазира“, са повредени 15 жилищни сгради.

Хуситите са изстреляли ракетите на фона на продължаващите удари между движението „Ансар Аллах“ и силите, подкрепяни от Саудитска Арабия, в Йемен. Предишни атаки засегнаха района на международното летище в Рияд, като според съобщенията за един от ударите са загинали 12 души, а 309 са били ранени.

През последните 24 часа Саудитска Арабия е извършила над 100 въздушни удара по йеменска територия, съобщи бригаден генерал Яхя Сария, говорител на движението на хусите „Ансар Аллах“, в социалната медийна платформа X.

Той уточни, че изтребители F-15 и Typhoon на саудитските военновъздушни сили са извършили 104 въздушни удара и ракетни удара по гражданска инфраструктура в йеменската столица Сана и осем провинции. Атаките са довели до жертви сред цивилното население.

Според говорителя на хусите общият брой на саудитските въздушни удари и ракетни удари по йеменска територия е достигнал 2281.

Ескалацията в региона започна в средата на юли, когато проправителствени сили в Йемен атакуваха летище Сана по време на кацането на самолет от Иран, превозващ делегация на хусите. Делегацията на хусите обвини Саудитска Арабия за инцидента и ѝ обяви война. Оттогава двете страни редовно разменят огън.


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