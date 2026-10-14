Андрей Новаков пред CNN: Европа трябва да се събуди за заплахите в Черно море ВИДЕО

Българският евродепутат Андрей Новаков коментира пред американската телевизия CNN нарастващите рискове за сигурността в Черно море и необходимостта от по-решителни действия от страна на Европа. В разговор с журналиста Джим Скиуто в предаването The Brief той постави акцент върху атаките срещу търговски кораби, заплахите за морското корабоплаване и способността на Европейския съюз да защитава гражданите и интересите си.

В интервюто Новаков обърна внимание на опасността конфликтът да има все по-пряко отражение върху европейските държави, включително България, предвид близостта на военните действия до българския бряг.

Още новини от Украйна

Кой има интерес от ударите по търговски кораби?

По време на разговора Новаков коментира въпроса за възможната руска отговорност за атаките срещу плавателни съдове в Черно море. Той изрази убеждението си, че действията са част от по-широк опит за дестабилизиране на Европа, като посочи Русия като вероятен източник на заплахата.

Евродепутатът постави въпроса кой би имал интерес от потъването на търговски кораби и подчерта, че подобни инциденти не засягат единствено воюващите страни. Те създават рискове и за гражданското корабоплаване, международната търговия и сигурността на държавите в Черноморския регион.

Темата има особено значение за България заради географската близост до зоната на конфликта и значението на Черно море за икономиката, транспорта и националната сигурност на страната.

„Европа трябва да се събуди“

В разговора Новаков подчерта необходимостта европейските държави да преосмислят подхода си към отбраната и да бъдат подготвени за рискове, които доскоро изглеждаха далечни.

Според него Европа трябва да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност и да ускори инвестициите в отбранителни способности. Евродепутатът обърна внимание и на необходимостта държавите членки да развиват възможностите си за реакция при нови заплахи, включително такива, свързани с безпилотни летателни апарати.

Посланието му е, че европейската сигурност не може да се приема за даденост, а изисква конкретни действия, ресурси и политическа воля.

Военноморска мисия за защита на корабоплаването

Сред обсъдените теми беше и идеята за военноморска мисия, насочена към защитата на търговските кораби в Черно море.

Новаков акцентира върху необходимостта да бъдат защитени моряците и цивилните плавателни съдове, които не са страна във военните действия, но могат да се окажат изложени на сериозна опасност.

Подобна инициатива би поставила въпроса за координацията между европейските държави, наличните отбранителни способности и конкретните механизми за гарантиране на безопасността на морските маршрути.

За България темата е от особено значение, тъй като сигурността на Черно море е пряко свързана със защитата на крайбрежието, икономическите интереси и свободното движение на стоки.

Българската позиция пред международна аудитория

След участието си в CNN Андрей Новаков публикува коментар във Facebook, в който подчерта значението на разговора за представянето на българската гледна точка пред международна аудитория.

„Българската гледна точка в ефира на CNN без дипломатически памук и увъртания. Особено, когато говорим за случващото се на броени мили от нашия бряг“, написа евродепутатът.

Той благодари на Джим Скиуто за поканата и добави: „За този разговор си струваше да останем будни“

Вижте разговора на Андрей Новаков с Джим Скиуто по CNN: