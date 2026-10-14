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Андрей Новаков пред CNN: Европа трябва да се събуди за заплахите в Черно море ВИДЕО
  Тема: Украйна

Андрей Новаков пред CNN: Европа трябва да се събуди за заплахите в Черно море ВИДЕО

14 Октомври, 2026 18:10, обновена 14 Октомври, 2026 18:18 687 30

  • андрей новаков-
  • черно море-
  • търговски кораби-
  • дронове-
  • европейска отбрана

Българският евродепутат коментира ударите по търговски кораби, рисковете за сигурността в региона и необходимостта Европа да поеме по-голяма отговорност за собствената си отбрана

Андрей Новаков пред CNN: Европа трябва да се събуди за заплахите в Черно море ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Българският евродепутат Андрей Новаков коментира пред американската телевизия CNN нарастващите рискове за сигурността в Черно море и необходимостта от по-решителни действия от страна на Европа. В разговор с журналиста Джим Скиуто в предаването The Brief той постави акцент върху атаките срещу търговски кораби, заплахите за морското корабоплаване и способността на Европейския съюз да защитава гражданите и интересите си.

В интервюто Новаков обърна внимание на опасността конфликтът да има все по-пряко отражение върху европейските държави, включително България, предвид близостта на военните действия до българския бряг.

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Кой има интерес от ударите по търговски кораби?

По време на разговора Новаков коментира въпроса за възможната руска отговорност за атаките срещу плавателни съдове в Черно море. Той изрази убеждението си, че действията са част от по-широк опит за дестабилизиране на Европа, като посочи Русия като вероятен източник на заплахата.

Евродепутатът постави въпроса кой би имал интерес от потъването на търговски кораби и подчерта, че подобни инциденти не засягат единствено воюващите страни. Те създават рискове и за гражданското корабоплаване, международната търговия и сигурността на държавите в Черноморския регион.

Темата има особено значение за България заради географската близост до зоната на конфликта и значението на Черно море за икономиката, транспорта и националната сигурност на страната.

„Европа трябва да се събуди“

В разговора Новаков подчерта необходимостта европейските държави да преосмислят подхода си към отбраната и да бъдат подготвени за рискове, които доскоро изглеждаха далечни.

Според него Европа трябва да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност и да ускори инвестициите в отбранителни способности. Евродепутатът обърна внимание и на необходимостта държавите членки да развиват възможностите си за реакция при нови заплахи, включително такива, свързани с безпилотни летателни апарати.

Посланието му е, че европейската сигурност не може да се приема за даденост, а изисква конкретни действия, ресурси и политическа воля.

Военноморска мисия за защита на корабоплаването

Сред обсъдените теми беше и идеята за военноморска мисия, насочена към защитата на търговските кораби в Черно море.

Новаков акцентира върху необходимостта да бъдат защитени моряците и цивилните плавателни съдове, които не са страна във военните действия, но могат да се окажат изложени на сериозна опасност.

Подобна инициатива би поставила въпроса за координацията между европейските държави, наличните отбранителни способности и конкретните механизми за гарантиране на безопасността на морските маршрути.

За България темата е от особено значение, тъй като сигурността на Черно море е пряко свързана със защитата на крайбрежието, икономическите интереси и свободното движение на стоки.

Българската позиция пред международна аудитория

След участието си в CNN Андрей Новаков публикува коментар във Facebook, в който подчерта значението на разговора за представянето на българската гледна точка пред международна аудитория.

„Българската гледна точка в ефира на CNN без дипломатически памук и увъртания. Особено, когато говорим за случващото се на броени мили от нашия бряг“, написа евродепутатът.

Той благодари на Джим Скиуто за поканата и добави: „За този разговор си струваше да останем будни“

Вижте разговора на Андрей Новаков с Джим Скиуто по CNN:


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Митя

    22 1 Отговор
    Ще я събудим с един Орешник!

    18:22 14.10.2026

  • 2 Шопо

    8 13 Отговор
    С помощ от България Зеленски може да победи Русия.

    Коментиран от #15

    18:23 14.10.2026

  • 3 1488

    14 5 Отговор
    фатмак и клика си търсят боя
    като ще го получат
    още тая зима

    18:23 14.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 тхйт

    18 1 Отговор
    Тоя комунист защо се обажда?

    Коментиран от #30

    18:25 14.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Африканвойсес

    17 0 Отговор
    Европа и НАТО нямат никакво отношение към Черно море, даже спряха водата по Дунава през лятото.

    18:30 14.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Механик

    15 0 Отговор
    Интересното е че всякакви подфъркачи са впрегнати да припяват и внушават "Русия, Русия",а все още няма никакво официално становище чии са дроновете, дорнове ли са изобщо, какви са били товарите на тия кораби и за къде са пътували.

    18:36 14.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Точно тоа

    12 0 Отговор
    Нема да събуди ЕС
    Бита карта

    18:39 14.10.2026

  • 12 гошо

    9 0 Отговор
    ГРОБПалячо

    18:40 14.10.2026

  • 13 Боруна Лом

    11 0 Отговор
    КАКВИ СА ТЕЗИ ИЗМЕКЯРИ?

    18:40 14.10.2026

  • 14 обективен

    5 0 Отговор
    А тоз тираджия ще си направи стажа за пенсия в ..ардака !!

    18:44 14.10.2026

  • 15 Шопо

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    С помощ от бъгария усръйна от двата стола отново ще седне на на средния.... .. . .. ..
    На Руския !!!

    18:45 14.10.2026

  • 16 Иван Господинов

    9 0 Отговор
    Какво е постигнал Андрей?! Един връзкар, който само ходи да си взема заплатата. Сто процента се отчита в партията, никой няма да остави едно селско момче да прибира толкова пари.

    18:45 14.10.2026

  • 17 ШЕФА

    6 0 Отговор
    Това е един виден Евро пе....

    18:46 14.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Безинтересна новина свързана с някакъв маргинал- евродепутат

    18:49 14.10.2026

  • 22 БАНко

    5 0 Отговор
    ,, ПРОДЪЛЖАВА УНИЩОЖАВАНЕТО НА КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ , ЗАПОЧНАЛО ОТ УКРАЙНА ПРЕЗ ПРОЛЕТТА НА ТАЗИ ГОДИНА " - НАТООВЦЕ , ЗАГЛАВИЕ В НАТОВСКАТА БЪЛГАРСКА ПРЕСА ОТ ВЧЕРА !!!

    18:50 14.10.2026

  • 23 Тъй,тъй

    5 0 Отговор
    ТоЯ да се моли Европа да поспи още малко,че иначе ще ги полюшва вятъра по стълбовете повечето европиявици от парламента,а чиновниците от комисията без изключение начело прайзерфюрера.

    18:53 14.10.2026

  • 24 Олга

    4 0 Отговор
    Щом ти се толкоаа красив и умен защо не рабираш, че дружба с наркоман има цена - безопасност.

    18:57 14.10.2026

  • 25 кукузел

    0 0 Отговор
    С почвко харизани бомби за Украйна.

    18:58 14.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 1111

    4 0 Отговор
    Даже и не съм го чел, кво е казал този съсел. Пуснах му оценка 1 и си заминавам...

    19:03 14.10.2026

  • 28 Гробар

    4 0 Отговор
    Тоя брадат екскремент не е в час.

    19:06 14.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Подстрекаването към война

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "тхйт":

    е тежко престъпление срещу мира и човечеството, което е изрично криминализирано в българския Наказателен кодекс (НК). Законодателството разграничава две основни проявления на това деяние: прякото подстрекателство и военната пропаганда.

    Правна квалификация и наказания

    В Глава четиринадесета от НК („Престъпления против мира и човечеството“), Раздел I („Престъпления против мира“), са разписани следните текстове и наказания:
    • Подстрекателство към война (Чл. 408 от НК): Който пряко или косвено, чрез печат, слово, радио (или по друг начин, включително интернет и социални мрежи) се стреми да предизвика въоръжено нападение от една държава върху друга, се наказва с лишаване от свобода от 3 до 10 години.
    • Пропаганда за война (Чл. 407 от НК): Самото водене на каквато и да е пропаганда за война се наказва с лишаване от свобода до 8 години.

    19:09 14.10.2026