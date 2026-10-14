Андрей Новаков пред CNN: Европа трябва да се събуди за заплахите в Черно море ВИДЕО

Българският евродепутат Андрей Новаков коментира пред американската телевизия CNN нарастващите рискове за сигурността в Черно море и необходимостта от по-решителни действия от страна на Европа. В разговор с журналиста Джим Скиуто в предаването The Brief той постави акцент върху атаките срещу търговски кораби, заплахите за морското корабоплаване и способността на Европейския съюз да защитава гражданите и интересите си.
В интервюто Новаков обърна внимание на опасността конфликтът да има все по-пряко отражение върху европейските държави, включително България, предвид близостта на военните действия до българския бряг.
Кой има интерес от ударите по търговски кораби?
По време на разговора Новаков коментира въпроса за възможната руска отговорност за атаките срещу плавателни съдове в Черно море. Той изрази убеждението си, че действията са част от по-широк опит за дестабилизиране на Европа, като посочи Русия като вероятен източник на заплахата.
Евродепутатът постави въпроса кой би имал интерес от потъването на търговски кораби и подчерта, че подобни инциденти не засягат единствено воюващите страни. Те създават рискове и за гражданското корабоплаване, международната търговия и сигурността на държавите в Черноморския регион.
Темата има особено значение за България заради географската близост до зоната на конфликта и значението на Черно море за икономиката, транспорта и националната сигурност на страната.
„Европа трябва да се събуди“
В разговора Новаков подчерта необходимостта европейските държави да преосмислят подхода си към отбраната и да бъдат подготвени за рискове, които доскоро изглеждаха далечни.
Според него Европа трябва да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност и да ускори инвестициите в отбранителни способности. Евродепутатът обърна внимание и на необходимостта държавите членки да развиват възможностите си за реакция при нови заплахи, включително такива, свързани с безпилотни летателни апарати.
Посланието му е, че европейската сигурност не може да се приема за даденост, а изисква конкретни действия, ресурси и политическа воля.
Военноморска мисия за защита на корабоплаването
Сред обсъдените теми беше и идеята за военноморска мисия, насочена към защитата на търговските кораби в Черно море.
Новаков акцентира върху необходимостта да бъдат защитени моряците и цивилните плавателни съдове, които не са страна във военните действия, но могат да се окажат изложени на сериозна опасност.
Подобна инициатива би поставила въпроса за координацията между европейските държави, наличните отбранителни способности и конкретните механизми за гарантиране на безопасността на морските маршрути.
За България темата е от особено значение, тъй като сигурността на Черно море е пряко свързана със защитата на крайбрежието, икономическите интереси и свободното движение на стоки.
Българската позиция пред международна аудитория
След участието си в CNN Андрей Новаков публикува коментар във Facebook, в който подчерта значението на разговора за представянето на българската гледна точка пред международна аудитория.
„Българската гледна точка в ефира на CNN без дипломатически памук и увъртания. Особено, когато говорим за случващото се на броени мили от нашия бряг“, написа евродепутатът.
Той благодари на Джим Скиуто за поканата и добави: „За този разговор си струваше да останем будни“
Вижте разговора на Андрей Новаков с Джим Скиуто по CNN:
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Митя
18:22 14.10.2026
2 Шопо
Коментиран от #15
18:23 14.10.2026
3 1488
като ще го получат
още тая зима
18:23 14.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 тхйт
Коментиран от #30
18:25 14.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Африканвойсес
18:30 14.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Механик
18:36 14.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Точно тоа
Бита карта
18:39 14.10.2026
12 гошо
18:40 14.10.2026
13 Боруна Лом
18:40 14.10.2026
14 обективен
18:44 14.10.2026
15 Шопо
До коментар #2 от "Шопо":С помощ от бъгария усръйна от двата стола отново ще седне на на средния.... .. . .. ..
На Руския !!!
18:45 14.10.2026
16 Иван Господинов
18:45 14.10.2026
17 ШЕФА
18:46 14.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Сатана Z
18:49 14.10.2026
22 БАНко
18:50 14.10.2026
23 Тъй,тъй
18:53 14.10.2026
24 Олга
18:57 14.10.2026
25 кукузел
18:58 14.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 1111
19:03 14.10.2026
28 Гробар
19:06 14.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Подстрекаването към война
До коментар #5 от "тхйт":е тежко престъпление срещу мира и човечеството, което е изрично криминализирано в българския Наказателен кодекс (НК). Законодателството разграничава две основни проявления на това деяние: прякото подстрекателство и военната пропаганда.
Правна квалификация и наказания
В Глава четиринадесета от НК („Престъпления против мира и човечеството“), Раздел I („Престъпления против мира“), са разписани следните текстове и наказания:
• Подстрекателство към война (Чл. 408 от НК): Който пряко или косвено, чрез печат, слово, радио (или по друг начин, включително интернет и социални мрежи) се стреми да предизвика въоръжено нападение от една държава върху друга, се наказва с лишаване от свобода от 3 до 10 години.
• Пропаганда за война (Чл. 407 от НК): Самото водене на каквато и да е пропаганда за война се наказва с лишаване от свобода до 8 години.
19:09 14.10.2026