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ФБР: Каш Пател е във Вирджиния, не в Русия

ФБР: Каш Пател е във Вирджиния, не в Русия

15 Октомври, 2026 04:07 382 0

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Американската агенция отхвърли информация на MSNBC News, че директорът ѝ е пристигнал за срещи в Москва и Санкт Петербург

ФБР: Каш Пател е във Вирджиния, не в Русия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Директорът на Федералното бюро за разследване на САЩ Каш Пател е бил във Вирджиния, а не в Русия, съобщи ФБР. Американската агенция посочи, че той е участвал в събитие, свързано с работата на правоохранителните органи, в университета „Либърти“ в град Линчбърг.

Местен видеозапис на филиал на телевизия Ей Би Си Нюз във Вирджиния също показва Пател на събитието. Така ФБР отхвърли медийната информация, че директорът му е пътувал до Русия.

По-рано MSNBC News съобщи, позовавайки се на два неназовани източника, че Пател е пристигнал в Русия за двудневна среща в Москва и Санкт Петербург. Според информацията срещата е била организирана от Федералната служба за сигурност на Русия.

В отговора си ФБР публикува уточнение за местонахождението на директора: „Ето къде всъщност е Каш Пател... в университета „Либърти“, където участва в събитие в знак на признателност към служителите на правоохранителните органи“.

Потвърдените данни поставят Пател във Вирджиния по време на събитието в Линчбърг. В предоставената информация не се посочват допълнителни подробности за евентуално руско посещение или за следващи международни срещи на директора на ФБР.

Източници: bnrnews.bg


САЩ
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