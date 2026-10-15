Над 5 млн. американци вече гласуваха предсрочно

Над 5 милиона американски избиратели вече са гласували предсрочно на междинните избори за Конгреса, които ще се проведат на 3 ноември. Данните, цитирани от NBC News, обхващат както бюлетините, подадени по пощата, така и гласовете, дадени лично в изборни центрове.

Според данните на Избирателната лаборатория на Университета на Флорида към 14 октомври са подадени около 5,1 милиона бюлетини. Ранното гласуване започна в отделни щати още през септември, като сроковете и начините се различават според местните правила.

Изборите ще определят контрола над Конгреса

На 3 ноември американците ще гласуват за всички 435 места в Камарата на представителите и за част от състава на Сената. В много щати ще се избират и губернатори, членове на щатски законодателни органи и местни представители.

Вотът ще покаже дали Републиканската партия ще запази контрола над двете камари на Конгреса. Ако демократите спечелят мнозинство, това би променило политическата среда през последните две години от мандата на президента Доналд Тръмп и би улеснило парламентарния контрол и разследванията срещу администрацията, отбелязва Associated Press.

Ранното гласуване вече е в ход

Вирджиния започна ранното лично гласуване на 18 септември. В Минесота и Южна Дакота избирателите могат да подадат бюлетина предсрочно в местни изборни служби или специално определени центрове.

Държавният секретар на Минесота Стив Саймън призова избирателите да не се поддават на твърдения, поставящи под съмнение изборния процес. „Искам да потвърдя отново, че изборите в Минесота са свободни, честни, точни, почтени и сигурни“, заяви той.

Изборните администратори очакват предсрочното гласуване да разпредели натоварването във времето и да улесни участието на хора, които няма да могат да посетят секция в изборния ден. Броят на подадените предварително бюлетини обаче не е прогноза за крайния резултат, тъй като политическите предпочитания на гласувалите по-рано се различават от тези на избирателите, които ще гласуват на 3 ноември.

Източници: newsfromthestates.com, ap.org