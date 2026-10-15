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САЩ предложили размразяване на руски активи и прехвърлянето им под контрола на Вашингтон

САЩ предложили размразяване на руски активи и прехвърлянето им под контрола на Вашингтон

15 Октомври, 2026 09:29 1 281 31

  • сащ-
  • вашингтон-
  • русия-
  • руски активи-
  • украйна

Европейските представители са отхвърлили плана, представен по време на преговори за Украйна в Маями, съобщава Financial Times.

САЩ предложили размразяване на руски активи и прехвърлянето им под контрола на Вашингтон - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Съединените щати са предложили на европейски държави да размразят част от замразените руски суверенни активи и да ги прехвърлят във финансов инструмент под контрола на Вашингтон. Според Financial Times, който се позовава на европейски дипломати, целта е да се даде нов тласък на мирните преговори за Украйна, предава Фокус.

Предложението е било обсъдено миналата седмица в Маями на среща между пратениците на Доналд Тръмп за мирните преговори и представители на Украйна, Франция, Германия, Великобритания, Европейския съюз и НАТО.

По информация на изданието Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са представили няколко възможности за размразяване на руските средства, сред които и прехвърлянето им в специален финансов инструмент, контролиран от американската страна. След началото на войната срещу Украйна западните съюзници замразиха руски активи на стойност около 260 милиарда евро, като по-голямата част от тях се намират в държави от ЕС.

Европейските делегати са отхвърлили американското предложение, съобщава Financial Times. Инициативата обаче е породила въпроси в европейските столици и в Киев относно намеренията на Вашингтон и подхода му към оказването на натиск върху Москва за прекратяване на инвазията в Украйна.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🦉🦉🦉🦉

    23 4 Отговор
    Как витиевато наричат КРАЖБАТА 🤔❗

    Коментиран от #22, #24

    09:33 15.10.2026

  • 2 ТРЪМП САМ СИ

    21 0 Отговор
    Каза че си е Измислил
    Че Между Русия и Украйна
    Имало примирие
    Да не удрят по
    Енергийните Обекти .

    I MADE IT ...

    Толкова е Луд че
    Почна сам да води
    Измислени преговори
    Между Зеленски и Путин.

    09:33 15.10.2026

  • 3 🦉🦉🦉🦉

    16 2 Отговор
    "размразяване" на руски пари и преминаването им под САШтинско управление❗🤔

    Коментиран от #6

    09:34 15.10.2026

  • 4 С ЕДНА ДУМА

    16 6 Отговор
    ТРЪМП ЩЕ ПЛАЩА
    ДИЗЕЛЪТ НА ПУТИН
    СЪС НЕГОВИТЕ ПАРИ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #19

    09:34 15.10.2026

  • 5 🦉🦉🦉🦉

    16 1 Отговор
    Те така измислиха "загинал от "приятелски" огън", "оператор на биологични единици", "отговорник за естественото осветление" .....

    09:36 15.10.2026

  • 6 Я па тоа

    4 16 Отговор

    До коментар #3 от "🦉🦉🦉🦉":

    Тя Рашка винаги е била под американско управление.Де факто.

    Коментиран от #12, #13, #14, #16

    09:36 15.10.2026

  • 7 авантгард

    10 6 Отговор
    И това няма да им помогне на отдавна фалиралата колониална империя с над 40 трилиона талера дългове.

    09:36 15.10.2026

  • 8 Накрая от Русия ще останат само

    7 16 Отговор
    Кости

    09:37 15.10.2026

  • 9 Точно така!

    14 14 Отговор
    Крайно време е Европа и Украйна да ритнат флоридския селяк и да действат заедно, все едно онзи не съществува.

    Да шътнат и Мъск от Европа , заедно с всичките му начинания и да го видим каква песен ще запее!

    Времето е разделно- с Украйна и демокрацията или с Путин и диктатурата.

    09:37 15.10.2026

  • 10 Опорка

    12 6 Отговор
    Ахахаха, почват да се карат кой точно да ги открадне тия пари. Няма лошо, всъщност правят добро на света, който прогресивно се отдалечава от крадливата мошенническа западна финансова система.

    09:38 15.10.2026

  • 11 Един ден, не много далеч,

    11 3 Отговор
    Уиткоф и Къшнър ще бъдат съдени наравно с Тръмп!

    09:39 15.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Я па тоа":

    Откога "винаги"🤔❓

    09:45 15.10.2026

  • 14 🦉🦉🦉🦉

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Я па тоа":

    Щото когато в МаЦква вечер са гледали опера и балет в Болшой театър...

    09:46 15.10.2026

  • 15 Европа не е факрор

    6 3 Отговор
    И нищо не е замразила дефакто. Белгийският депозитер е на практика американски

    09:46 15.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 нннн

    8 6 Отговор
    Вместо при едни крадци, да бъдат при други крадци.
    Интересно, някой държи ли си парите в Зап.Европа, все още. Изключвам васалите като нас.

    09:49 15.10.2026

  • 18 🦉🦉🦉🦉

    1 1 Отговор
    Кое в 13.14.16 предизвика възмОщение и доведе до ТРИ е НЕ🤔❓

    09:49 15.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Гоце

    4 5 Отговор
    Тръмп ще е следващия президент на р00сия

    09:50 15.10.2026

  • 21 Европа не е факрор

    4 4 Отговор
    Над 1,2 трилиона евро са само дълговете на Франция с падеж 2030 година. Ерото скоро ще бъде поставено под валутен борд и въпроса е единствено с коя валута ще бъде вързано.. Да не се окаже само че ще е с рублата 1 към 1 ...

    09:51 15.10.2026

  • 22 Хи хи

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "🦉🦉🦉🦉":

    Кражба е това, което прави Русия. Обявява чуждото за свое.Отговорът е замразяване на активите им, а не са извзети. Още са си руски.

    Коментиран от #29

    09:55 15.10.2026

  • 23 гост

    4 0 Отговор
    Поредната дивотия сътворена от Вашингтон..При техният Президент...ЦАРЯ НА ТАНГОТО...две напред едно назад,никога не може да знаеш какъв ще е следващият му ход...Никога..

    09:57 15.10.2026

  • 24 Антирашист 4535

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "🦉🦉🦉🦉":

    Не е кражба ,а намаляване на възможност за разширяване на агресията !

    09:59 15.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ?????

    5 1 Отговор
    Ха ха.
    Разбойниците не могат да поделят откраднатото.

    10:03 15.10.2026

  • 27 Европа не е фактор

    3 2 Отговор
    Ако леко се замислите ще стигнете до извода че абсолютно всички финансови показатели са и по зле от тези които бяха за България 1990-1993.... Само мораториум на изплащането на дълговете още не е обявен официално

    10:03 15.10.2026

  • 28 Антирашист 4536

    3 0 Отговор
    Ще се наложи ли да прекръстим черно море на рашистко ?

    10:06 15.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Анонимен

    2 0 Отговор
    ДВАМА АГРЕСОРИ УБИЙЦИ ДИКТАТОРА ТРЪМП ПУТИН

    10:26 15.10.2026

  • 31 Много му се иска

    1 0 Отговор
    На крадливия дедо в Белия дом

    10:28 15.10.2026