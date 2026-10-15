САЩ предложили размразяване на руски активи и прехвърлянето им под контрола на Вашингтон

Съединените щати са предложили на европейски държави да размразят част от замразените руски суверенни активи и да ги прехвърлят във финансов инструмент под контрола на Вашингтон. Според Financial Times, който се позовава на европейски дипломати, целта е да се даде нов тласък на мирните преговори за Украйна, предава Фокус.

Предложението е било обсъдено миналата седмица в Маями на среща между пратениците на Доналд Тръмп за мирните преговори и представители на Украйна, Франция, Германия, Великобритания, Европейския съюз и НАТО.

По информация на изданието Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са представили няколко възможности за размразяване на руските средства, сред които и прехвърлянето им в специален финансов инструмент, контролиран от американската страна. След началото на войната срещу Украйна западните съюзници замразиха руски активи на стойност около 260 милиарда евро, като по-голямата част от тях се намират в държави от ЕС.

Европейските делегати са отхвърлили американското предложение, съобщава Financial Times. Инициативата обаче е породила въпроси в европейските столици и в Киев относно намеренията на Вашингтон и подхода му към оказването на натиск върху Москва за прекратяване на инвазията в Украйна.