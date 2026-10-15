САЩ предложили размразяване на руски активи и прехвърлянето им под контрола на Вашингтон

Съединените щати са предложили на европейски държави да размразят част от замразените руски суверенни активи и да ги прехвърлят във финансов инструмент под контрола на Вашингтон. Според Financial Times, който се позовава на европейски дипломати, целта е да се даде нов тласък на мирните преговори за Украйна, предава Фокус.
Предложението е било обсъдено миналата седмица в Маями на среща между пратениците на Доналд Тръмп за мирните преговори и представители на Украйна, Франция, Германия, Великобритания, Европейския съюз и НАТО.
По информация на изданието Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са представили няколко възможности за размразяване на руските средства, сред които и прехвърлянето им в специален финансов инструмент, контролиран от американската страна. След началото на войната срещу Украйна западните съюзници замразиха руски активи на стойност около 260 милиарда евро, като по-голямата част от тях се намират в държави от ЕС.
Европейските делегати са отхвърлили американското предложение, съобщава Financial Times. Инициативата обаче е породила въпроси в европейските столици и в Киев относно намеренията на Вашингтон и подхода му към оказването на натиск върху Москва за прекратяване на инвазията в Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🦉🦉🦉🦉
Коментиран от #22, #24
09:33 15.10.2026
2 ТРЪМП САМ СИ
Че Между Русия и Украйна
Имало примирие
Да не удрят по
Енергийните Обекти .
I MADE IT ...
Толкова е Луд че
Почна сам да води
Измислени преговори
Между Зеленски и Путин.
09:33 15.10.2026
3 🦉🦉🦉🦉
Коментиран от #6
09:34 15.10.2026
4 С ЕДНА ДУМА
ДИЗЕЛЪТ НА ПУТИН
СЪС НЕГОВИТЕ ПАРИ.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
Коментиран от #19
09:34 15.10.2026
5 🦉🦉🦉🦉
09:36 15.10.2026
6 Я па тоа
До коментар #3 от "🦉🦉🦉🦉":Тя Рашка винаги е била под американско управление.Де факто.
Коментиран от #12, #13, #14, #16
09:36 15.10.2026
7 авантгард
09:36 15.10.2026
8 Накрая от Русия ще останат само
09:37 15.10.2026
9 Точно така!
Да шътнат и Мъск от Европа , заедно с всичките му начинания и да го видим каква песен ще запее!
Времето е разделно- с Украйна и демокрацията или с Путин и диктатурата.
09:37 15.10.2026
10 Опорка
09:38 15.10.2026
11 Един ден, не много далеч,
09:39 15.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 🦉🦉🦉🦉
До коментар #6 от "Я па тоа":Откога "винаги"🤔❓
09:45 15.10.2026
14 🦉🦉🦉🦉
До коментар #6 от "Я па тоа":Щото когато в МаЦква вечер са гледали опера и балет в Болшой театър...
09:46 15.10.2026
15 Европа не е факрор
09:46 15.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 нннн
Интересно, някой държи ли си парите в Зап.Европа, все още. Изключвам васалите като нас.
09:49 15.10.2026
18 🦉🦉🦉🦉
09:49 15.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Гоце
09:50 15.10.2026
21 Европа не е факрор
09:51 15.10.2026
22 Хи хи
До коментар #1 от "🦉🦉🦉🦉":Кражба е това, което прави Русия. Обявява чуждото за свое.Отговорът е замразяване на активите им, а не са извзети. Още са си руски.
Коментиран от #29
09:55 15.10.2026
23 гост
09:57 15.10.2026
24 Антирашист 4535
До коментар #1 от "🦉🦉🦉🦉":Не е кражба ,а намаляване на възможност за разширяване на агресията !
09:59 15.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ?????
Разбойниците не могат да поделят откраднатото.
10:03 15.10.2026
27 Европа не е фактор
10:03 15.10.2026
28 Антирашист 4536
10:06 15.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Анонимен
10:26 15.10.2026
31 Много му се иска
10:28 15.10.2026