САЩ обмислят смекчаване на санкциите срещу танкери, свързани с Русия, Иран и Венецуела

Администрацията на президента Доналд Тръмп обмисля да смекчи санкциите срещу танкери от т.нар. сенчест флот, свързани с Русия, Иран и Венецуела. Целта е да се увеличи броят на корабите, достъпни за превоз на петрол и рафинирани продукти, и така да се намалят рекордно високите разходи за морски транспорт, които оказват натиск върху цените на дизела. За това съобщава Financial Times, позовавайки се на запознати с обсъжданията източници.

Обсъжданият режим няма да представлява общо отпадане на санкциите срещу руския или иранския петрол. Американски представител е описал възможността като допускане на „законен петрол“ – суров петрол и петролни продукти, които не са забранени от Вашингтон, да бъдат превозвани с кораби, включени в санкционни списъци. Компаниите ще трябва да кандидатстват за отделно разрешение от Министерството на финансите на САЩ.

Вашингтон търси повече кораби за превоз от Персийския залив

Според обсъжданията САЩ искат да улеснят износа на суров петрол и горива от района на Персийския залив. Това би могло да увеличи броя на корабите, които обслужват кратки маршрути около Ормузкия проток – стратегически воден път между Иран и Оман, през който преминава значителна част от световните енергийни доставки.

Енергийният министър Крис Райт е заявил във видеопослание до Световния петролен конгрес в Рияд, че администрацията обсъжда облекчаване на ограниченията срещу сенчестия флот. По данни, цитирани от Ройтерс, високите тарифи за танкери вече са намалили търсенето на американски петрол на някои пазари.

Ефектът върху цените може да остане ограничен

Анализаторите от Energy Aspects оценяват, че мярката вероятно няма да създаде значителен нов капацитет за световния танкерен флот. Много от санкционираните кораби са стари, техническото им състояние е незадоволително, а част от тях са продължили да работят през последните месеци въпреки ограниченията.

Допълнителна пречка са правилата на Европейския съюз и Великобритания. Застрахователите, които попадат под тяхна юрисдикция, ще трябва да спазват действащите ограничения, дори ако САЩ издадат разрешения за използване на конкретни танкери. Това може да попречи на по-широко връщане на корабите в нормалната търговия.

Решението идва след отстъпката за руския дизел

Новото обсъждане последва временното облекчаване на санкциите върху руския дизел. Разрешението за доставки, обявено от администрацията на Тръмп, е валидно до 7 април 2027 г. То предизвика критики от Украйна, европейски държави и американски сенатори, които предупредиха, че допълнителните приходи могат да подпомогнат руската военна икономика.

Американското министерство на енергетиката заявява, че евентуалното облекчаване на санкциите срещу танкерите няма да помогне на Русия да превозва собствен петрол или петролни продукти. Окончателно решение по предложението все още не е обявено. Високите цени на горивата обаче се превръщат в политически риск за Белия дом преди междинните избори в САЩ на 3 ноември 2026 г.

Източници: ft.com, gcaptain.com, apnews.com