Китай поиска Израел да спре градежа на селища на Западния бряг

Китайският външен министър Ван И призова Израел да спре и да отмени изграждането на израелски селища на Западния бряг. Той отправи искането по време на среща с израелския президент Ицхак Херцог в Баку, съобщи китайското външно министерство.

„Израел трябва да спре и да отмени принудителното изграждане на селища на Западния бряг“, е заявил Ван И според изявлението, цитирано от Ройтерс. Срещата се проведе в кулоарите на срещата на върха на Конференцията за взаимодействие и мерки за изграждане на доверие в Азия (CICA).

Китайският министър е определил палестинския въпрос като „най-голямата историческа несправедливост на този век“. Според него насърчаването на мира и помирението в Близкия изток е основа на китайската политика в региона.

Пекин настоява за решение с две държави

Ван И е потвърдил подкрепата на Китай за решение с две държави, което Пекин определя като правилния път към уреждането на конфликта. Китайският външен министър е заявил още, че непосредственият приоритет е да бъде осигурен пълен достъп до Ивицата Газа за хуманитарна помощ, за да не се разраства хуманитарната катастрофа.

Китай е готов да работи с международната общност за връщане на страните към диалог и консултации и за търсене на политическо решение на конфликта, се посочва в изявлението.

Различията между Пекин и Израел остават

Израелското президентство съобщи, че Херцог е поставил акцент върху двустранните отношения с Китай, включително икономическите, търговските и културните връзки. По време на разговора той е подчертал и стратегическите заплахи, които според него са свързани най-вече с Иран и подкрепяни от Техеран групировки.

Китайската позиция беше изложена и от постоянния представител на страната в ООН Фу Цун на заседание на Съвета за сигурност на 30 септември. Тогава той призова Израел незабавно да прекрати и отмени политиката си на заселване, да спре присвояването на палестински домове и навлизането в палестинска територия, както и да ограничи насилието от страна на заселници.

Пекин свързва разширяването на селищата с подкопаване на териториалната основа на бъдеща палестинска държава и с риск за решението с две държави. Китай настоява и за спазване на международното право и на резолюция 2334 на Съвета за сигурност на ООН.

Източници: internazionale.it, jpost.com