Тръмп: Не мисля да се помилвам, нищо лошо не съм направил

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не е обмислял възможността да издаде заповед за собственото си помилване. В интервю за Newsmax той каза, че е можел да го направи при напускането на Белия дом преди четири години, но не е смятал това за необходимо.

„Не съм мислил за това, защото не съм направил нищо лошо. Можех да се помилвам, когато напусках Белия дом последния път“, каза Тръмп. Той не отговори пряко дали съжалява, че не е предприел такава стъпка, но отново заяви, че според него президентът има право да се помилва.

Тръмп за скандала с Кимбърли Гилфойл

Американският президент каза, че е разочарован от скандала около Кимбърли Гилфойл, която подаде оставка като посланичка на САЩ в Гърция на 13 октомври след обвинения в неправомерно поведение. Белият дом беше поискал тя да напусне поста.

„Разочаровах се, когато прочетох за скандала. Просто прочетох някои неща, не съм разговарял с нея. Познавам я отдавна. Тя свърши добра работа като посланик в Гърция, затова съм разочарован“, каза Тръмп.

Попитан дали би обмислил помилване на Гилфойл, ако срещу нея бъдат повдигнати обвинения, президентът отговори: „Не искам да мисля за това.“ Обвиненията срещу бившата посланичка не са установени като доказана вина.

„Войната с Иран ще приключи много скоро“

В същото интервю Тръмп заяви, че преговорите между САЩ и Иран продължават и че конфликтът ще приключи скоро.

„Войната с Иран ще приключи много скоро. Така или иначе ще приключи много скоро. Те преговарят с нас“, каза президентът.

Тръмп многократно е заявявал, че войната ще приключи „много скоро“, без да посочва конкретна дата за край на бойните действия. CNN съобщи, че той е отправял подобно обещание и в предишни публични изяви, докато конфликтът продължава.

Разказ за необичайни обекти във въздуха

Тръмп каза още, че лично е разговарял с петима или шестима пилоти от американските военновъздушни сили, които му разказали за необичайни явления по време на полети.

По думите му един от пилотите е описал кръгъл обект, който се движел четири пъти по-бързо от изтребител F-22. „Попитах го: „Възможно ли е да е комета или нещо друго?“ Той ми отговори: „Не, господине“, разказа президентът.

Тръмп подчерта, че смята пилотите за надеждни професионалисти, а не за привърженици на конспиративни теории. Той обаче не отговори дали вярва в извънземни цивилизации, посещения на Земята или използване на предполагаеми извънземни технологии от американски специалисти. В интервюто не бяха представени независими данни, които да потвърдят описаните наблюдения.

Източници: thedailybeast.com, apnews.com, transcripts.cnn.com