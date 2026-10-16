Сенатори поискаха разследване за спирането на Starshield в Украйна

Двупартийна група от деветима американски сенатори поиска разследване на прекъсванията на сателитните комуникации Starlink и Starshield в Украйна, както и на съобщените проблеми със споделянето на разузнавателни данни. Законодателите предупреждават, че ситуацията може да е застрашила украинската противовъздушна отбрана и американски служители, намиращи се в страната.

Писмото е изпратено до генералния инспектор на Министерството на отбраната на САЩ Плат Моринг III. То е подписано от сенаторите Джийн Шахийн, Том Тилис, Дик Дърбин, Сюзан Колинс, Джак Рийд, Джон Корнин, Крис Куунс, Лиса Мърковски и Ричард Блументал.

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„Особено сме разтревожени от съобщенията, че американски дипломатически, военни и охранителни служители не са могли да достигнат до определени укрития по време на руски въздушни нападения“, пишат сенаторите. Те настояват да се установи дали действия или решения на Пентагона, негови служители или изпълнители са допринесли за опасната ситуация.

Какво трябва да установи проверката

Сенаторите искат да разберат дали американски представители са разпоредили, одобрили или са знаели предварително за промени в споделянето на разузнавателна информация, системите за предупреждение и услугите Starlink и Starshield. Те настояват да се провери и дали ограниченията върху сателитните услуги са били свързани с проблемите при предаването на данни за руски ракетни атаки.

Отделно трябва да бъде изяснено дали SpaceX самостоятелно е наложила ограниченията и дали те са съответствали на договорите с американското правителство. Сенаторите поискаха да бъдат запазени всички документи, технически указания и кореспонденция между Пентагона, SpaceX и други американски институции. Първоначален доклад за предприетите действия трябва да бъде представен до 1 ноември.

Ограниченията засегнаха украински дронове

Проблемите започнаха между 12 и 14 октомври. Украински военни съобщиха, че терминалите Starlink, монтирани на движещи се безпилотни апарати, са започнали да губят функционалност при по-висока скорост. Според данните, включени в писмото, украински тестове са установили ограничение при скорост над приблизително 63 мили в час, а SpaceX е посочила праг от 100 мили в час.

Това е затруднило работата на ударни и прехващащи дронове, както и координацията на операции срещу руски безпилотни апарати и ракети. „Това беше неприемлива грешка или пропуск, а в най-лошия случай – съзнателно решение, което е оставило терена открит за руска атака“, написа сенатор Том Тилис. Той не представи доказателства, че ограничението е било умишлено.

Илон Мъск заяви, че военната версия Starshield е под контрола на американското правителство и че ограниченията за скоростта или употребата се определят от американските военни и в крайна сметка от президента. В същото време Доналд Тръмп отрече САЩ да са прекратили споделянето на разузнавателни данни с Украйна.

Киев съобщи за възстановяване на услугата

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че страната не е получила предварително предупреждение от партньорите си за част от балистичните ракети, насочени към Киев. Украинските военновъздушни сили уточниха, че предупреждения са били получени при последвалите вълни на атаката.

На 15 октомври украински представител съобщи, че Starlink и Starshield са възстановени до пълен капацитет. Причината за ограничението обаче остана неизяснена, а дали проблемите с комуникациите и разузнавателните предупреждения са били свързани предстои да бъде установено.

Източници: nytimes.com, apnews.com, axios.com