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Тръмп сравни Зеленски с пътуващ циркаджия
  Тема: Украйна

Тръмп сравни Зеленски с пътуващ циркаджия

16 Октомври, 2026 06:44 2 347 51

  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски-
  • украйна-
  • американска помощ-
  • пейтриът

В интервю за Newsmax американският президент обвини Киев, че е получил оръжия от САЩ без да плаща за тях

Тръмп сравни Зеленски с пътуващ циркаджия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново сравни украинския държавен глава Володимир Зеленски с Финиъс Тейлър Барнъм – американски шоумен от XIX век и създател на едно от най-популярните пътуващи циркови представления в страната.

„Наричам го Барнъм. Те дадоха на Барнъм – тоест на Зеленски – много системи „Пейтриът“, ракети „Томахоук“ и всичко останало, без да го накарат да плати за това“, каза Тръмп в интервю за Newsmax.

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Американският президент имаше предвид администрацията на бившия президент Джо Байдън. Тръмп не посочи конкретни данни в подкрепа на твърдението си за предоставени без заплащане ракети „Томахоук“. Доставките и евентуалното предоставяне на такива ракети на Украйна неведнъж са били предмет на публични дискусии във Вашингтон.

Тръмп отново обвини Зеленски, че заявява готовност за мир, но според него не предприема необходимите стъпки за постигане на споразумение. В последните си изяви американският президент заяви и че войната може да бъде прекратена без участието на украинския държавен глава.

Кой е П. Т. Барнъм

Финиъс Тейлър Барнъм е роден през 1810 г. и умира през 1891 г. Той изгражда кариера в американския шоубизнес чрез мащабни представления, агресивна реклама и атракции, които привличат голяма публика.

През 1871 г. Барнъм започва да развива пътуващо шоу, съчетаващо цирк, менажерия и изложба с хора с необичайна физическа външност. Представлението постепенно се превръща в компания, известна като „Барнъм и Бейли“, след като Джеймс Бейли става негов партньор.

Историята на цирка включва животни, акробатични номера и атракции, представяни като сензационни зрелища. По-късно името на Барнъм се свързва с идеята за шоумен, който умее да привлича публика и да продава силно рекламирани обещания.

Циркът продължава повече от век

След смъртта на Барнъм циркът е продаден на братята Ринглинг през 1907 г. за 400 000 долара. Двете компании са управлявани отделно до 1919 г., когато са обединени в „Ринглинг брадърс енд Барнъм енд Бейли“.

Циркът прекратява дейността си през 2017 г. Решението е обяснено с намаляваща посещаемост и високи разходи, а споровете с организации за защита на животните допълнително увеличават натиска върху компанията.

Сравнението със създателя на прочутия цирк е поредната публична атака на Тръмп срещу Зеленски на фона на споровете за американската помощ за Украйна и различията между Вашингтон и Киев за начина, по който трябва да приключи войната.

Източници: apnews.com, interfax.ru, smithsonianmag.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    43 8 Отговор
    Тръмп сравни Зеленски с пътуващ из ЕССР циркаджия

    06:50 16.10.2026

  • 2 ФАКТ !!!

    32 8 Отговор
    И ДВАМАТА СА ТЪПАНАРИ !!!

    06:51 16.10.2026

  • 3 Абсолютно

    57 10 Отговор
    Точно го описа рижия

    06:51 16.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гост

    38 5 Отговор
    Цитат:
    Тръмп не посочи конкретни данни в подкрепа на твърдението си за предоставени без заплащане ракети „Томахоук“
    Реално:
    Ъъъ, номерата на доставките, серийните номера на всяка една ракета, или какво се очаква от президента? А случайно пък някой да посочи номерата на преводите от Украйна?

    Самият факт че Зе го защитават по такъв нелеп начин всички медии говори само ва едно..., какво, а?
    Истината е грозна, като тепърва ще става ужасна!!!

    Коментиран от #17

    06:56 16.10.2026

  • 6 Анонимен

    44 7 Отговор
    Уцели в десятката .Той по професия е артист и се превъплъщава успешно в различни роли.Пътуващ циркаджия-клоун е една от тях.Може да се движи с поклащаща се походка и да имитира пингвин.

    06:56 16.10.2026

  • 7 8888

    37 10 Отговор
    не е виновен зеления, Стария кабинет го използва за да отслаби русия, такава помощ не се проси. сами помните как като се бавеха Зеленски се ядосваше и ги обвиняваше... това не се прави с просия. Но приключва филма вече, и в лудниците не вярват че украйна ще спечели

    06:59 16.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Анонимен

    18 31 Отговор
    Тръмп дърт лъжец принизен до убиец Путин Украйна се защитава Тръмп Иран затъна там Ормуз какво причини на света бееееедъртият лъжец

    Коментиран от #39

    07:01 16.10.2026

  • 10 я тоя прогледнал

    38 9 Отговор
    добре дошъл в реалността тръмпчо ние сме го определили така преди години когато го разбрахме що за стока е…

    Коментиран от #12, #42

    07:01 16.10.2026

  • 11 Добро утро...

    36 7 Отговор
    Те само нашите жълтурковци не го разбрана че циркаджия. И то безскрупулен!

    07:03 16.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ха ха ха

    34 6 Отговор
    И двамата с Тръмпито са циркаджии. Но най-големият цирков ансамбъл е ЕК.

    07:03 16.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Укропат

    19 4 Отговор
    Нема да ми говориш за шефчето та ,бе. Шефчето е най големият. Ще ми го сравнява с третокласен циркаджия. Шефчето е клоунът на клоуните. Цар.

    07:04 16.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ

    24 5 Отговор
    Как щехкоментира тази новина.

    Коментиран от #19, #20

    07:06 16.10.2026

  • 19 ЗАДАЛИ СА ТИ ОПОРКИ

    3 13 Отговор

    До коментар #18 от "БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ":

    Не можеш да се справиш.Днес пак оставаш без надница.

    Коментиран от #21, #26

    07:08 16.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ

    19 3 Отговор

    До коментар #19 от "ЗАДАЛИ СА ТИ ОПОРКИ":

    Обяснете ни Зеленски циркаджия ли е или "защитник на европейските ценности"?

    Коментиран от #41

    07:11 16.10.2026

  • 22 НАЙ СИЛНАТА ДЕМОКРАЩИЯ САЩ

    13 7 Отговор
    Ни харесва Зеленски, а ВИЕ?

    Коментиран от #30

    07:13 16.10.2026

  • 23 Фен

    14 5 Отговор
    Той от край време си е, просто Тръмп сега го обяви официално. Зе да вземе Мирчев, да му подхвърля кеглите.

    07:13 16.10.2026

  • 24 ТРОЛЕВА НЕМОЩ

    8 1 Отговор

    До коментар #20 от "Вазелин":

    Само трима ли останахте. Другите се разбягаха от град.

    07:14 16.10.2026

  • 25 жик так

    9 5 Отговор
    Че той си е такъв , какво има да го сравняват .

    07:15 16.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 гост

    9 6 Отговор
    Срам, за САЩ...голям срам

    07:16 16.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Анонимен

    11 5 Отговор
    Крадлив циркаджия бих допълнил.

    07:19 16.10.2026

  • 30 оня с коня

    5 4 Отговор

    До коментар #22 от "НАЙ СИЛНАТА ДЕМОКРАЩИЯ САЩ":

    Не различаваш нещата - НЕ Америка не харесва Зелевски,а ЛИЧНО Тръмп защото се опитва да върти Дизелова Далавера с Русия.Естествено това ще му донесе доволно количество Финансии "ЗА ЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ",което пък си е класически Лов на Риба в мътни води.

    07:19 16.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 КАК ЛИ ЩЕ ИЗГЛЕЖДА РАДЕВ

    7 2 Отговор
    Ако Тръмп го нарече циркаджия?

    07:21 16.10.2026

  • 33 Сашко

    6 6 Отговор
    Дончо Белината е аут след три седмици.А кремълският плъх ще излезе от бункера само с краката напред.
    Аз така ги виждам нещата.

    07:22 16.10.2026

  • 34 Няма ли американци,

    7 5 Отговор
    които да отстранят този луд човек. Видно е, че в главата му са само пари и сделки, и личното му обогатяване. Не го интересува никое човешко същество.

    07:23 16.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Хахаха

    5 6 Отговор
    Не само циркаджия, но и наркоман. ганефМастия

    07:23 16.10.2026

  • 37 Баце

    4 5 Отговор
    Уцелил е десетка !

    07:24 16.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Брендо

    6 1 Отговор

    До коментар #31 от "Последния Софиянец":

    Явно у София се ползва само Fентаnil?!?

    07:25 16.10.2026

  • 41 Хохо Бохо

    6 5 Отговор

    До коментар #21 от "БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ":

    Но първенец е онова страхливото с ботокса от калното мазе, което тръгна Киев да граби за два дня!

    07:28 16.10.2026

  • 42 Един

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "я тоя прогледнал":

    Кои сте вие?

    07:31 16.10.2026

  • 43 пресолена

    6 4 Отговор
    тръмп губи парите. а също е много сомовлюбен. и всичко това бие по егото му.

    07:32 16.10.2026

  • 44 100

    5 3 Отговор
    Тръмпанар.

    07:32 16.10.2026

  • 45 Анонимен

    5 2 Отговор
    А тръмп Е дърт мръсник защо американците още го търпят а не го изритат

    07:43 16.10.2026

  • 46 Ццц

    4 2 Отговор
    За разлика от предшественика си, Тръмп понякога е прав. Личи си, че има трезва преценка за хората. Много правилно се е досетил, че киевската маймуна е ръководител на цирк за хора със странна външност. И като всеки добър началник и Наркомански умее да върши нещата по-добре от подчинените си и за това изглежда най-странно! А съберат ли се с Макрон, Мерц, Куха Калас и Урсул, ето ти и цирк с животни и странно изглеждащи клоуни!

    07:46 16.10.2026

  • 47 Анонимен

    3 1 Отговор
    Най после

    07:47 16.10.2026

  • 48 Циpк Добрич

    2 0 Отговор
    Трябва да му признаем на Тръмп че е по подходящ за клоун като външност, поведение, гримаси, характер, говорене, всичко! Да си пие бeлината! Вземаме го без конкурс!

    07:48 16.10.2026

  • 49 Хмм

    2 0 Отговор
    ей това му харесвам, не му пука от нищо

    07:49 16.10.2026

  • 50 Хахахаха

    1 0 Отговор
    Тръмп каквото и да сравнява, вече изгуби подкрепа в САЩ. Хората не са толкова про сти.

    07:51 16.10.2026

  • 51 А ТРЪМП

    0 0 Отговор
    ЗНАЕ ЛИ СЪС КАКВО ГО СРАВНЯВАТ?

    ИМА НЕЩО ОБАЧЕ КОЕТО НЕ Е СРАВНЕНИЕ
    А ИСТИНА.

    ИМЕТО ТРЪМП СЕ СПОМЕНАВА
    НАД 39
    38 хиляди пъти
    В Досиетата ЕПСТИНИЙН.

    ТРЪМП Е ДОКАЗАН ПЕДОФИЛ

    07:54 16.10.2026