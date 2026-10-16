Тръмп сравни Зеленски с пътуващ циркаджия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново сравни украинския държавен глава Володимир Зеленски с Финиъс Тейлър Барнъм – американски шоумен от XIX век и създател на едно от най-популярните пътуващи циркови представления в страната.
„Наричам го Барнъм. Те дадоха на Барнъм – тоест на Зеленски – много системи „Пейтриът“, ракети „Томахоук“ и всичко останало, без да го накарат да плати за това“, каза Тръмп в интервю за Newsmax.
Американският президент имаше предвид администрацията на бившия президент Джо Байдън. Тръмп не посочи конкретни данни в подкрепа на твърдението си за предоставени без заплащане ракети „Томахоук“. Доставките и евентуалното предоставяне на такива ракети на Украйна неведнъж са били предмет на публични дискусии във Вашингтон.
Тръмп отново обвини Зеленски, че заявява готовност за мир, но според него не предприема необходимите стъпки за постигане на споразумение. В последните си изяви американският президент заяви и че войната може да бъде прекратена без участието на украинския държавен глава.
Кой е П. Т. Барнъм
Финиъс Тейлър Барнъм е роден през 1810 г. и умира през 1891 г. Той изгражда кариера в американския шоубизнес чрез мащабни представления, агресивна реклама и атракции, които привличат голяма публика.
През 1871 г. Барнъм започва да развива пътуващо шоу, съчетаващо цирк, менажерия и изложба с хора с необичайна физическа външност. Представлението постепенно се превръща в компания, известна като „Барнъм и Бейли“, след като Джеймс Бейли става негов партньор.
Историята на цирка включва животни, акробатични номера и атракции, представяни като сензационни зрелища. По-късно името на Барнъм се свързва с идеята за шоумен, който умее да привлича публика и да продава силно рекламирани обещания.
Циркът продължава повече от век
След смъртта на Барнъм циркът е продаден на братята Ринглинг през 1907 г. за 400 000 долара. Двете компании са управлявани отделно до 1919 г., когато са обединени в „Ринглинг брадърс енд Барнъм енд Бейли“.
Циркът прекратява дейността си през 2017 г. Решението е обяснено с намаляваща посещаемост и високи разходи, а споровете с организации за защита на животните допълнително увеличават натиска върху компанията.
Сравнението със създателя на прочутия цирк е поредната публична атака на Тръмп срещу Зеленски на фона на споровете за американската помощ за Украйна и различията между Вашингтон и Киев за начина, по който трябва да приключи войната.
Източници: apnews.com, interfax.ru, smithsonianmag.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факти
06:50 16.10.2026
2 ФАКТ !!!
06:51 16.10.2026
3 Абсолютно
06:51 16.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Гост
Тръмп не посочи конкретни данни в подкрепа на твърдението си за предоставени без заплащане ракети „Томахоук“
Реално:
Ъъъ, номерата на доставките, серийните номера на всяка една ракета, или какво се очаква от президента? А случайно пък някой да посочи номерата на преводите от Украйна?
Самият факт че Зе го защитават по такъв нелеп начин всички медии говори само ва едно..., какво, а?
Истината е грозна, като тепърва ще става ужасна!!!
Коментиран от #17
06:56 16.10.2026
6 Анонимен
06:56 16.10.2026
7 8888
06:59 16.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Анонимен
Коментиран от #39
07:01 16.10.2026
10 я тоя прогледнал
Коментиран от #12, #42
07:01 16.10.2026
11 Добро утро...
07:03 16.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ха ха ха
07:03 16.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Укропат
07:04 16.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ
Коментиран от #19, #20
07:06 16.10.2026
19 ЗАДАЛИ СА ТИ ОПОРКИ
До коментар #18 от "БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ":Не можеш да се справиш.Днес пак оставаш без надница.
Коментиран от #21, #26
07:08 16.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ
До коментар #19 от "ЗАДАЛИ СА ТИ ОПОРКИ":Обяснете ни Зеленски циркаджия ли е или "защитник на европейските ценности"?
Коментиран от #41
07:11 16.10.2026
22 НАЙ СИЛНАТА ДЕМОКРАЩИЯ САЩ
Коментиран от #30
07:13 16.10.2026
23 Фен
07:13 16.10.2026
24 ТРОЛЕВА НЕМОЩ
До коментар #20 от "Вазелин":Само трима ли останахте. Другите се разбягаха от град.
07:14 16.10.2026
25 жик так
07:15 16.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 гост
07:16 16.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Анонимен
07:19 16.10.2026
30 оня с коня
До коментар #22 от "НАЙ СИЛНАТА ДЕМОКРАЩИЯ САЩ":Не различаваш нещата - НЕ Америка не харесва Зелевски,а ЛИЧНО Тръмп защото се опитва да върти Дизелова Далавера с Русия.Естествено това ще му донесе доволно количество Финансии "ЗА ЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ",което пък си е класически Лов на Риба в мътни води.
07:19 16.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 КАК ЛИ ЩЕ ИЗГЛЕЖДА РАДЕВ
07:21 16.10.2026
33 Сашко
Аз така ги виждам нещата.
07:22 16.10.2026
34 Няма ли американци,
07:23 16.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Хахаха
07:23 16.10.2026
37 Баце
07:24 16.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Брендо
До коментар #31 от "Последния Софиянец":Явно у София се ползва само Fентаnil?!?
07:25 16.10.2026
41 Хохо Бохо
До коментар #21 от "БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ":Но първенец е онова страхливото с ботокса от калното мазе, което тръгна Киев да граби за два дня!
07:28 16.10.2026
42 Един
До коментар #10 от "я тоя прогледнал":Кои сте вие?
07:31 16.10.2026
43 пресолена
07:32 16.10.2026
44 100
07:32 16.10.2026
45 Анонимен
07:43 16.10.2026
46 Ццц
07:46 16.10.2026
47 Анонимен
07:47 16.10.2026
48 Циpк Добрич
07:48 16.10.2026
49 Хмм
07:49 16.10.2026
50 Хахахаха
07:51 16.10.2026
51 А ТРЪМП
ИМА НЕЩО ОБАЧЕ КОЕТО НЕ Е СРАВНЕНИЕ
А ИСТИНА.
ИМЕТО ТРЪМП СЕ СПОМЕНАВА
НАД 39
38 хиляди пъти
В Досиетата ЕПСТИНИЙН.
ТРЪМП Е ДОКАЗАН ПЕДОФИЛ
07:54 16.10.2026