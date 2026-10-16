Тръмп сравни Зеленски с пътуващ циркаджия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново сравни украинския държавен глава Володимир Зеленски с Финиъс Тейлър Барнъм – американски шоумен от XIX век и създател на едно от най-популярните пътуващи циркови представления в страната.

„Наричам го Барнъм. Те дадоха на Барнъм – тоест на Зеленски – много системи „Пейтриът“, ракети „Томахоук“ и всичко останало, без да го накарат да плати за това“, каза Тръмп в интервю за Newsmax.

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Американският президент имаше предвид администрацията на бившия президент Джо Байдън. Тръмп не посочи конкретни данни в подкрепа на твърдението си за предоставени без заплащане ракети „Томахоук“. Доставките и евентуалното предоставяне на такива ракети на Украйна неведнъж са били предмет на публични дискусии във Вашингтон.

Тръмп отново обвини Зеленски, че заявява готовност за мир, но според него не предприема необходимите стъпки за постигане на споразумение. В последните си изяви американският президент заяви и че войната може да бъде прекратена без участието на украинския държавен глава.

Кой е П. Т. Барнъм

Финиъс Тейлър Барнъм е роден през 1810 г. и умира през 1891 г. Той изгражда кариера в американския шоубизнес чрез мащабни представления, агресивна реклама и атракции, които привличат голяма публика.

През 1871 г. Барнъм започва да развива пътуващо шоу, съчетаващо цирк, менажерия и изложба с хора с необичайна физическа външност. Представлението постепенно се превръща в компания, известна като „Барнъм и Бейли“, след като Джеймс Бейли става негов партньор.

Историята на цирка включва животни, акробатични номера и атракции, представяни като сензационни зрелища. По-късно името на Барнъм се свързва с идеята за шоумен, който умее да привлича публика и да продава силно рекламирани обещания.

Циркът продължава повече от век

След смъртта на Барнъм циркът е продаден на братята Ринглинг през 1907 г. за 400 000 долара. Двете компании са управлявани отделно до 1919 г., когато са обединени в „Ринглинг брадърс енд Барнъм енд Бейли“.

Циркът прекратява дейността си през 2017 г. Решението е обяснено с намаляваща посещаемост и високи разходи, а споровете с организации за защита на животните допълнително увеличават натиска върху компанията.

Сравнението със създателя на прочутия цирк е поредната публична атака на Тръмп срещу Зеленски на фона на споровете за американската помощ за Украйна и различията между Вашингтон и Киев за начина, по който трябва да приключи войната.

Източници: apnews.com, interfax.ru, smithsonianmag.com