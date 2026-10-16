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Петима са загинали при ракетния удар по двореца в Аден

Петима са загинали при ракетния удар по двореца в Аден

16 Октомври, 2026 06:51, обновена 16 Октомври, 2026 07:23 1 960 9

  • йемен-
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  • хуси-
  • ракетен удар

Шестнадесет души са ранени при атаката срещу комплекса „Ал-Маашик“. Премиерът и членовете на кабинета са невредими

Петима са загинали при ракетния удар по двореца в Аден - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Петима души са загинали, а 16 са ранени при ракетния удар по комплекса на двореца „Ал-Маашик“ в йеменския град Аден, съобщи здравният министър Касим Бухайбех. Сред пострадалите има охранители и цивилни служители, а двама от загиналите са били част от охраната на премиера Шая аз-Зиндани.

Нападението е извършено с пет ракети, заяви информационният министър Моамар ал-Еряни. Свидетели са чули най-малко шест експлозии в района на комплекса, който е седалище на международно признатото правителство на Йемен. Премиерът и членовете на кабинета са останали невредими.

Хусите поеха отговорност за атаката. Военният им говорител Яхия Сари заяви, че целта е бил щаб на военните операции, ръководен от саудитски офицери, както и складове за оръжие. „Ударът по щаба на военните операции на саудитския враг в Аден е част от обявената политика да бъдат поразявани саудитските военни концентрации“, каза Сари, цитиран от свързаната с хусите агенция САБА. Тези твърдения не са потвърдени независимо.

Първа атака срещу комплекса при новата ескалация

Ударът е първият срещу двореца „Ал-Маашик“ в рамките на настоящото противопоставяне между хусите и подкрепяните от Саудитска Арабия правителствени сили. Боевете между двете страни са възобновени през септември след четиригодишно затишие, а Аден отново се превръща във важна мишена в конфликта.

Атаката е част от по-широка ескалация, при която хусите извършват ракетни и безпилотни удари по цели в Йемен и Саудитска Арабия. Саудитската коалиция съобщи отделно, че през октомври са били извършени многобройни нападения срещу летища, петролни съоръжения и пристанища в кралството.

Източници: aljazeera.com, apnews.com, abc.net.au


Йемен
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    8 5 Отговор
    Хусите са добри и смели хора.Пуснаха нашите моряци без пари.

    Коментиран от #6

    06:59 16.10.2026

  • 2 Коста

    4 2 Отговор
    Йеменската държава е васал на Саудитска Арабия ли? Ужас!

    Коментиран от #3

    07:14 16.10.2026

  • 3 Баце,

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "Коста":

    Официален Йемен е васал на саудитите, саудитите са васал на сащ, сащ са васал на иcpahell.
    Какво неясно има?

    Коментиран от #5, #7

    07:23 16.10.2026

  • 4 гост

    2 1 Отговор
    Закривай държавата щом не може да се справи със собствените си терористи...

    07:30 16.10.2026

  • 5 Брежнев

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Баце,":

    а хутите чий васали са...това е все едно в БГ да има терористична операция спонсорирана примерно от някой си и държавата да не може да се справи с тях...

    07:32 16.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Здрасти

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Баце,":

    Пропусна да кажеш, че на най-горното стъпало стои рогатия.

    07:40 16.10.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор
    СИЛАТА Е В ЧЕХЛИТЕ И ПРАВДАТА :)
    .....
    МАЛКО ХОРА ЗНАЯТ ЧЕ САУДИТСКА АРАБИЯ ТРОВИ ЙЕМЕН С УАХАБИЗМА
    ..... НАЙ - РЕАКЦИОННОТО ТЕЧЕНИЕ НА ИСЛЯМА - МОЖЕ ДА БЪДЕ СРАВНЕНО ЕДИНСТВЕНО С ОСМАНИЗМА

    07:49 16.10.2026

  • 9 Иван

    1 0 Отговор
    Нали тия са фрашкани с краварско оръжие че и краварска защита . А хусите по джапанки се гаврят с тях

    07:53 16.10.2026