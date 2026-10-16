Петима са загинали при ракетния удар по двореца в Аден

Петима души са загинали, а 16 са ранени при ракетния удар по комплекса на двореца „Ал-Маашик“ в йеменския град Аден, съобщи здравният министър Касим Бухайбех. Сред пострадалите има охранители и цивилни служители, а двама от загиналите са били част от охраната на премиера Шая аз-Зиндани.

Нападението е извършено с пет ракети, заяви информационният министър Моамар ал-Еряни. Свидетели са чули най-малко шест експлозии в района на комплекса, който е седалище на международно признатото правителство на Йемен. Премиерът и членовете на кабинета са останали невредими.

Хусите поеха отговорност за атаката. Военният им говорител Яхия Сари заяви, че целта е бил щаб на военните операции, ръководен от саудитски офицери, както и складове за оръжие. „Ударът по щаба на военните операции на саудитския враг в Аден е част от обявената политика да бъдат поразявани саудитските военни концентрации“, каза Сари, цитиран от свързаната с хусите агенция САБА. Тези твърдения не са потвърдени независимо.

Първа атака срещу комплекса при новата ескалация

Ударът е първият срещу двореца „Ал-Маашик“ в рамките на настоящото противопоставяне между хусите и подкрепяните от Саудитска Арабия правителствени сили. Боевете между двете страни са възобновени през септември след четиригодишно затишие, а Аден отново се превръща във важна мишена в конфликта.

Атаката е част от по-широка ескалация, при която хусите извършват ракетни и безпилотни удари по цели в Йемен и Саудитска Арабия. Саудитската коалиция съобщи отделно, че през октомври са били извършени многобройни нападения срещу летища, петролни съоръжения и пристанища в кралството.

Източници: aljazeera.com, apnews.com, abc.net.au