Петима са загинали при ракетния удар по двореца в Аден

Петима души са загинали, а 16 са ранени при ракетния удар по комплекса на двореца „Ал-Маашик“ в йеменския град Аден, съобщи здравният министър Касим Бухайбех. Сред пострадалите има охранители и цивилни служители, а двама от загиналите са били част от охраната на премиера Шая аз-Зиндани.
Нападението е извършено с пет ракети, заяви информационният министър Моамар ал-Еряни. Свидетели са чули най-малко шест експлозии в района на комплекса, който е седалище на международно признатото правителство на Йемен. Премиерът и членовете на кабинета са останали невредими.
Хусите поеха отговорност за атаката. Военният им говорител Яхия Сари заяви, че целта е бил щаб на военните операции, ръководен от саудитски офицери, както и складове за оръжие. „Ударът по щаба на военните операции на саудитския враг в Аден е част от обявената политика да бъдат поразявани саудитските военни концентрации“, каза Сари, цитиран от свързаната с хусите агенция САБА. Тези твърдения не са потвърдени независимо.
Първа атака срещу комплекса при новата ескалация
Ударът е първият срещу двореца „Ал-Маашик“ в рамките на настоящото противопоставяне между хусите и подкрепяните от Саудитска Арабия правителствени сили. Боевете между двете страни са възобновени през септември след четиригодишно затишие, а Аден отново се превръща във важна мишена в конфликта.
Атаката е част от по-широка ескалация, при която хусите извършват ракетни и безпилотни удари по цели в Йемен и Саудитска Арабия. Саудитската коалиция съобщи отделно, че през октомври са били извършени многобройни нападения срещу летища, петролни съоръжения и пристанища в кралството.
Източници: aljazeera.com, apnews.com, abc.net.au
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #6
06:59 16.10.2026
2 Коста
Коментиран от #3
07:14 16.10.2026
3 Баце,
До коментар #2 от "Коста":Официален Йемен е васал на саудитите, саудитите са васал на сащ, сащ са васал на иcpahell.
Какво неясно има?
Коментиран от #5, #7
07:23 16.10.2026
4 гост
07:30 16.10.2026
5 Брежнев
До коментар #3 от "Баце,":а хутите чий васали са...това е все едно в БГ да има терористична операция спонсорирана примерно от някой си и държавата да не може да се справи с тях...
07:32 16.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Здрасти
До коментар #3 от "Баце,":Пропусна да кажеш, че на най-горното стъпало стои рогатия.
07:40 16.10.2026
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
МАЛКО ХОРА ЗНАЯТ ЧЕ САУДИТСКА АРАБИЯ ТРОВИ ЙЕМЕН С УАХАБИЗМА
..... НАЙ - РЕАКЦИОННОТО ТЕЧЕНИЕ НА ИСЛЯМА - МОЖЕ ДА БЪДЕ СРАВНЕНО ЕДИНСТВЕНО С ОСМАНИЗМА
07:49 16.10.2026
9 Иван
07:53 16.10.2026