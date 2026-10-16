Рубио към Ливан: Не връщайте експлозивите на „Хизбула“

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио е призовал президента на Ливан Жозеф Аун да не връща на „Хизбула“ иззетите от ливанските власти експлозиви. По време на телефонен разговор Рубио е настоял да бъдат подведени под отговорност всички, които са наредили, финансирали или организирали превоза, съобщи американски представител, цитиран от „Аксиос“.

„Връщането на експлозивите на „Хизбула“ трябва да бъде изключено“, е заявил представителят, описвайки позицията на Рубио пред ливанския президент. Разговорът се е състоял на фона на напрежение между правителството в Бейрут и подкрепяната от Иран групировка заради оръжията, които остават извън контрола на държавата.

Камионът е спрян по пътя към Бейрут

Ливанските сили за сигурност са спрели камиона миналата седмица на контролния пункт Дахр ал-Байдар на основния път между Бейрут и долината Бекаа. Според съдебни служители, цитирани от Асошиейтед прес, в него е имало около 780 килограма експлозиви, включително тротил и пластичен експлозив C-4.

При операцията са задържани двама души. Ливанските власти са започнали разследване и са заявили, че ще бъдат издирени и други лица, свързани с превоза. Премиерът Науаф Салам е определил случая като „престъпна операция“, без да бъде обявен окончателен извод за предназначението на товара.

„Хизбула“ потвърди, че товарът е неин

Депутатът от „Хизбула“ Хасан Фадлала е потвърдил, че камионът и товарът принадлежат на групировката. По думите му експлозивите са били предназначени за използване срещу израелските сили в Южен Ливан, а не за нападения срещу вътрешни политически противници.

Фадлала е поискал освобождаването на задържаните и връщането на товара, като е заявил, че той е свързан с действията на групировката срещу Израел. Тези твърдения са позиция на „Хизбула“ и не представляват установен от разследването факт.

Вашингтон настоява за по-тесни контакти между армиите

По време на разговора Рубио е повдигнал и въпроса за ливанския закон за бойкот на Израел от 1955 г. Според американския представител държавният секретар го е определил като непрактичен и е призовал за пряка комуникация между ливанските и израелските военни сили, за да се ограничат рисковете от погрешни преценки и нова ескалация.

Случаят с експлозивите поставя ливанското правителство пред въпроса дали ще задържи товара като доказателство и ще продължи разследването, или ще се поддаде на исканията за връщането му. Американската позиция е, че материалите трябва да останат под контрола на ливанската държава, а отговорните за превоза да бъдат установени.

Източници: axios.com, apnews.com, aljazeera.net