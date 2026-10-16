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Хусите засилват атаките срещу Саудитска Арабия, за да притиснат Рияд и Вашингтон

Хусите засилват атаките срещу Саудитска Арабия, за да притиснат Рияд и Вашингтон

16 Октомври, 2026 13:48 1 116 23

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  • атаки

Нападенията засегнаха ключова инфраструктура и инвестиционни събития. Саудитското ръководство е изправено пред труден избор между ескалация и отстъпки.

Хусите засилват атаките срещу Саудитска Арабия, за да притиснат Рияд и Вашингтон - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Хусите атакуват саудитска инфраструктура и нарушават провеждането на важни инвестиционни форуми, за да принудят Рияд да изпълни исканията им за Йемен и да убедят американския президент Доналд Тръмп да облекчи натиска върху Иран. Това заявиха пред Ройтерс саудитски, ирански и регионални източници, предава БТА.

Според анализатори Техеран и хусите използват икономическата уязвимост на Саудитска Арабия, за да повишат цената на американската стратегия в региона. След началото на войната със САЩ и Израел на 28 февруари Иран е подложен на военен и икономически натиск и се стреми да отслаби Вашингтон чрез атаки срещу регионалните му партньори.

Хусите настояват за прекратяване на саудитските военни операции, премахване на ограниченията върху йеменските пристанища и летища, изплащане на заплатите и спиране на подкрепата за международно признатото правителство на Йемен. Изпълнението на тези условия би затвърдило контрола им над голяма част от страната. Говорителят на движението Мохамед Абдулсалам отрече то да действа по нареждане на Иран и заяви, че исканията му произтичат от дългогодишни хуманитарни проблеми, а не от интересите на Техеран.

През последната седмица Саудитска Арабия беше подложена на засилени нападения, включително срещу международното летище „Крал Халид“ в Рияд и петролната компания „Сауди Арамко“. Атаките нарушиха провеждането на петролна конференция, а организаторите на международния инвестиционен форум „Инициатива за бъдещи инвестиции“ предложиха възможност за дистанционно участие.

Престолонаследникът Мохамед бин Салман е изправен пред труден избор. По-нататъшната ескалация може да доведе до мащабна война и да застраши икономическата програма „Визия 2030“, докато отстъпките биха укрепили позициите на хусите.

Рияд е поискал военна помощ от Тръмп, но Вашингтон засега не се е ангажирал с удари срещу движението. Вместо това САЩ са предложили разузнавателна информация и помощ при определянето на цели. Според източници американската администрация не желае да започва нова продължителна военна кампания.

Анализатори предупреждават, че конфликтът може да прерасне във война на изтощение. Хусите разчитат на стратегическото си положение край протока Баб ел Мандеб и на по-голямата уязвимост на саудитската инфраструктура спрямо тяхната.

Според експерти провалът на мирните усилия през 2023 г. и задълбочаващият се съюз между хусите и Иран повишават риска от по-мащабен регионален конфликт. За овладяването му ще е необходимо сътрудничество между държавите от Персийския залив, особено Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства.


Йемен
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 7867564523456

    12 0 Отговор
    .... хусите да притиснат Вашингтон ... - това само как звучи ....

    13:51 16.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Байкал MP-654 K

    10 2 Отговор
    Един от големите провали на терористите от мосад.
    Скандалния провал от 1997 г.:Планът за убийство: По нареждане на израелския премиер Бенямин Нетаняху, агенти на Мосад влизат в Йордания с фалшиви канадски паспорти. Целта им е да ликвидират Халед Машал (тогава шеф на политическото бюро на Хамас), като тайно му инжектират смъртоносна отрова в ухото на улицата, която да изглежда като естествена смърт.Арестът: Агентите успяват да напръскат Машал с токсина, но охраната му усеща нападението и след гонитба по улиците местната полиция залавя двама от израелските шпиони.Дипломатическата катастрофа: Йорданският крал Хюсеин е бесен от факта, че Израел провежда терористична операция на негова територия. Той поставя ултиматум: или Израел незабавно ще изпрати противоотрова, за да спаси умиращия в болницата Машал, или заловените агенти ще бъдат обесени, а мирният договор между Йордания и Израел ще бъде прекратен.Унизителният изход за Израел: Нетаняху е принуден да капитулира. Израел изпраща противоотровата, която спасява живота на лидера на Хамас. Освен това, за да върне агентите си, Израел е принуден да освободи от затвора духовния лидер на Хамас – шейх Ахмед Ясин, заедно с десетки други палестински затворници.9565

    Коментиран от #14

    13:54 16.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Сатана Z

    5 2 Отговор
    Тактиката на Че Гевара за нанасяне на постоянни и изтощителни удари по САЩ се основава на неговата глобална геополитическа стратегия, станала известна с лозунга: „Да създадем два, три... много Виетнами!“.
    Неговата основна идея не е директна военна атака срещу американска територия, а икономическо, военно и логистично изтощаване на САЩ чрез разпалване на множество локални партизански огнища в Третия свят (Латинска Америка, Африка и Азия)
    Основните стълбове на тази тактика включват:

    1. Стратегията на разпръскване и изтощение (Множество Виетнами)

    Че Гевара анализира Виетнамската война и забелязва, че САЩ са принудени да изразходват колосални финансови, човешки и военни ресурси, за да потиснат едно-единствено народно-освободително движение. Неговата тактика предвижда:
    • Мултиплициране на конфликтите: Ако САЩ бъдат принудени да изпратят войски едновременно в Боливия, Конго, Колумбия, Виетнам и други точки на света, техните ресурси бързо ще се изчерпят.
    • Пречупване на американския тил: Че вярва, че огромният брой американски жертви в различни краища на света ще доведе до вътрешнополитическа криза и антивоенни протести в самите САЩ, което ще парализира правителството им.

    2. Концепцията „Фоко“ (Foco Theory)

    Това е неговата специфична тактика за започване на партизанска война:
    • Авангард от малки групи: Не е необходимо да се чака появата на перфектни условия за революция. Малка, силно мотивирана и мобилна въоръжена група (огнище или "foco") може д

    13:55 16.10.2026

  • 11 Сатана Z

    7 2 Отговор
    Концепцията „Фоко“ (Foco Theory)

    Това е неговата специфична тактика за започване на партизанска война:
    • Авангард от малки групи: Не е необходимо да се чака появата на перфектни условия за революция. Малка, силно мотивирана и мобилна въоръжена група (огнище или "foco") може да влезе в действие веднага.
    • Предизвикване на реакция: Чрез бързи удари и засади партизаните умишлено провокират брутална реакция от местните проамерикански диктатури. Тази репресия от страна на властта радикализира селяните и ги тласка в рядовете на партизаните.

    3. Тактически принципи на партизанската война (Guerrilla Warfare)

    В практически план, за да устоят партизаните на превъзхождащата ги американска авиация и техника, Че Гевара налага следните правила в своя наръчник:
    • Постоянна мобилност („Удари и избягай“): Партизанската група никога не трябва да заема постоянна отбранителна позиция. Тя действа като „колония от пчели“ – ужилва бързо и изчезва в джунглата или планините.
    • Нощни операции: Използване на нощта за маршове, засади по комуникационните линии и саботажи на инфраструктурата.
    • Селски бази: Борбата трябва да се води в труднодостъпни селски и планински райони (като Сиера Маестра в Куба), където модерната американска техника губи своето предимство.

    13:56 16.10.2026

  • 12 така е

    5 5 Отговор
    Хути, Хизбола и Хамас са все ирански изчадия.

    13:57 16.10.2026

  • 13 000

    9 4 Отговор
    Саудитска арабия е фелиал на либерален лондон. Атяката е срещу финансово-либералната върхушка.

    Коментиран от #15

    13:58 16.10.2026

  • 14 Горски,

    1 7 Отговор

    До коментар #6 от "Байкал MP-654 K":

    спести си лакърдиите, безсмислени са.

    13:59 16.10.2026

  • 15 Извинете,

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "000":

    с колко виШи сте?

    14:00 16.10.2026

  • 16 котис

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Байкал MP-654 K":

    Не ти омръзна да повтаряш една неистина . На мен няма да ми омръзне да повтарям , че Кастро 92ра няма как да е казал подобно нещо , просто защото тогава няма държава Русия на картата..

    14:03 16.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 000

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "Трол":

    В близкия изток няма западно партньорство. Лондон отчаяно се стреми да остане в региона. Сащ нямат ресурс. Русия те ги брой. Китай настъпва.

    Коментиран от #20

    14:06 16.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Извинете,

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "000":

    сам ли си измисляте фейковете?

    14:27 16.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ползвани са руски източници

    2 0 Отговор
    На български е "хути".

    14:31 16.10.2026

  • 23 ......-

    0 0 Отговор
    ВСичките вече ритат кравите и техните проксита.

    Няма милост,само бг р озовите евр(е)Оатлантици не са в час.

    15:01 16.10.2026