Хусите засилват атаките срещу Саудитска Арабия, за да притиснат Рияд и Вашингтон

Хусите атакуват саудитска инфраструктура и нарушават провеждането на важни инвестиционни форуми, за да принудят Рияд да изпълни исканията им за Йемен и да убедят американския президент Доналд Тръмп да облекчи натиска върху Иран. Това заявиха пред Ройтерс саудитски, ирански и регионални източници, предава БТА.
Според анализатори Техеран и хусите използват икономическата уязвимост на Саудитска Арабия, за да повишат цената на американската стратегия в региона. След началото на войната със САЩ и Израел на 28 февруари Иран е подложен на военен и икономически натиск и се стреми да отслаби Вашингтон чрез атаки срещу регионалните му партньори.
Хусите настояват за прекратяване на саудитските военни операции, премахване на ограниченията върху йеменските пристанища и летища, изплащане на заплатите и спиране на подкрепата за международно признатото правителство на Йемен. Изпълнението на тези условия би затвърдило контрола им над голяма част от страната. Говорителят на движението Мохамед Абдулсалам отрече то да действа по нареждане на Иран и заяви, че исканията му произтичат от дългогодишни хуманитарни проблеми, а не от интересите на Техеран.
През последната седмица Саудитска Арабия беше подложена на засилени нападения, включително срещу международното летище „Крал Халид“ в Рияд и петролната компания „Сауди Арамко“. Атаките нарушиха провеждането на петролна конференция, а организаторите на международния инвестиционен форум „Инициатива за бъдещи инвестиции“ предложиха възможност за дистанционно участие.
Престолонаследникът Мохамед бин Салман е изправен пред труден избор. По-нататъшната ескалация може да доведе до мащабна война и да застраши икономическата програма „Визия 2030“, докато отстъпките биха укрепили позициите на хусите.
Рияд е поискал военна помощ от Тръмп, но Вашингтон засега не се е ангажирал с удари срещу движението. Вместо това САЩ са предложили разузнавателна информация и помощ при определянето на цели. Според източници американската администрация не желае да започва нова продължителна военна кампания.
Анализатори предупреждават, че конфликтът може да прерасне във война на изтощение. Хусите разчитат на стратегическото си положение край протока Баб ел Мандеб и на по-голямата уязвимост на саудитската инфраструктура спрямо тяхната.
Според експерти провалът на мирните усилия през 2023 г. и задълбочаващият се съюз между хусите и Иран повишават риска от по-мащабен регионален конфликт. За овладяването му ще е необходимо сътрудничество между държавите от Персийския залив, особено Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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13:51 16.10.2026
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6 Байкал MP-654 K
Скандалния провал от 1997 г.:Планът за убийство: По нареждане на израелския премиер Бенямин Нетаняху, агенти на Мосад влизат в Йордания с фалшиви канадски паспорти. Целта им е да ликвидират Халед Машал (тогава шеф на политическото бюро на Хамас), като тайно му инжектират смъртоносна отрова в ухото на улицата, която да изглежда като естествена смърт.Арестът: Агентите успяват да напръскат Машал с токсина, но охраната му усеща нападението и след гонитба по улиците местната полиция залавя двама от израелските шпиони.Дипломатическата катастрофа: Йорданският крал Хюсеин е бесен от факта, че Израел провежда терористична операция на негова територия. Той поставя ултиматум: или Израел незабавно ще изпрати противоотрова, за да спаси умиращия в болницата Машал, или заловените агенти ще бъдат обесени, а мирният договор между Йордания и Израел ще бъде прекратен.Унизителният изход за Израел: Нетаняху е принуден да капитулира. Израел изпраща противоотровата, която спасява живота на лидера на Хамас. Освен това, за да върне агентите си, Израел е принуден да освободи от затвора духовния лидер на Хамас – шейх Ахмед Ясин, заедно с десетки други палестински затворници.9565
Коментиран от #14
13:54 16.10.2026
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10 Сатана Z
Неговата основна идея не е директна военна атака срещу американска територия, а икономическо, военно и логистично изтощаване на САЩ чрез разпалване на множество локални партизански огнища в Третия свят (Латинска Америка, Африка и Азия)
Основните стълбове на тази тактика включват:
1. Стратегията на разпръскване и изтощение (Множество Виетнами)
Че Гевара анализира Виетнамската война и забелязва, че САЩ са принудени да изразходват колосални финансови, човешки и военни ресурси, за да потиснат едно-единствено народно-освободително движение. Неговата тактика предвижда:
• Мултиплициране на конфликтите: Ако САЩ бъдат принудени да изпратят войски едновременно в Боливия, Конго, Колумбия, Виетнам и други точки на света, техните ресурси бързо ще се изчерпят.
• Пречупване на американския тил: Че вярва, че огромният брой американски жертви в различни краища на света ще доведе до вътрешнополитическа криза и антивоенни протести в самите САЩ, което ще парализира правителството им.
2. Концепцията „Фоко“ (Foco Theory)
Това е неговата специфична тактика за започване на партизанска война:
• Авангард от малки групи: Не е необходимо да се чака появата на перфектни условия за революция. Малка, силно мотивирана и мобилна въоръжена група (огнище или "foco") може д
13:55 16.10.2026
11 Сатана Z
Това е неговата специфична тактика за започване на партизанска война:
• Авангард от малки групи: Не е необходимо да се чака появата на перфектни условия за революция. Малка, силно мотивирана и мобилна въоръжена група (огнище или "foco") може да влезе в действие веднага.
• Предизвикване на реакция: Чрез бързи удари и засади партизаните умишлено провокират брутална реакция от местните проамерикански диктатури. Тази репресия от страна на властта радикализира селяните и ги тласка в рядовете на партизаните.
3. Тактически принципи на партизанската война (Guerrilla Warfare)
В практически план, за да устоят партизаните на превъзхождащата ги американска авиация и техника, Че Гевара налага следните правила в своя наръчник:
• Постоянна мобилност („Удари и избягай“): Партизанската група никога не трябва да заема постоянна отбранителна позиция. Тя действа като „колония от пчели“ – ужилва бързо и изчезва в джунглата или планините.
• Нощни операции: Използване на нощта за маршове, засади по комуникационните линии и саботажи на инфраструктурата.
• Селски бази: Борбата трябва да се води в труднодостъпни селски и планински райони (като Сиера Маестра в Куба), където модерната американска техника губи своето предимство.
13:56 16.10.2026
12 така е
13:57 16.10.2026
13 000
Коментиран от #15
13:58 16.10.2026
14 Горски,
До коментар #6 от "Байкал MP-654 K":спести си лакърдиите, безсмислени са.
13:59 16.10.2026
15 Извинете,
До коментар #13 от "000":с колко виШи сте?
14:00 16.10.2026
16 котис
До коментар #7 от "Байкал MP-654 K":Не ти омръзна да повтаряш една неистина . На мен няма да ми омръзне да повтарям , че Кастро 92ра няма как да е казал подобно нещо , просто защото тогава няма държава Русия на картата..
14:03 16.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 000
До коментар #17 от "Трол":В близкия изток няма западно партньорство. Лондон отчаяно се стреми да остане в региона. Сащ нямат ресурс. Русия те ги брой. Китай настъпва.
Коментиран от #20
14:06 16.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Извинете,
До коментар #18 от "000":сам ли си измисляте фейковете?
14:27 16.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Ползвани са руски източници
14:31 16.10.2026
23 ......-
Няма милост,само бг р озовите евр(е)Оатлантици не са в час.
15:01 16.10.2026