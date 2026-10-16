Хусите засилват атаките срещу Саудитска Арабия, за да притиснат Рияд и Вашингтон

Хусите атакуват саудитска инфраструктура и нарушават провеждането на важни инвестиционни форуми, за да принудят Рияд да изпълни исканията им за Йемен и да убедят американския президент Доналд Тръмп да облекчи натиска върху Иран. Това заявиха пред Ройтерс саудитски, ирански и регионални източници, предава БТА.

Според анализатори Техеран и хусите използват икономическата уязвимост на Саудитска Арабия, за да повишат цената на американската стратегия в региона. След началото на войната със САЩ и Израел на 28 февруари Иран е подложен на военен и икономически натиск и се стреми да отслаби Вашингтон чрез атаки срещу регионалните му партньори.

Хусите настояват за прекратяване на саудитските военни операции, премахване на ограниченията върху йеменските пристанища и летища, изплащане на заплатите и спиране на подкрепата за международно признатото правителство на Йемен. Изпълнението на тези условия би затвърдило контрола им над голяма част от страната. Говорителят на движението Мохамед Абдулсалам отрече то да действа по нареждане на Иран и заяви, че исканията му произтичат от дългогодишни хуманитарни проблеми, а не от интересите на Техеран.

През последната седмица Саудитска Арабия беше подложена на засилени нападения, включително срещу международното летище „Крал Халид“ в Рияд и петролната компания „Сауди Арамко“. Атаките нарушиха провеждането на петролна конференция, а организаторите на международния инвестиционен форум „Инициатива за бъдещи инвестиции“ предложиха възможност за дистанционно участие.

Престолонаследникът Мохамед бин Салман е изправен пред труден избор. По-нататъшната ескалация може да доведе до мащабна война и да застраши икономическата програма „Визия 2030“, докато отстъпките биха укрепили позициите на хусите.

Рияд е поискал военна помощ от Тръмп, но Вашингтон засега не се е ангажирал с удари срещу движението. Вместо това САЩ са предложили разузнавателна информация и помощ при определянето на цели. Според източници американската администрация не желае да започва нова продължителна военна кампания.

Анализатори предупреждават, че конфликтът може да прерасне във война на изтощение. Хусите разчитат на стратегическото си положение край протока Баб ел Мандеб и на по-голямата уязвимост на саудитската инфраструктура спрямо тяхната.

Според експерти провалът на мирните усилия през 2023 г. и задълбочаващият се съюз между хусите и Иран повишават риска от по-мащабен регионален конфликт. За овладяването му ще е необходимо сътрудничество между държавите от Персийския залив, особено Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства.