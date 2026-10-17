В САЩ внесоха законопроект срещу сделката за руски дизел

Двупартийна група в Камарата на представителите на САЩ внесе законопроект за блокиране на договореността между президента Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин за доставки на руски дизел. Инициативата е внесена на 16 октомври от конгресмена Грегъри Мийкс, най-високопоставения демократ в Комисията по външни работи на Камарата.

Законопроектът е озаглавен Prohibit Corrupt Russia Oil Deals Act. Сред съвносителите му е републиканецът Дон Бейкън от Небраска, който е единственият представител на Републиканската партия в групата. Общо 18 конгресмени са посочени като вносители и съвносители.

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Какво предвижда законопроектът

Текстът забранява на Международната финансова корпорация за развитие на САЩ да инвестира в руския енергиен сектор. Предлага се също анулиране на общите лицензи, издадени от Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите, както и забрана за издаване на бъдещи лицензи за сделки с руска енергия.

Законопроектът задължава администрацията на Тръмп да наложи санкции срещу руския енергиен сектор. „Тази сделка няма да намали разходите за американския народ. Тя ще даде на Путин милиони долари, с които да продължи да води войната срещу украинските цивилни“, заяви Мийкс.

Обявените доставки и временният лиценз

Тръмп обяви на 9 октомври, че Русия ще достави на американския и световния пазар над 300 000 тона дизел незабавно. Според посочения от него план още 500 000 тона трябва да бъдат доставени през ноември, следвани от 1 милион тона и допълнителни 3 милиона тона в кратък срок.

След съобщението Министерството на финансите издаде общ лиценз 135, който временно облекчава санкциите за руски дизел. Според Асошиейтед прес ограниченията няма да се прилагат до април 2027 г. за руски дизел, натоварен на танкери до 9 октомври.

Договореността предизвика критики и в Сената. Група от 12 сенатори от двете партии призова Тръмп да я отмени, като заяви, че допускането на руски дизел на световните пазари ще има „ограничен до никакъв ефект“ върху цените в САЩ, но ще осигури приходи за Кремъл.

Следващата стъпка е гласуване

Новият законопроект трябва да бъде разгледан от Камарата на представителите, а при одобрение да премине и през Сената. За да влезе в сила, той трябва да бъде подписан от президента или да преодолее евентуално президентско вето. Към момента няма обявен резултат от гласуване по инициативата.

Асошиейтед прес цитира енергийни експерти, според които руските доставки вероятно няма да доведат до съществено понижение на цените на дизела в САЩ.

Източници: apnews.com, news.bloomberglaw.com, kyivindependent.com