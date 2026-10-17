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В САЩ внесоха законопроект срещу сделката за руски дизел
  Тема: Украйна

В САЩ внесоха законопроект срещу сделката за руски дизел

17 Октомври, 2026 03:41 837 11

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  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • конгрес на сащ-
  • санкции срещу русия

Двупартийна група в Камарата на представителите иска да отмени лицензите за руски енергийни доставки и да блокира договореността между Доналд Тръмп и Владимир Путин

В САЩ внесоха законопроект срещу сделката за руски дизел - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двупартийна група в Камарата на представителите на САЩ внесе законопроект за блокиране на договореността между президента Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин за доставки на руски дизел. Инициативата е внесена на 16 октомври от конгресмена Грегъри Мийкс, най-високопоставения демократ в Комисията по външни работи на Камарата.

Законопроектът е озаглавен Prohibit Corrupt Russia Oil Deals Act. Сред съвносителите му е републиканецът Дон Бейкън от Небраска, който е единственият представител на Републиканската партия в групата. Общо 18 конгресмени са посочени като вносители и съвносители.

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Какво предвижда законопроектът

Текстът забранява на Международната финансова корпорация за развитие на САЩ да инвестира в руския енергиен сектор. Предлага се също анулиране на общите лицензи, издадени от Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите, както и забрана за издаване на бъдещи лицензи за сделки с руска енергия.

Законопроектът задължава администрацията на Тръмп да наложи санкции срещу руския енергиен сектор. „Тази сделка няма да намали разходите за американския народ. Тя ще даде на Путин милиони долари, с които да продължи да води войната срещу украинските цивилни“, заяви Мийкс.

Обявените доставки и временният лиценз

Тръмп обяви на 9 октомври, че Русия ще достави на американския и световния пазар над 300 000 тона дизел незабавно. Според посочения от него план още 500 000 тона трябва да бъдат доставени през ноември, следвани от 1 милион тона и допълнителни 3 милиона тона в кратък срок.

След съобщението Министерството на финансите издаде общ лиценз 135, който временно облекчава санкциите за руски дизел. Според Асошиейтед прес ограниченията няма да се прилагат до април 2027 г. за руски дизел, натоварен на танкери до 9 октомври.

Договореността предизвика критики и в Сената. Група от 12 сенатори от двете партии призова Тръмп да я отмени, като заяви, че допускането на руски дизел на световните пазари ще има „ограничен до никакъв ефект“ върху цените в САЩ, но ще осигури приходи за Кремъл.

Следващата стъпка е гласуване

Новият законопроект трябва да бъде разгледан от Камарата на представителите, а при одобрение да премине и през Сената. За да влезе в сила, той трябва да бъде подписан от президента или да преодолее евентуално президентско вето. Към момента няма обявен резултат от гласуване по инициативата.

Асошиейтед прес цитира енергийни експерти, според които руските доставки вероятно няма да доведат до съществено понижение на цените на дизела в САЩ.

Източници: apnews.com, news.bloomberglaw.com, kyivindependent.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този проект

    7 15 Отговор
    няма да мине, колко и да им се иска на демократите да фалират Тръмп със скъпи горива!

    Коментиран от #3, #6

    03:49 17.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 А дано

    3 7 Отговор
    Светът ще бъде едно по-добро място, когато Русия фалира.

    Коментиран от #10

    04:16 17.10.2026

  • 9 Кирпича

    0 4 Отговор
    Дневната консумация на дизел в USA е почти двойна на това което предлага жалкото и смешно джудже , Тръмп пак се прави на идиот, руският дизел не е притрябвал на никой.

    04:33 17.10.2026

  • 10 Въпреки войната и санкциите

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "А дано":

    Русия има икономически растеж, докато страните от ЕС навлизат в икономическа криза.
    Китайската народна република купува фалирали европейски компании. Купи Волво, ще купи и германските автомобилни заводи.

    04:48 17.10.2026

  • 11 Санкциите срещу Русия работят

    0 0 Отговор
    Миналата година в ЕС са прекратили дейността си ЧЕТИРИ МИЛИОНА КОМПАНИИ!

    04:51 17.10.2026