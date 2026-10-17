Тръмп: Демократите прикриха корупционни скандали в Киев с моя импийчмънт

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че демократите са използвали процедурата по импийчмънт срещу него, за да прикрият корупционни скандали, свързани с Украйна. Той направи коментара пред репортери, след като беше попитан дали смята, че Хънтър Байдън е подкопал антикорупционните усилия в страната и дали демократите са се опитали да отклонят вниманието от случая чрез импийчмънта.

„Документите говорят сами за себе си“, каза Тръмп. Той определи администрацията на Джо Байдън като „много корумпирана“ и заяви, че Хънтър Байдън, баща му и хората около тях са извършили „много лоши неща“, свързани с Украйна. Тези твърдения са политическа оценка на президента, а не независимо установен факт.

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Спорът за Starlink и Starshield

Тръмп отрече администрацията му да е нареждала ограничаване на достъпа на украинските военни до сателитни комуникации. „Не бях аз и не мисля, че беше Илон“, каза той, визирайки Илон Мъск и компанията SpaceX.

Президентът добави, че според разбирането му системата работи както обикновено и че не е сигурен дали достъпът изобщо е бил прекъсван. В публикуван стенографски запис от разговор с репортери Тръмп беше попитан конкретно за Starlink и Starshield, като отговори, че не знае кой е дал подобна заповед.

Двете системи не са идентични. Украйна използва Starlink за комуникации, логистика и управление на разузнавателни и отбранителни дронове. Starshield е отделна система, контролирана от правителството на САЩ и предназначена за военни задачи. Според Axios и Ройтерс по-рано са били наложени ограничения, които са засегнали украинските способности, но ролята на Белия дом остава предмет на спор.

Украински представител, цитиран от Axios, заяви, че служители в Киев са получили информация от SpaceX за участие на Белия дом в решението. Тръмп отхвърли тази версия. Не е обявено независимо доказателство, което окончателно да потвърждава кой е разпоредил ограниченията.

Желание за ядрено споразумение

В същия разговор Тръмп заяви, че иска САЩ, Русия и Китай да постигнат споразумение за ограничаване на ядрените оръжия. Той каза, че Вашингтон разговаря с Москва и Пекин за ядрено разоръжаване, но не очаква договореност да бъде постигната през тази година.

„Искам да постигна споразумение с тях. Това не е задължително да стане тази година“, каза президентът. Той посочи, че Русия и Китай не проявяват достатъчен интерес към подобна сделка, без да обяви конкретен график или параметри на бъдещи преговори.

Източници: axios.com, reuters.com, alaskanews.com