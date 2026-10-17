Тръмп иска Путин на Г-20, отрече натиск върху Starshield

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че би искал руският му колега Владимир Путин да присъства на срещата на Г-20 в Маями, но не знае дали той ще участва. „Не знам дали ще дойде. Със сигурност бих искал да бъде там“, каза Тръмп пред журналисти на моравата пред Белия дом.

Срещата на лидерите от Г-20 е насрочена за 14 и 15 декември в Маями. Руският шерпа в групата Денис Агафонов заяви по-рано, че решението за участието на Путин ще бъде взето по-близо до форума и ще зависи от подготовката му и от геополитическия контекст. Москва все още не е потвърдила дали руският президент ще пътува до САЩ.

Още новини от Украйна

Тръмп свърза темата с войната в Украйна и заяви, че основната му цел е конфликтът да приключи. На въпрос за отговорността за началото на войната той каза: „Знам подробностите и в един момент ще ги оповестя. Но ме интересува само едно — искам тази война да приключи.“ Американският президент добави, че според него и Путин, и украинският президент Володимир Зеленски искат същото.

Спорът за Starshield

На този фон продължава спорът около ограниченията върху военната версия на сателитната система Starlink — Starshield. Украински военен съветник заяви пред Асошиейтед прес, че от 14 октомври терминалите са започнали да ограничават връзката при движение със скорост над 160 км/ч. Това е засегнало дронове, които използват системата за разузнаване, прихващане на руски дронове и други бойни задачи.

Илон Мъск заяви, че Starshield е собственост и под контрола на американското правителство, а решенията за използването му се вземат от американската армия и в крайна сметка от президента. Тръмп обаче отрече да е разпореждал ограничаването на системата. „Не бях аз и не мисля, че беше Илон“, каза той.

Reuters съобщи, позовавайки се на американски и западен представител, че указанието за забавяне на достъпа до Starshield е дошло от Белия дом. The Daily Telegraph от своя страна написа, че Мъск е предложил на Тръмп да бъде въведено ограничение, а президентът е дал съгласието си. И двете версии остават в противоречие с публичното отричане на Тръмп.

Тръмп отхвърли информацията за Сузи Уайлс

Американският президент отрече и публикацията на Politico, че обсъжда с близки съветници отстраняването на началника на кабинета си Сузи Уайлс. „Историята е напълно невярна. Тя ще бъде с мен дълго време“, каза Тръмп.

Той определи Уайлс като важна фигура в администрацията и заяви, че е била третирана несправедливо от медиите.

Източници: apnews.com, thedailybeast.com, kommersant.ru