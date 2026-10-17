Тръмп очаква ядрена сделка между САЩ, Русия и Китай

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че очаква Вашингтон, Москва и Пекин да постигнат споразумение за контрол върху ядрените оръжия. Той уточни, че това може да стане и след края на 2026 г.

„Мисля, че ще успея да сключа сделка с тях. Ще сключа сделка в някакъв момент. Не е задължително това да стане тази година“, каза Тръмп пред журналисти на моравата пред Белия дом.

Американският президент добави, че Русия и Китай са „много важни“. В интервю за Newsmax, излъчено в четвъртък, той заяви, че е повдигал темата за контрола върху ядрените оръжия в разговори с руския президент Владимир Путин и китайския лидер Си Дзинпин. До момента не е обявено конкретно тристранно споразумение или график за преговори.

Саудитска Арабия и Израел

Тръмп каза още, че Саудитска Арабия трябва да приеме помощ от Израел в борбата срещу йеменските хуси. „Израел вече е помогнал много на Саудитска Арабия и със сигурност ще продължи да го прави“, заяви той.

На въпрос дали възможността Саудитска Арабия да се присъедини към Авраамовите споразумения отново е на дневен ред, Тръмп отговори утвърдително. „Може би повече от всякога. Авраамовите споразумения са едно от най-големите ни постижения“, каза президентът.

Саудитска Арабия все още няма дипломатически отношения с Израел. Потенциалното включване на кралството в споразуменията е сред основните цели на американската политика в Близкия изток.

Твърдение за бърз край на войната с Иран

Тръмп заяви, че военната операция на САЩ и Израел срещу Иран ще приключи „по-скоро, отколкото хората си мислят“. Той повтори, че войната ще приключи „много, много скоро“, но не посочи конкретна дата или условия за прекратяването ѝ.

Обвинения срещу администрацията на Байдън

Американският президент обвини предишната администрация, ръководена от Джо Байдън, в корупция, свързана с Украйна. Той включи в твърденията си бившия президент и неговия син Хънтър Байдън.

„Администрацията на Байдън беше много корумпирана. Хънтър Байдън, баща му и цялата група бяха много корумпирани хора“, каза Тръмп.

Източници: jpost.com, alaskanews.com