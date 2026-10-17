Тръмп отложи част от санкциите по закона „Греъм“

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп подписа указ, с който се отказва от прилагането на значителна част от санкциите, ограниченията и митата, предвидени в новия закон „Линдзи О. Греъм за санкциониране на Русия и Иран“. Документът е публикуван от Белия дом на 16 октомври.

В указа се посочва, че законът дава на президента право да освобождава от санкции, ограничения и мита, ако удостовери пред Конгреса, че това е в национален интерес. Тръмп е изпратил такава сертификация и е разпоредил мерките да не бъдат прилагани, докато не бъде взето ново решение.

Още новини от Украйна

„С настоящото освобождавам от прилагане санкциите, ограниченията и митата, предвидени в Закона „Греъм“, се посочва в документа.

Какво предвижда законът

Законът беше подписан от Тръмп на 18 септември и е насочен към руския енергиен и отбранителен сектор, както и към танкерите от т.нар. сенчест флот, използвани за заобикаляне на санкциите. Той предвижда и възможност за налагане на мита върху държави, които продължават да купуват руски нефт и природен газ.

Указът допуска увеличение с 500% на митата върху стоки от Русия. Предвидени са и мита от 100% върху стоки от петте най-големи вносители на руски нефт и природен газ, както и върху стоки от пет държави, които подпомагат заобикалянето на санкциите.

Същевременно Тръмп освободи от прилагане редица санкционни разпоредби, включително мерките срещу определени чуждестранни лица и ограниченията, свързани с руската енергетика, финансовия сектор и доставките. Отказът не засяга санкциите, наложени с по-ранни изпълнителни укази срещу Русия.

Основните разпоредби на закона трябваше да влязат в сила на 18 октомври, след изтичането на 30-дневния срок за преглед. Според указа освобождаванията остават в сила до ново решение на президента или на упълномощени от него представители.

Тръмп: Войната в Украйна трябва да приключи

На предизборен митинг на републиканци в Джорджия Тръмп заяви, че войната в Украйна трябва да приключи. „Тази война трябва да свърши“, каза американският президент, като повтори и твърдението си, че конфликтът нямало да започне, ако резултатите от президентските избори в Съединените щати през 2020 г. не били фалшифицирани.

Тръмп отправи критики към предшественика си Джо Байдън заради американската помощ за Украйна. „Байдън предостави на Украйна оръжия и средства за 350 милиарда долара. Това не е добре“, заяви президентът. Той каза още, че Съединените щати вече продават оръжия на Европа, която плаща за доставките.

Източници: apnews.com, investing.com