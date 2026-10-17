The New York Times: Тръмп и Зеленски са близо до нов разрив

Отношенията между президента на САЩ Доналд Тръмп и украинския държавен глава Володимир Зеленски са близо до нов разрив. Това е оценката в анализ на The New York Times, публикуван на 16 октомври, на фона на спора за американската подкрепа за Киев и внезапното ограничаване на сателитните комуникации, използвани от украинската армия.

Новото напрежение избухна, след като украинските военни установиха, че връзката през Starlink и военната система Starshield се забавя или прекъсва при движение на терминалите със скорост над 160 километра в час. Ограничението засяга дронове и други мобилни системи, използвани за комуникация и бойни операции. Американският президент отрече да е разпореждал мярката.

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„Не знам дали е бил някой, но не съм бил аз и не мисля, че е бил Илон“, заяви Тръмп.

В същото време The Daily Telegraph съобщи, че Илон Мъск е предложил на Тръмп да бъде забавена работата на системата в Украйна. Според британското издание, което се позовава на свои източници, президентът е одобрил предложението, след което ограничението е било изпълнено от американската страна.

Мъск отхвърли отговорността за решението. Той заяви, че Starshield е собственост и под контрола на правителството на САЩ, а ограниченията върху скоростта и използването му се определят от американските военни или от президента. Украинският президент Зеленски от своя страна каза, че случилото се не е технически проблем, а въпрос на политическа воля. Вашингтон е започнал разговори с Киев за премахване на ограничението, съобщи Асошиейтед прес.

Натискът върху Киев се увеличава

Спорът за Starlink се развива едновременно с по-широко влошаване на отношенията между Вашингтон и Киев. Тръмп отново критикува украинското ръководство за действията срещу руски петролни рафинерии и настоява за прекратяване на войната. Киев приема американския натиск като опит да бъде ограничена способността на Украйна да се защитава и да нанася удари по руска инфраструктура.

В анализа си The New York Times свързва последните сблъсъци с натрупаното недоверие между двамата лидери. Отношенията им вече преминаха през тежка криза след публичния конфликт в Овалния кабинет през февруари 2025 г., а новият спор за комуникациите поставя под въпрос надеждността на американската подкрепа.

Борба за влияние в Белия дом

Паралелно с напрежението около Украйна във вътрешния кръг на Тръмп се разгаря борба за влияние. The Washington Post съобщи, че съветници и високопоставени служители се подготвят за възможни промени след междинните избори през ноември.

Сред имената, споменавани като потенциални наследници на началника на кабинета Сузи Уайлс, са заместник-началникът на кабинета Стивън Милър, ръководителят на жилищната политика Бил Пулте и администраторът на Агенцията за опазване на околната среда Лий Зелдин. Уайлс не е заявявала, че планира да напусне поста.

Говорителката на Белия дом Даниел Алварес отхвърли публикациите за вътрешни конфликти. „Президентът Тръмп е събрал силен, талантлив и единен екип, съсредоточен върху неговата политика „Америка на първо място“, а не върху егота и политически игри“, заяви тя.

Източници: nytimes.com, telegraph.co.uk, washingtonpost.com