Тръмп определи летящия Tesla Roadster като "впечатляващ"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп определи новия Tesla Roadster като „много впечатляващ“, след като автомобилът беше представен с възможност за кратко отделяне от земята и изпълнение на въздушни маневри.

„Много съм щастлив за Илон. Не знам дали ще ме видите в тази кола, но тя е много впечатляваща“, каза Тръмп пред журналисти пред Белия дом. Той добави, че Съединените щати правят неща, които доскоро никой не е смятал за възможни.

Roadster се издигна над други модели на Tesla

Tesla представи новото поколение на електрическия спортен автомобил на 15 октомври в изпитателен център на SpaceX край Уейко, Тексас. По време на демонстрацията прототипът се изкачи по стръмна рампа, премина в обърнато положение, завъртя се във въздуха и се приземи обратно на колелата си.

Автомобилът използва комбинация от вентилаторна система за засмукване и студеногазови ускорители, свързани с технология от SpaceX. Tesla показа Roadster да се издига над други свои модели, сред които Cybercab, Cybertruck, Tesla Semi, Model Y и Model 3.

Според Tesla най-мощната версия разполага с десет ускорителя, свързани с резервоари за сгъстен въздух. Компанията посочва, че системата позволява на автомобила да се повдига и да се завърта във въздуха, но става дума за демонстрационна технология, която все още не е разрешена за движение по обществените пътища.

Производството е планирано за 2028 г.

Илон Мъск заяви, че производството за клиенти трябва да започне през 2028 г. Tesla не е обявила цена за новия Roadster, а срокът е особено важен заради многократните отлагания на проекта, представен първоначално през 2017 г.

Компанията представи три версии на автомобила. Performance е описана като пригодена за движение по пътищата. Thrust е ориентирана към състезателна употреба и разполага със задни студеногазови ускорители. Rocket е едноместна версия с десет ускорителя и е предназначена за ограничен кръг купувачи.

Tesla приема резервации за Performance срещу депозит от 50 000 долара, докато за Thrust е посочен депозит от 250 000 долара. Версията Rocket ще бъде достъпна само с покани. Американският президент не уточни дали би закупил автомобила, но публично определи демонстрацията като впечатляваща.

Източници: alaskanews.com, apnews.com, cbsnews.com