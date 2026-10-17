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"Отказвам!": Тръмп замрази митата до 500% срещу руски стоки
  Тема: Войната на митата

"Отказвам!": Тръмп замрази митата до 500% срещу руски стоки

17 Октомври, 2026 05:11 1 363 7

  • доналд тръмп-
  • русия-
  • американски мита-
  • санкции-
  • руски петрол

Президентът на САЩ се отказа временно и от 100-процентните мита за основните купувачи на руски енергоносители. Вашингтон ще продължи да следи търговията с руски петрол и газ

"Отказвам!": Тръмп замрази митата до 500% срещу руски стоки - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която временно освободи от прилагане митата и санкциите, предвидени в новия закон за санкциониране на Русия и Иран. Документът е подписан на 16 октомври и поставя на пауза както митата до 500% върху стоките от Русия, така и допълнителните мита до 100% за държави, които купуват руски енергоносители или помагат за заобикаляне на санкциите.

„Отказвам се от прилагането на всички мита, предвидени“ в закона, се посочва в заповедта на Тръмп. Президентът заявява още, че е представил пред Конгреса писмено удостоверение, според което освобождаването от мерките в този момент е в национален интерес на Съединените щати.

Какви мерки предвижда законът

Законът „Линдзи О. Греъм за санкциониране на Русия и Иран“ беше подписан от Тръмп на 18 септември. Той задължава президента в срок до 30 дни да увеличи до 500% митата върху всички стоки, внесени в САЩ от Русия. В обхвата са включени петрол, природен газ, втечнен природен газ, петролни и нефтохимически продукти, въглища и въглищни продукти. Ставките трябваше да се прилагат допълнително към всички други действащи мита и такси.

Отделна разпоредба предвижда до 100% мита върху стоките от държави, които са сред петте най-големи купувачи на руски петрол или природен газ и продължават да правят нови покупки. Същата ставка е предвидена и за петте държави, които според американската администрация най-съществено улесняват заобикалянето на санкциите срещу руския петрол.

Мерките не са отменени окончателно

Изпълнителната заповед не отменя закона, а използва възможността за освобождаване, дадена на президента в раздел 115. Според Белия дом Тръмп се отказва от прилагането на митата по раздели 112 и 113, както и от редица санкционни разпоредби. Освобождаванията остават в сила, докато президентът или държавният секретар не преценят, че са необходими нови действия.

Американският търговски представител, съвместно с държавния секретар, министъра на финансите и министъра на енергетиката, трябва да наблюдава покупките и вноса на руски петрол и природен газ. Администрацията ще следи и държавите, които подпомагат заобикалянето на санкциите, и ще докладва на президента при обстоятелства, които могат да наложат ново решение за запазване или прекратяване на освобождаванията.

Според Асошиейтед прес заповедта поставя на пауза мащабния санкционен пакет, приет от Конгреса с двупартийна подкрепа. Агенцията свързва решението с намерението на администрацията да запази възможност за внос на руски горива на фона на усилията за ограничаване на световните цени на енергията.

Източници: apnews.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГрУЙО

    11 8 Отговор
    За сега Тръмп действа много добре. Европа да се оправя.

    05:22 17.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дудов

    7 4 Отговор
    Браво.Тръмпи е бизнесмен а не бунак като Урсула

    06:00 17.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сша са посмешище

    3 0 Отговор
    Загубиха и двете си войни (срещу Русия и Иран), но се правят на хегемон. Те са джоук!

    06:16 17.10.2026

  • 7 “Тръмп наш“ е срам и позор за САЩ

    1 0 Отговор
    Доналд Тръмп не може да забрави че и за първия и втория му мандат когато спечели с малка разлика пред Камала Харис в последния момент, стана Президент на САЩ благодарение помоща на Русия и на руските тайни служби !!!
    Затова и сега преди междините избори, Тръмп постигна договореност с Русия за доставки на дизелово гориво и спря прилагането на широк пакет нови санкции, ограничения и мита срещу Русия, предвидени в закон, който самият той подписа преди по-малко от месец, с надеждата Путин и Русия отново силно да го подкрепят да не бъде с Импийчмънт и да запази президентския си пост...!!!

    07:09 17.10.2026