"Отказвам!": Тръмп замрази митата до 500% срещу руски стоки

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която временно освободи от прилагане митата и санкциите, предвидени в новия закон за санкциониране на Русия и Иран. Документът е подписан на 16 октомври и поставя на пауза както митата до 500% върху стоките от Русия, така и допълнителните мита до 100% за държави, които купуват руски енергоносители или помагат за заобикаляне на санкциите.

„Отказвам се от прилагането на всички мита, предвидени“ в закона, се посочва в заповедта на Тръмп. Президентът заявява още, че е представил пред Конгреса писмено удостоверение, според което освобождаването от мерките в този момент е в национален интерес на Съединените щати.

Какви мерки предвижда законът

Законът „Линдзи О. Греъм за санкциониране на Русия и Иран“ беше подписан от Тръмп на 18 септември. Той задължава президента в срок до 30 дни да увеличи до 500% митата върху всички стоки, внесени в САЩ от Русия. В обхвата са включени петрол, природен газ, втечнен природен газ, петролни и нефтохимически продукти, въглища и въглищни продукти. Ставките трябваше да се прилагат допълнително към всички други действащи мита и такси.

Отделна разпоредба предвижда до 100% мита върху стоките от държави, които са сред петте най-големи купувачи на руски петрол или природен газ и продължават да правят нови покупки. Същата ставка е предвидена и за петте държави, които според американската администрация най-съществено улесняват заобикалянето на санкциите срещу руския петрол.

Мерките не са отменени окончателно

Изпълнителната заповед не отменя закона, а използва възможността за освобождаване, дадена на президента в раздел 115. Според Белия дом Тръмп се отказва от прилагането на митата по раздели 112 и 113, както и от редица санкционни разпоредби. Освобождаванията остават в сила, докато президентът или държавният секретар не преценят, че са необходими нови действия.

Американският търговски представител, съвместно с държавния секретар, министъра на финансите и министъра на енергетиката, трябва да наблюдава покупките и вноса на руски петрол и природен газ. Администрацията ще следи и държавите, които подпомагат заобикалянето на санкциите, и ще докладва на президента при обстоятелства, които могат да наложат ново решение за запазване или прекратяване на освобождаванията.

Според Асошиейтед прес заповедта поставя на пауза мащабния санкционен пакет, приет от Конгреса с двупартийна подкрепа. Агенцията свързва решението с намерението на администрацията да запази възможност за внос на руски горива на фона на усилията за ограничаване на световните цени на енергията.

Източници: apnews.com