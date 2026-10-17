Николай Младенов е сред имената за генерален секретар на ООН

Николай Младенов е сред имената, обсъждани като възможен нов кандидат за генерален секретар на ООН. Българският дипломат е споменат в контекста на позицията на администрацията на Доналд Тръмп, че настоящият списък с претенденти не отговаря напълно на очакванията на Вашингтон за реформа на световната организация. Младенов не е официално номиниран за поста.

Политико съобщава, че представител на Държавния департамент не е изключил кандидатурата на Младенов. Той е определен като възможен претендент наред с други имена, които могат да се появят в последния момент. Същевременно американското ведомство заявява, че ще подкрепи кандидат, който покаже „непоколебим ангажимент за осъществяване на съдържателна реформа“.

Нито един кандидат няма подкрепата на петте постоянни членки

Темата за нови имена се активира след шестото неформално гласуване в Съвета за сигурност на ООН. Според Асошиейтед прес нито един от седемте официални кандидати не получава подкрепа от всичките пет постоянни членове на съвета, които имат право на вето.

Ребека Гринспан от Коста Рика остава начело с девет гласа „насърчава“, пет „обезкуражава“ и един „без мнение“. Два от отрицателните гласове са дошли от постоянни членки. Аржентинецът Рафаел Гроси и посланичката на Гвиана в ООН Каролин Родригес-Биркет също са сред водещите кандидати, но и за тях са отчетени по два отрицателни гласа от постоянни членки.

„Ако държавите искат да представят още кандидати, това със сигурност е в рамките на суверенните им права“, заявява посланикът на Съединените щати в ООН Майк Уолц след гласуването. Следващият вот се очаква през следващата седмица.

Опитът на Младенов в ООН и Близкия изток

Младенов беше министър на отбраната на България от 2009 до 2010 г., а от 2010 до 2013 г. оглавяваше Министерството на външните работи. В системата на ООН той е бил специален представител за Ирак и ръководител на мисията на организацията в страната, а по-късно специален координатор за мирния процес в Близкия изток.

През 2026 г. името му се свързва с ръководна роля в американския Съвет за мир за Газа. Именно този опит в международното посредничество и близкоизточната дипломация е сред причините Младенов да бъде обсъждан като потенциален компромисен кандидат, но няма потвърждение, че той ще бъде официално номиниран.

Мандатът на Антониу Гутериш приключва на 31 декември 2026 г. Изборът преминава през препоръка на Съвета за сигурност, след което кандидатът трябва да бъде назначен от Общото събрание на ООН. Ако настоящите претенденти не успеят да преодолеят противопоставянето на постоянните членки, надпреварата може да се разшири с нови имена.

Източници: apnews.com, politico.com, marketscreener.com