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Ребека Гринспан поведе в надпреварата за шеф на ООН

Ребека Гринспан поведе в надпреварата за шеф на ООН

17 Октомври, 2026 09:10 563 6

  • оон-
  • ребека гринспан-
  • николай младенов-
  • доналд тръмп-
  • генерален секретар

Бившият вицепрезидент на Коста Рика излезе начело след шестото неофициално гласуване. Всички кандидати обаче са получили отрицателен вот от поне една от петте постоянни държави

Ребека Гринспан поведе в надпреварата за шеф на ООН - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Ребека Гринспан излезе начело в надпреварата за следващ генерален секретар на ООН след шестото неофициално гласуване в Съвета за сигурност. Бившият вицепрезидент на Коста Рика получи 9 гласа „насърчавам“, 5 „обезсърчавам“ и един вот „без мнение“.

Два от отрицателните гласове срещу нея са дошли от постоянни членове на Съвета за сигурност. Това означава, че макар да е начело по подкрепа, Гринспан все още няма необходимото съгласие за препоръка от най-влиятелния орган на ООН.

„Играта не е приключила – ще трябва да продължим да работим“, заявява Гринспан пред Ройтерс.

Гроси и Родригес-Биркет са непосредствено зад нея

Постоянният представител на Гаяна в ООН Каролин Родригес-Биркет получава 8 гласа „насърчавам“, 6 „обезсърчавам“ и един „без мнение“. Резултатът на аржентинеца Рафаел Гроси е същият. Той е генерален директор на Международната агенция за атомна енергия.

При Родригес-Биркет и Гроси също има отрицателни гласове от постоянни членове на Съвета за сигурност. Според Ройтерс и Франс прес всички седем претенденти са получили поне един такъв вот, което оставя възможност в надпреварата да бъдат включени нови имена.

При шестото гласуване за първи път са използвани цветни бюлетини. Те показват дали отрицателният вот срещу даден кандидат идва от държава с право на вето.

Къде остава Николай Младенов

Николай Младенов не е сред седемте кандидати, участвали в шестото неофициално гласуване. Кандидатурата му се споменава отделно от „Република“, според която Доналд Тръмп неофициално проучва подкрепата за българина сред държави, близки до САЩ, включително в Европа.

Младенов е бивш министър на отбраната и външните работи на България, както и бивш специален координатор на ООН за Близкия изток. Според публикацията на „Република“ Тръмп го разглежда като възможен наследник на Антониу Гутереш заради потенциална роля на ООН в преговори с Иран и при гарантирането на свободното корабоплаване през Ормузкия проток.

Това остава неофициална инициатива, а не формално номинирана кандидатура в процедурата на ООН.

Решението трябва да бъде взето до края на годината

Съветът за сигурност разполага с по-малко от два месеца и половина, за да препоръча наследник на 77-годишния Гутереш, чийто мандат приключва на 31 декември 2026 г. За да бъде препоръчан кандидат, са нужни най-малко 9 гласа „за“ от 15-те членове на съвета и нито един отрицателен вот от Русия, Китай, САЩ, Франция или Великобритания.

След препоръката окончателният избор се прави от Общото събрание на ООН.

Източници: investing.com, repubblica.it


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 0 Отговор
    ЕСТЕСТВЕНО Е РУСИЯ И КИТАЙ ДА ГЛАСУВАТ ПРОТИВ РОДНИНА НА БИБИ НЕТАНЯХУ:)

    09:12 17.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пич

    7 2 Отговор
    И кой точно се интересува коя ще е овцата от стадото, след като ще е все овца?!

    09:15 17.10.2026

  • 4 Еврейка

    4 1 Отговор
    Ще е шеф на ООН.ужас

    09:23 17.10.2026

  • 5 Българин

    4 0 Отговор
    Аз съм за Ребека, защото е наследница на Богоизбраните синове на Израиля. Маниш маа!

    09:32 17.10.2026

  • 6 Сийка

    4 1 Отговор
    Седя си и си мисля, що пък ББ не се кандидатира. Той всичките тия или ги е целувал или те са го гладили по главата.

    09:33 17.10.2026