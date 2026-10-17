Ребека Гринспан поведе в надпреварата за шеф на ООН

Ребека Гринспан излезе начело в надпреварата за следващ генерален секретар на ООН след шестото неофициално гласуване в Съвета за сигурност. Бившият вицепрезидент на Коста Рика получи 9 гласа „насърчавам“, 5 „обезсърчавам“ и един вот „без мнение“.
Два от отрицателните гласове срещу нея са дошли от постоянни членове на Съвета за сигурност. Това означава, че макар да е начело по подкрепа, Гринспан все още няма необходимото съгласие за препоръка от най-влиятелния орган на ООН.
„Играта не е приключила – ще трябва да продължим да работим“, заявява Гринспан пред Ройтерс.
Гроси и Родригес-Биркет са непосредствено зад нея
Постоянният представител на Гаяна в ООН Каролин Родригес-Биркет получава 8 гласа „насърчавам“, 6 „обезсърчавам“ и един „без мнение“. Резултатът на аржентинеца Рафаел Гроси е същият. Той е генерален директор на Международната агенция за атомна енергия.
При Родригес-Биркет и Гроси също има отрицателни гласове от постоянни членове на Съвета за сигурност. Според Ройтерс и Франс прес всички седем претенденти са получили поне един такъв вот, което оставя възможност в надпреварата да бъдат включени нови имена.
При шестото гласуване за първи път са използвани цветни бюлетини. Те показват дали отрицателният вот срещу даден кандидат идва от държава с право на вето.
Къде остава Николай Младенов
Николай Младенов не е сред седемте кандидати, участвали в шестото неофициално гласуване. Кандидатурата му се споменава отделно от „Република“, според която Доналд Тръмп неофициално проучва подкрепата за българина сред държави, близки до САЩ, включително в Европа.
Младенов е бивш министър на отбраната и външните работи на България, както и бивш специален координатор на ООН за Близкия изток. Според публикацията на „Република“ Тръмп го разглежда като възможен наследник на Антониу Гутереш заради потенциална роля на ООН в преговори с Иран и при гарантирането на свободното корабоплаване през Ормузкия проток.
Това остава неофициална инициатива, а не формално номинирана кандидатура в процедурата на ООН.
Решението трябва да бъде взето до края на годината
Съветът за сигурност разполага с по-малко от два месеца и половина, за да препоръча наследник на 77-годишния Гутереш, чийто мандат приключва на 31 декември 2026 г. За да бъде препоръчан кандидат, са нужни най-малко 9 гласа „за“ от 15-те членове на съвета и нито един отрицателен вот от Русия, Китай, САЩ, Франция или Великобритания.
След препоръката окончателният избор се прави от Общото събрание на ООН.
Източници: investing.com, repubblica.it
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
09:12 17.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Пич
09:15 17.10.2026
4 Еврейка
09:23 17.10.2026
5 Българин
09:32 17.10.2026
6 Сийка
09:33 17.10.2026