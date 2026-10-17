Ребека Гринспан поведе в надпреварата за шеф на ООН

Ребека Гринспан излезе начело в надпреварата за следващ генерален секретар на ООН след шестото неофициално гласуване в Съвета за сигурност. Бившият вицепрезидент на Коста Рика получи 9 гласа „насърчавам“, 5 „обезсърчавам“ и един вот „без мнение“.

Два от отрицателните гласове срещу нея са дошли от постоянни членове на Съвета за сигурност. Това означава, че макар да е начело по подкрепа, Гринспан все още няма необходимото съгласие за препоръка от най-влиятелния орган на ООН.

„Играта не е приключила – ще трябва да продължим да работим“, заявява Гринспан пред Ройтерс.

Гроси и Родригес-Биркет са непосредствено зад нея

Постоянният представител на Гаяна в ООН Каролин Родригес-Биркет получава 8 гласа „насърчавам“, 6 „обезсърчавам“ и един „без мнение“. Резултатът на аржентинеца Рафаел Гроси е същият. Той е генерален директор на Международната агенция за атомна енергия.

При Родригес-Биркет и Гроси също има отрицателни гласове от постоянни членове на Съвета за сигурност. Според Ройтерс и Франс прес всички седем претенденти са получили поне един такъв вот, което оставя възможност в надпреварата да бъдат включени нови имена.

При шестото гласуване за първи път са използвани цветни бюлетини. Те показват дали отрицателният вот срещу даден кандидат идва от държава с право на вето.

Къде остава Николай Младенов

Николай Младенов не е сред седемте кандидати, участвали в шестото неофициално гласуване. Кандидатурата му се споменава отделно от „Република“, според която Доналд Тръмп неофициално проучва подкрепата за българина сред държави, близки до САЩ, включително в Европа.

Младенов е бивш министър на отбраната и външните работи на България, както и бивш специален координатор на ООН за Близкия изток. Според публикацията на „Република“ Тръмп го разглежда като възможен наследник на Антониу Гутереш заради потенциална роля на ООН в преговори с Иран и при гарантирането на свободното корабоплаване през Ормузкия проток.

Това остава неофициална инициатива, а не формално номинирана кандидатура в процедурата на ООН.

Решението трябва да бъде взето до края на годината

Съветът за сигурност разполага с по-малко от два месеца и половина, за да препоръча наследник на 77-годишния Гутереш, чийто мандат приключва на 31 декември 2026 г. За да бъде препоръчан кандидат, са нужни най-малко 9 гласа „за“ от 15-те членове на съвета и нито един отрицателен вот от Русия, Китай, САЩ, Франция или Великобритания.

След препоръката окончателният избор се прави от Общото събрание на ООН.

Източници: investing.com, repubblica.it