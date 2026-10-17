Йеменската офанзива срещу хусите е под натиск

Йеменските правителствени сили продължават офанзивата срещу хусите, но ракетните удари и загубата на ключови снабдителни маршрути поставят операцията „Зората на Йемен“ под сериозен натиск. При удар край президентския дворец „Ал Маащик“ в Аден са загинали най-малко петима души. Премиерът Шая аз-Зиндани е бил в двореца, но е останал невредим.

Военният говорител на хусите Яхя Сари е заявил, че целта е била оперативен щаб, свързан с подкрепяните от Саудитска Арабия сили и техниката на международно признатото правителство. Атаките съвпадат с настъплението на хусите около Таиз в югозападната част на страната.

Моха остава в ръцете на хусите

В началото на септември хусите са превзели Моха - пристанище на Червено море и важен логистичен център за правителствените сили в западната част на провинция Таиз. Последвалата контраофанзива е върнала част от загубените територии, но не и самия град.

Прекъсването на маршрутите затруднява доставките на боеприпаси, подкрепления и гориво. Главният път между Таиз и Аден е блокиран, а алтернативните пътища през планините също са нарушени. Таиз на практика е под обсада, като цената на бензина в града се е утроила през последната седмица.

Полковник Уадах ал-Дубайш, говорител на подкрепяните от правителството Обединени сили по западното крайбрежие, заявява, че хусите могат да забавят доставките и да увеличат разходите, но не и да ги спрат напълно.

Снабдяването е разделено на отделни сектори

„Групировката на хусите постоянно се опитва да прекъсне снабдителните линии към правителствените сили, но не успя да спре тези доставки. Военните операции срещу хусите ще продължат“, казва ал-Дубайш.

Правителствените сили воюват едновременно край южното крайбрежие на Червено море, около Таиз и в районите Мариб и Ал Джауф, източно от Сана. Заместник-министърът на правосъдието Фейсал ал Маджиди описва стратегията като „логистична гъвкавост и децентрализация“.

Според него снабдителните маршрути са разделени на относително самостоятелни сектори, които разчитат на близки пунктове за достъп и центрове в Шабуа, Мариб, правителствените райони на Таиз, крайбрежието на Червено море и южните провинции. Силите се стремят и да овладеят височини над основните пътища, за да защитят маршрутите от обстрел.

Сред приоритетните райони е планинският Ал Уазия в провинция Таиз. Той има изглед към крайбрежието и може да бъде използван за опит да бъде облекчена обсадата на града от запад. Боевете там продължават.

Саудитската подкрепа и проблемът с командването

Саудитска Арабия е засилила подкрепата си за правителството и съюзническите сили след началото на операцията „Зората на Йемен“. За първи път след примирието от 2022 г. Рияд потвърждава въздушни удари срещу хусите. Водената от Саудитска Арабия коалиция заявява, че от началото на октомври е унищожила стотици високостойностни цели.

Ал-Дубайш определя саудитската военна помощ като решаваща, тъй като хусите разполагат с балистични и крилати ракети, доставяни от Иран, както и с голям брой бойци. Според ал Маджиди въздушната подкрепа трябва да прекъсва придвижването на подкрепления и да унищожава площадките за изстрелване на ракети и дронове.

Другото голямо изпитание е координацията между антихутските сили. Полковник ал-Дубайш признава, че различните военни формирования продължават да действат с отделни командни структури. През януари Президентският лидерски съвет е създал Върховен военен комитет, който трябва да обедини подразделенията под единно командване.

Йеменският изследовател Аднан ал-Джабарни смята, че координацията постепенно се подобрява, но загубата на части от крайбрежието на Червено море е показала колко трудно е различните сили да реагират заедно. За Таиз решаващият въпрос остава дали правителствените войски ще успеят да си върнат пътищата и да запазят достъпа до фронтовете.

Източници: aljazeera.com