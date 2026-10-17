Тръмп обвини Европа в лицемерие заради енергийните плащания към Русия

Доналд Тръмп засили публичната си атака срещу Европейския съюз, като обвини блока в лицемерие заради плащанията за руска енергия и свърза европейската миграционна политика с разрастването на екстремизма. Според публикация на Daily Mail спорът се развива на фона на нови разногласия между Вашингтон и европейските столици за бъдещето на НАТО и подкрепата за Украйна.

Повод за поредната размяна на остри реплики е обявената от Тръмп договореност за покупка на руско дизелово гориво. Президентът на Украйна Володимир Зеленски е определил това като „подарък“ за Кремъл, а европейски лидери са критикували американския президент за това, че така би финансирал руската военна машина.

Тръмп отговори с публикация в социалната мрежа Truth Social: „Европейският съюз плати на Русия 250 милиарда долара за енергия, а фалшивите медии не искат да се доближат до тази история. Направих правилния избор за американския народ – винаги Америка на първо място.“

Миграцията като основна тема

Американският президент от месеци превръща миграцията в централен аргумент срещу европейските правителства. Той коментира и протестите във Франция, като отхвърли обяснението, че те са предизвикани основно от проблеми в училищата.

„Това, което се случва във Франция, не е нищо друго освен неконтролирана масова миграция. Това не е заради училищата, а заради желанието на исляма да завладее някога велика държава“, написа Тръмп.

Вашингтон вече представи миграцията като фактор за сигурността на Европа. Стратегията за борба с тероризма, ръководена от координатора Себастиан Горка, твърди, че добре организирани враждебни групи използват отворените граници и свързаните с тях „глобалистки идеали“.

В документа се казва още, че продължаването на настоящите европейски политики увеличава риска от терористични действия. В стратегията Европа е описана като люлка на западната култура и ценности, която според авторите трябва да спре своя „умишлен упадък“.

Предупреждения за бъдещето на Европа

Подобни оценки са залегнали и в стратегията за национална сигурност на САЩ, публикувана през декември. В нея се говори за „цивилизационно заличаване“ заради неконтролираните граници и се прогнозира, че Европа може да бъде „неузнаваема“ след 20 години.

В документа е записано, че в рамките на няколко десетилетия някои държави от НАТО може да станат с мнозинство от население, което не е европейско. Това поставя миграцията не само в центъра на вътрешнополитическия дебат в САЩ, но и като въпрос, който Вашингтон свързва с устойчивостта на трансатлантическия съюз.

Сблъсъкът с Макрон

Един от най-острите лични конфликти на Тръмп в Европа е с френския президент Еманюел Макрон. Американският лидер го обвини, че не е оказал достатъчна помощ за военните действия срещу Иран, и разказа, че е поискал от Франция незабавно да изпрати кораби в Персийския залив.

Макрон отговори, че коментарите на Тръмп за брака му са „нито елегантни, нито на необходимото ниво“. Председателят на Националното събрание Яел Браун-Пиве заяви, че думите са неприемливи в момент, когато се обсъждат войни и решения, засягащи милиони хора.

Мануел Бомпар от „Непокорна Франция“ също защити Макрон, въпреки че партията му е сред най-острите критици на президента. Според него начинът, по който Тръмп е говорил за френския държавен глава и съпругата му, е „абсолютно неприемлив“.

Миграционният натиск остава друг източник на напрежение между Вашингтон и европейските правителства. При масовото преминаване от Мароко към Сеута на 30 и 31 юли най-малко 72 000 души са влезли в испанския анклав, а поне 100 души са загинали. Случаят допълнително засили спора за границите, сигурността и отговорността на европейските държави.