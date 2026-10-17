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Тръмп обвини Европа в лицемерие заради енергийните плащания към Русия

Тръмп обвини Европа в лицемерие заради енергийните плащания към Русия

17 Октомври, 2026 17:50 1 344 22

  • доналд тръмп-
  • европейски съюз-
  • миграция-
  • нато-
  • емануел макрон

Американският президент свърза протестите във Франция с миграцията и исляма

Тръмп обвини Европа в лицемерие заради енергийните плащания към Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Доналд Тръмп засили публичната си атака срещу Европейския съюз, като обвини блока в лицемерие заради плащанията за руска енергия и свърза европейската миграционна политика с разрастването на екстремизма. Според публикация на Daily Mail спорът се развива на фона на нови разногласия между Вашингтон и европейските столици за бъдещето на НАТО и подкрепата за Украйна.

Повод за поредната размяна на остри реплики е обявената от Тръмп договореност за покупка на руско дизелово гориво. Президентът на Украйна Володимир Зеленски е определил това като „подарък“ за Кремъл, а европейски лидери са критикували американския президент за това, че така би финансирал руската военна машина.

Тръмп отговори с публикация в социалната мрежа Truth Social: „Европейският съюз плати на Русия 250 милиарда долара за енергия, а фалшивите медии не искат да се доближат до тази история. Направих правилния избор за американския народ – винаги Америка на първо място.“

Миграцията като основна тема

Американският президент от месеци превръща миграцията в централен аргумент срещу европейските правителства. Той коментира и протестите във Франция, като отхвърли обяснението, че те са предизвикани основно от проблеми в училищата.

„Това, което се случва във Франция, не е нищо друго освен неконтролирана масова миграция. Това не е заради училищата, а заради желанието на исляма да завладее някога велика държава“, написа Тръмп.

Вашингтон вече представи миграцията като фактор за сигурността на Европа. Стратегията за борба с тероризма, ръководена от координатора Себастиан Горка, твърди, че добре организирани враждебни групи използват отворените граници и свързаните с тях „глобалистки идеали“.

В документа се казва още, че продължаването на настоящите европейски политики увеличава риска от терористични действия. В стратегията Европа е описана като люлка на западната култура и ценности, която според авторите трябва да спре своя „умишлен упадък“.

Предупреждения за бъдещето на Европа

Подобни оценки са залегнали и в стратегията за национална сигурност на САЩ, публикувана през декември. В нея се говори за „цивилизационно заличаване“ заради неконтролираните граници и се прогнозира, че Европа може да бъде „неузнаваема“ след 20 години.

В документа е записано, че в рамките на няколко десетилетия някои държави от НАТО може да станат с мнозинство от население, което не е европейско. Това поставя миграцията не само в центъра на вътрешнополитическия дебат в САЩ, но и като въпрос, който Вашингтон свързва с устойчивостта на трансатлантическия съюз.

Сблъсъкът с Макрон

Един от най-острите лични конфликти на Тръмп в Европа е с френския президент Еманюел Макрон. Американският лидер го обвини, че не е оказал достатъчна помощ за военните действия срещу Иран, и разказа, че е поискал от Франция незабавно да изпрати кораби в Персийския залив.

Макрон отговори, че коментарите на Тръмп за брака му са „нито елегантни, нито на необходимото ниво“. Председателят на Националното събрание Яел Браун-Пиве заяви, че думите са неприемливи в момент, когато се обсъждат войни и решения, засягащи милиони хора.

Мануел Бомпар от „Непокорна Франция“ също защити Макрон, въпреки че партията му е сред най-острите критици на президента. Според него начинът, по който Тръмп е говорил за френския държавен глава и съпругата му, е „абсолютно неприемлив“.

Миграционният натиск остава друг източник на напрежение между Вашингтон и европейските правителства. При масовото преминаване от Мароко към Сеута на 30 и 31 юли най-малко 72 000 души са влезли в испанския анклав, а поне 100 души са загинали. Случаят допълнително засили спора за границите, сигурността и отговорността на европейските държави.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мадуро

    10 18 Отговор
    Все ми се струва, че тоя по някое ще ходи при Асад,Янукович и Медведчук в Моцква.

    17:54 17.10.2026

  • 3 ТРЪМП

    23 3 Отговор
    „Европейският съюз плати на Русия 250 милиарда долара за енергия, а фалшивите медии не искат да се доближат до тази история. Направих правилния избор за американския народ – винаги Америка на първо място.“

    Коментиран от #16

    17:55 17.10.2026

  • 4 Развитие

    21 1 Отговор
    Доналд Тръмп засили публичната си атака срещу ЕССР !

    17:55 17.10.2026

  • 5 ТРЪМП

    16 0 Отговор
    „Това, което се случва във Франция, не е нищо друго освен неконтролирана масова миграция. Това не е заради училищата, а заради желанието на исляма да завладее някога велика държава“, написа Тръмп.

    17:56 17.10.2026

  • 6 Развитие

    8 1 Отговор
    Доналд Тръмп засили публичната си атака срещу ЕССР !

    17:56 17.10.2026

  • 7 осраински

    23 2 Отговор
    , Зеленски е на власт от много дълго време и мисля, че е време, ако искат да уредят този въпрос. Така че, онзи ден гледах интервю с млада жена от Украйна и тя каза: „Президентът Зеленски унищожи страната ни. Президентът Зеленски ни отне мъжете. Нашите мъже нямат крака, нямат ръце. Нашите мъже, в много случаи, са в психиатрични заведения или са мъртви.“

    17:56 17.10.2026

  • 8 Факти:

    11 0 Отговор
    При масовото преминаване от Мароко към Сеута на 30 и 31 юли най-малко 72 000 души са влезли в испанския анклав, а поне 100 души са загинали.

    17:57 17.10.2026

  • 9 приятел в нужда се...

    4 17 Отговор
    Липса на бензин , съчетан с липса на валута за военните разходи на РФ може да предизвикат отстраняването на приятеля на Тръмп.

    17:57 17.10.2026

  • 10 Хмм

    10 2 Отговор
    Тръмпито е велик!

    17:58 17.10.2026

  • 11 Документирано

    13 0 Отговор
    В документа е записано, че в рамките на няколко десетилетия някои държави от НАТО може да станат с мнозинство от население, което не е европейско.

    Коментиран от #19

    17:59 17.10.2026

  • 12 Ха ха ха

    2 12 Отговор
    Тръмп по-добре да си мълчи. Забъркан е в скандал с посещенията си на острова на Епстийн и се е оженил за компаньонка.

    18:00 17.10.2026

  • 13 незнайко

    4 8 Отговор
    Прочетох заглавието и веднага разбрах какъв ЛИЦЕМЕР е Тръмп, след като купува танкери с барели нафта за милиарди от Русия !
    Извода е , ( за някой може за други не ) !

    18:03 17.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Янаки

    15 2 Отговор
    Тръп мисли за американците, а Еврогейският съюз не му пука за европейците.

    Коментиран от #21

    18:03 17.10.2026

  • 16 койдазнай

    3 5 Отговор

    До коментар #3 от "ТРЪМП":

    Само че, Европа плащаше по 500 млрд годишно на Русия за суровини, преди да нападнат Украйна. От тогава, ЕС е платило на Русия 250 млрд общо за 5 години.

    18:06 17.10.2026

  • 17 Хмм

    7 0 Отговор
    повече дали на Русия откокото на украйна, я зеленски да им се скара

    18:06 17.10.2026

  • 18 Интересно

    3 0 Отговор
    Тези факти у нас не са известни? От Тръмп ли трябва да ги научаваме? Кой ги крие?

    18:17 17.10.2026

  • 19 Хмм

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Документирано":

    Изабел Кастилска навремето изгорила на кладата стотина араби и те напуснали страната

    18:25 17.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Тошко

    1 0 Отговор
    Този е по-нагъл и от Путин, губи войната в Иран сега друг му виновен.

    19:15 17.10.2026