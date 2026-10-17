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Йеменската армия отчете 430 убити и ранени хуси

Йеменската армия отчете 430 убити и ранени хуси

17 Октомври, 2026 19:20, обновена 17 Октомври, 2026 19:25 542 10

  • йемен-
  • хуси-
  • мариб-
  • таиз-
  • военна офанзива

Военните съобщиха и за над 100 унищожени или извадени от строя машини. Последният отчет не потвърждава данните за 800 хуси и 190 бронирани машини

Йеменската армия отчете 430 убити и ранени хуси - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Йеменските въоръжени сили съобщиха, че са нанесли 1292 удара по позиции на хусите в рамките на последните 24 часа. По данни на армията при операциите са убити или ранени повече от 430 бойци на групировката, а над 100 военни и транспортни машини и други военни активи са били унищожени или извадени от строя.

Информацията е представена от официалния говорител на йеменските въоръжени сили полковник Майджид Абдула ал Нузайли и е цитирана от Yemen Monitor. Операциите са част от офанзивата „Зората на Йемен“, която се води по няколко фронта.

Настъпление в Мариб и боеве край Таиз

Основните действия са били по източния фронт в провинция Мариб. Йеменската армия твърди, че е установила контрол над важни позиции и височини, докато операциите по южния и западния фронт продължават. Ударите са били насочени срещу отбранителни позиции, укрепления, окопи, огневи точки, резервни формирования, транспортни средства и снабдителни линии.

В провинция Таиз са нанесени въздушни удари срещу подкрепления и бойни позиции на хусите. Военни инженерни части разчистват мини и взривни устройства, отварят маршрути за настъпващите сили и обезопасяват районите, които правителствените войски твърдят, че са превзели.

Армията съобщи и за задържани полеви командири на хусите, но не посочи нито броя им, нито имената им. По данни на Yemen Monitor процедурите по случаите им ще се водят по военните и правните правила.

Разминаване в обявените числа

Последният отчет не потвърждава разпространеното твърдение за около 800 неутрализирани хуси и над 190 бронирани машини. За 17 октомври йеменската армия съобщава за повече от 430 убити или ранени бойци и над 100 унищожени или повредени военни актива. Не е дадена отделна разбивка на жертвите, нито е обяснено как е изчислен броят им.

По-ранен отчет, цитиран от Arab News на 14 октомври, говореше за 2309 удара, около 1250 неутрализирани бойци и над 460 унищожени или повредени машини и единици техника. Това са натрупани данни за друг период и не могат да бъдат приравнявани към последните 24 часа.

Ал Нузайли призова жителите на районите под контрола на хусите да не допускат деца да бъдат включвани във военните действия. Той заяви, че предложението за „безопасно завръщане и амнистия“ остава в сила за бойци, които предадат оръжията си и прекратят участието си в сраженията.

Източници: yemenmonitor.com, arabnews.com, apnews.com


Йемен
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха ха

    1 2 Отговор
    Успех на братушките в измитането на хус-боклука.

    19:29 17.10.2026

  • 2 И какво е това ?? Нищо!

    1 4 Отговор
    Русия всеки ден дава по 2000 паднали братя в Украйна
    Борещи се за свободата на който и да е

    Коментиран от #4

    19:30 17.10.2026

  • 3 Коста

    2 3 Отговор
    Тези и те други луди. Стрелят братя срещу братя. Щото едните са вече роби на арабите от Саудитска Арабия.

    19:32 17.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 КАК САМО ЕДИН ГРАД БЕ

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "Слава Украйна тя коси по":

    ЦЯЛА ОБЛАСТ БЕ

    19:43 17.10.2026

  • 8 Копейка

    1 1 Отговор
    На нас ни казаха да викаме за хусите!

    19:45 17.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.