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Израел разследва нападението срещу европейски дипломати

Израел разследва нападението срещу европейски дипломати

17 Октомври, 2026 20:33 692 3

  • израел-
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  • нападение

Инцидентът е станал край село Тайбе на Западния бряг. Полицията издирва нападателите, а армията заяви, че визитата не е била предварително координирана

Израел разследва нападението срещу европейски дипломати - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Израелската полиция и криминалисти започнаха разследване на нападение срещу европейски дипломати край палестинското село Тайбе на Западния бряг. Канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху съобщи, че целта е да бъдат изяснени фактите и да бъдат установени отговорните за инцидента.

По данни на белгийския външен министър Максим Прево сред засегнатите са били генералният консул на Белгия, френски и полски дипломати, представители на католическата общност и кмет на френски град. Белгийски дипломатически автомобил е бил повреден, а френският кмет е бил нападнат. Белгийските служители са в безопасност.

Инцидентът е станал по време на посещение, свързано с прибирането на маслиновата реколта. Според свидетелски разкази и дипломатически представители група маскирани израелци е нападнала палестинци, които са брали маслини, както и придружаващата ги делегация. Израелската полиция засега не е обявила задържани.

Полицията събира доказателства

Израелската полиция съобщи, че е получила видеозаписи от нападението и е уведомила външното министерство. То трябва да помогне за установяването на самоличността на пострадалите и за събирането на показанията им. Полицията заяви, че ще работи за идентифицирането на заподозрените и предаването им на правосъдието.

„Всяко насилие е осъдително и ще продължим разследванията, за да гарантираме, че всички участници в тези инциденти ще бъдат подведени под отговорност“, се казва в позицията на полицията.

Криминалисти от полицейския окръг на Западния бряг са били изпратени на място под охраната на израелската армия. Те документират района, събират веществени доказателства и разговарят със свидетели.

Армията: Визитата не е била съгласувана

Израелската армия осъди „тежкия акт на насилие“, при който са били нападнати дипломатически представители, но заяви, че посещението не е било предварително координирано с нея. Според армията такава координация е важна за сигурността на чуждестранните делегации.

Предварителната проверка на армията показва, че нейни войници не са били на мястото по време на нападението. Оттам уточниха още, че сигналът е бил подаден към оперативен център, предназначен да приема съобщения от служители по сигурността, а не от цивилни лица.

Канцеларията на Нетаняху призова за предпазливост при оценката на случилото се. „Всяко насилие срещу дипломати е неприемливо. Колкото по-сериозно е обвинението, толкова по-убедителни трябва да бъдат доказателствата“, се посочва в изявлението.

В него се допълва, че разпространените видеокадри показват маскирани лица край дипломатически автомобил, счупено стъкло и човек, лежащ на земята, но сами по себе си не установяват пълната последователност на събитията или индивидуалната отговорност.

Белгийският външен министър Максим Прево определи нападението като неприемливо и заяви, че страната му ще настоява за европейски санкции срещу отговорните и срещу тези, които подкрепят насилието.

Източници: apnews.com, timesofisrael.com, marketscreener.com


Израел
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  • 1 Ний ша Ва упрайм

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    ционисти-нац. социалисти са ги нападнали

    20:42 17.10.2026

  • 2 хазар ешкеназев

    0 0 Отговор
    сраела ми е обречен

    20:43 17.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.