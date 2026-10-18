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Вашингтон призова Европа да купува руски газ
  Тема: Украйна

Вашингтон призова Европа да купува руски газ

18 Октомври, 2026 03:33 1 123 18

  • доналд тръмп-
  • русия-
  • санкции-
  • руски газ-
  • украйна

Предложението идва дни след като Тръмп подписа указ за освобождаване от нови санкции срещу Русия, приети от Конгреса

Вашингтон призова Европа да купува руски газ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Администрацията на президента Доналд Тръмп е предложила на европейските държави да възобновят покупките на по-големи количества руски природен газ. Според The New York Times идеята е част от обсъждана рамка за прекратяване на войната в Украйна, но в Европа тя е посрещната предпазливо, а критици предупреждават, че подобна стъпка би укрепила финансово Москва.

Предложението идва дни след като Тръмп подписа указ за освобождаване от нови санкции срещу Русия, приети от Конгреса. Законът беше подписан от президента през септември, но основните му разпоредби трябваше да започнат да действат на 18 октомври. Той предвижда санкции срещу руски представители, банки и танкери от т.нар. сенчест флот, както и мита до 100% за стоки от петте най-големи купувачи на руски петрол или природен газ.

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В указа от 16 октомври Тръмп посочва, че освобождаването е в национален интерес на Съединените щати. Документът предвижда временно спиране на част от санкциите, ограниченията и митата, като не отменя всички вече съществуващи мерки срещу руски лица и организации. Белият дом не представи подробна публична аргументация извън посочването на националната сигурност и икономическите интереси.

Републиканци и демократи критикуват решението

Решението предизвика остри реакции от представители на двете партии. Сенаторът републиканец Том Тилис го определи като „безотговорно“ и попита как президентът и съветниците му могат да не изпълняват закон, приет от Сената с 86 гласа срещу 11. „Русия е агресорът и трябва да направим всичко възможно, за да окажем икономически натиск върху нея“, заяви сенаторът Рик Скот пред Associated Press.

Сенаторът Ричард Блументал, един от авторите на санкционния закон, обвини президента, че се обръща срещу Конгреса и европейските съюзници на САЩ. „Тези освобождавания нямат нищо общо с националната ни сигурност и всичко общо с угодничеството към Владимир Путин“, каза Блументал.

Паралелно с това Тръмп обяви договореност с руския президент Владимир Путин за внос на руски дизел. Според Associated Press администрацията представя сделката като опит за понижаване на високите цени на горивата в САЩ, които се превърнаха в политически проблем преди междинните избори на 3 ноември.

Конгресът няма да реагира незабавно

Камарата на представителите и Сенатът са в почивка до след изборния ден, поради което незабавна институционална реакция не се очаква. Конгресмени обаче вече заявиха, че ще търсят начин да блокират сделката за руския дизел и да оспорят действията на президента.

Държавният секретар Марко Рубио заяви, че администрацията може да използва около 60 дни, за да оцени икономическите последици от евентуалното прилагане на санкциите. Междувременно украинският президент Володимир Зеленски призова американските законодатели да защитят ограниченията срещу Русия. Тръмп защити решението си с думите: „Това е много добро решение и ще бъде добро за страната и за света.“

Източници: apnews.com, theguardian.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    17 6 Отговор
    Е, има и алтернатива. Свещи? Е, Украйна, като ги върнаха в доиндустриалната епоха, да не реват? Даже, още искат.

    03:42 18.10.2026

  • 2 гумата

    9 18 Отговор
    Дипломатически Тръмп е прав и не трябва да бъде слушан и последван от никого. Руснаците прецакаха бизнес за милиарди и сега искат да опустошат Украйна, след нея Полша и Балтийските държави. Русия е туморно образувание, което не може да съществува икономически в днешния свят и затова иска да завлече със себе си, колкото се може повече народности, включително съюзниците и подчинените в състава на ОНД. Те ще завлекат САЩ, Китай и Индия със себе си. Толкова зле са онези в Кремъл. Ясното е, че митът за тях рухна.

    Коментиран от #6, #9, #11

    03:48 18.10.2026

  • 3 Горски

    17 5 Отговор
    И ние имахме такъв договор ама розовите понита от бандата на шарлатаните го унищожи. Сега вместо евтин газ ще платим неустойки, плюс шашмата с Боташ. Ай, кво стана сега? Кога е протеста на боец и мазол глишев пред евро парламента? Глад и студ ще мори добитъка, а урсулите ще припадат. Интересно е що въпреки санкциите Европа купува руски газ. Кои са тези фирми. Да не се окаже че са свързани с урсуляците? Там където е текло,пак ще тече.Колкото и да й се иска на Украйна,няма да спре притока на руски газ за Европа, защото сме зависими от Русия. Путин нека им дава газ, но преди това да ги обвърже с договори така,че балъците да не могат да се отказват от покупките когато им хрумне или да налагат тъпите санкции. Розовите понита не знаят, че без природен газ няма минерални торове и модерно земеделие. Картофите е ЕС вече са на тройна цена. Всичко ужасни е скъпо! Русия им беше построила заводи за минерални торове в Европа, те сами си ги затвориха! Вижте Тръмп. Търси торове за фермерите в Русия и Беларус. Преди време евтиният тръбопроводен газ течеше към Европа, а скъпият втечнен го купуваше Азия.
    След гениалната геополитика стана обратното.
    Втечненият газ вече няма алтернатива в Европа, а тръбите с тръбопроводния газ тръгнаха към Азия. Просто европейски гении, които вече плащат за втечнен американски и руски газ, който винаги може да тръгне към Азия щото просто там плащат повече.

    04:00 18.10.2026

  • 4 Анонимен

    10 6 Отговор
    Зеленски оттече в клоаката, където му е мястото!

    04:11 18.10.2026

  • 5 Републиканец

    8 3 Отговор
    Без природен газ няма минерални торове и модерно земеделие. Добивите падат наполовина и цената на храните става тройна, което наблюдаваме в момента. Следват масови протести и смяна на управлението. Европа трябва да гледа какво правят Китайската народна република и САЩ и да прави същото.

    Коментиран от #14

    04:18 18.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 След 3 ноември

    4 1 Отговор
    Вашингтон няма да призовава нищо.😄

    04:34 18.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Скептик

    4 2 Отговор
    Най-вероятно американски компании са посредници в продажбите на руския газ, затова Тръмп призовава Европа да го купува. Пак някаква сделка има тука.

    Коментиран от #15

    04:52 18.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Пълни

    1 0 Отговор
    Глупости.

    05:00 18.10.2026

  • 13 Любопитен

    1 1 Отговор
    Някои да ми каже , кога народите от ес ще изгонят тия ненормални , злобни , глупави , некадърни управляващи ес ????

    05:01 18.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Естествено

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Скептик":

    Че са

    05:04 18.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Историк

    3 0 Отговор
    Агент Краснов съвсем се забрави!

    05:07 18.10.2026