Вашингтон призова Европа да купува руски газ

Администрацията на президента Доналд Тръмп е предложила на европейските държави да възобновят покупките на по-големи количества руски природен газ. Според The New York Times идеята е част от обсъждана рамка за прекратяване на войната в Украйна, но в Европа тя е посрещната предпазливо, а критици предупреждават, че подобна стъпка би укрепила финансово Москва.

Предложението идва дни след като Тръмп подписа указ за освобождаване от нови санкции срещу Русия, приети от Конгреса. Законът беше подписан от президента през септември, но основните му разпоредби трябваше да започнат да действат на 18 октомври. Той предвижда санкции срещу руски представители, банки и танкери от т.нар. сенчест флот, както и мита до 100% за стоки от петте най-големи купувачи на руски петрол или природен газ.

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В указа от 16 октомври Тръмп посочва, че освобождаването е в национален интерес на Съединените щати. Документът предвижда временно спиране на част от санкциите, ограниченията и митата, като не отменя всички вече съществуващи мерки срещу руски лица и организации. Белият дом не представи подробна публична аргументация извън посочването на националната сигурност и икономическите интереси.

Републиканци и демократи критикуват решението

Решението предизвика остри реакции от представители на двете партии. Сенаторът републиканец Том Тилис го определи като „безотговорно“ и попита как президентът и съветниците му могат да не изпълняват закон, приет от Сената с 86 гласа срещу 11. „Русия е агресорът и трябва да направим всичко възможно, за да окажем икономически натиск върху нея“, заяви сенаторът Рик Скот пред Associated Press.

Сенаторът Ричард Блументал, един от авторите на санкционния закон, обвини президента, че се обръща срещу Конгреса и европейските съюзници на САЩ. „Тези освобождавания нямат нищо общо с националната ни сигурност и всичко общо с угодничеството към Владимир Путин“, каза Блументал.

Паралелно с това Тръмп обяви договореност с руския президент Владимир Путин за внос на руски дизел. Според Associated Press администрацията представя сделката като опит за понижаване на високите цени на горивата в САЩ, които се превърнаха в политически проблем преди междинните избори на 3 ноември.

Конгресът няма да реагира незабавно

Камарата на представителите и Сенатът са в почивка до след изборния ден, поради което незабавна институционална реакция не се очаква. Конгресмени обаче вече заявиха, че ще търсят начин да блокират сделката за руския дизел и да оспорят действията на президента.

Държавният секретар Марко Рубио заяви, че администрацията може да използва около 60 дни, за да оцени икономическите последици от евентуалното прилагане на санкциите. Междувременно украинският президент Володимир Зеленски призова американските законодатели да защитят ограниченията срещу Русия. Тръмп защити решението си с думите: „Това е много добро решение и ще бъде добро за страната и за света.“

Източници: apnews.com, theguardian.com