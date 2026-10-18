Пет руски дрона паднаха в Молдова за по-малко от денонощие

Пет дрона, идентифицирани от молдовските власти като руски, са паднали на територията на Молдова за малко повече от 17 часа. Безпилотните летателни апарати са навлезли във въздушното пространство на страната между 15 и 16 октомври, като всички са се разбили основно в северните и източните райони.

При инцидентите един човек е получил леки наранявания, а са нанесени и незначителни материални щети. Данните са цитирани от Ройтерс, позовавайки се на молдовските власти.

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Молдовското външно министерство осъди Русия за нарушенията на въздушното пространство. „Тези инциденти представляват заплаха за сигурността на гражданите и показват преките последици за регионалната стабилност от агресивната война на Русия срещу Украйна“, се посочва в изявление на ведомството.

Кишинев поиска обяснения от Москва

След инцидентите молдовското външно министерство е призовало руския посланик Олег Озеров за обяснения. Това е поредното дипломатическо напрежение между двете страни заради навлизане на безпилотни летателни апарати в молдовското въздушно пространство.

Молдова граничи с Украйна и неколкократно е предупреждавала, че руските въздушни атаки срещу Украйна имат последици и за съседните държави. Седмица по-рано дрон е паднал на около 35 километра от Кишинев.

Президентът Мая Санду редовно критикува руската външна политика и я определя като противоречаща на интересите на Молдова. Тя не е позволила на Озеров да връчи акредитивните си писма, въпреки че той е в страната повече от две години.

Москва отхвърля позицията на Кишинев

Русия обвинява Санду и правителството ѝ в провеждане на враждебна политика спрямо Москва. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че подобряване на отношенията би било възможно, ако молдовското правителство се откаже от политики, основани на „русофобия“.

Молдовските власти не съобщават петте дрона да са били свалени над страната. Потвърдено е, че те са навлезли във въздушното пространство на Молдова и са паднали на нейна територия, като засегнатите райони са основно в северната и източната част на страната.

Източници: internazionale.it, uk.marketscreener.com