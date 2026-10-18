Лавров пристигна в Бахрейн за диалог със страните от Залива

Руският външен министър Сергей Лавров пристигна в Манама, Бахрейн, за участие в деветото съвместно министерско заседание на стратегическия диалог между Русия и Съвета за сътрудничество на арабските държави от Персийския залив. Срещата ще се проведе на 18 октомври.

На летището Лавров е бил посрещнат от външния министър на Бахрейн Абделлатиф бин Рашид аз-Заяни, генералния секретар на Съвета за сътрудничество Джасем Мохамед ал-Будайви и руския посланик в страната Алексей Скосирев. Това съобщи бахрейнският вестник „Ал Аям“, а пристигането беше потвърдено и от Анадолската агенция.

Регионалната сигурност е сред основните теми

В заседанието ще участват външните министри на Бахрейн, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Катар, Кувейт и Оман. Очаква се те да обсъдят международни и регионални въпроси, включително ситуацията в района на Персийския залив.

„Министрите ще обменят мнения по широк кръг въпроси от международния и регионалния дневен ред, включително ситуацията в зоната на Персийския залив“, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от „Интерфакс“.

В дневния ред са включени още перспективите за развитие на търговско-икономическите отношения, както и на културно-хуманитарните връзки между Русия и държавите от Съвета за сътрудничество. В рамките на визитата Лавров ще проведе и двустранни срещи.

Диалогът се провежда от 2011 г.

Паралелно със стратегическия диалог в Манама ще се проведе 168-ото заседание на Министерския съвет на Съвета за сътрудничество. Според генералния секретар на организацията Джасем ал-Будайви двете срещи са част от усилията за развитие на партньорства с различни държави и регионални обединения.

Меморандумът за стратегически диалог между Русия и Съвета за сътрудничество е подписан през ноември 2011 г. Предишният кръг на разговорите на равнище външни министри се състоя в Сочи през септември 2025 г.

Източници: interfax.ru, aa.com.tr, alayam.com