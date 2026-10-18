Тръмп защити решението си да спре санкциите срещу Русия

Доналд Тръмп защити решението си да спре прилагането на новия пакет санкции срещу Русия и призова републиканските избиратели да се мобилизират за междинните избори в Съединените щати. Президентът говори на митинг в Хайланд Хайтс, Кентъки, а по-късно отговори на въпроси на журналисти в резиденцията си „Мар-а-Лаго“ във Флорида.

На 16 октомври Тръмп подписа указ, с който временно освободи Русия от прилагането на значителна част от санкциите и митата, предвидени в новия закон на Конгреса. Мярката беше обявена два дни преди крайния срок за задействането им. Според Белия дом решението е в национален интерес.

„Много от вас все още не знаят какво е решението ми, но ще го разберем и вие ще го научите. Това е много добро решение и ще бъде решение, което е добро за страната и, според мен, за света, защото действаме на световната сцена“, каза Тръмп в „Мар-а-Лаго“.

Призив за гласове преди 3 ноември

В Кентъки президентът се появи в подкрепа на републикански кандидати, сред които Ед Галрейн за Камарата на представителите. Вотът на 3 ноември ще определи контрола върху двете камари на Конгреса, а Тръмп постави собственото си управление в центъра на кампанията.

Той призова избирателите да гласуват така, сякаш самият той е в бюлетината, и заяви, че вторият му мандат е по-силен от първия. По думите му републиканците трябва да участват активно, за да запазят контрола върху Конгреса.

„Не мисля, че можех да направя това през първия си мандат. Това е много по-силен мандат“, каза Тръмп, като даде за пример решенията си за преименуване на географски обекти и влиянието си върху големи компании.

Критики от Конгреса и Украйна

Новият санкционен пакет, приет с двупартийна подкрепа, беше насочен срещу руски представители, банки и танкери от сенчестия флот. Законът предвижда и мита до 100 процента за петте най-големи вносители на руски петрол или природен газ.

Решението на Тръмп предизвика критики както от демократи, така и от републиканци. Сенаторът републиканец Рик Скот заяви пред „Асошиейтед прес“, че Русия е агресор и че Съединените щати трябва да оказват икономически натиск върху Москва.

Украинският президент Володимир Зеленски също призова за запазване на санкциите. Според „Асошиейтед прес“ решението на Тръмп последва договореност за внос на руски дизел, който трябва да бъде използван за ограничаване на високите цени на горивата.

По обявените условия Русия трябва да достави над 300 000 тона дизел незабавно, още 500 000 тона през ноември и 1 милион тона на по-късен етап. Тръмп представя сделката и временното спиране на санкциите като мерки в интерес на американската икономика, докато критиците му твърдят, че те облекчават натиска върху Москва.

Източници: apnews.com