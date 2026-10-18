Тръмп нарече Трюдо "неудачник", а Карни "добър човек, очаква сделка с Канада и по-евтин бензин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон и Отава в крайна сметка ще постигнат търговско споразумение. Той направи изявлението си на митинг в Хайланд Хайтс, Кентъки, пред привърженици на Републиканската партия преди междинните избори за Конгреса.

„Обичам канадците, но политиките им са ужасни. Губим 90 милиарда долара годишно и не обичам да губя пари. Така че рано или късно ще сключим сделка и тя ще бъде чудесна“, каза Тръмп.

Американският президент нарече бившия канадски премиер Джъстин Трюдо неудачник, а настоящия премиер Марк Карни определи като „добър човек“. Тръмп обаче веднага добави, че Карни не е толкова добър, когато става дума за търговия.

По думите на Тръмп Канада извършва 95 процента от търговията си със САЩ, докато Съединените щати търгуват с Канада в много по-малък обем. Това е оценка на американския президент, а не независимо потвърден показател. Тръмп обвини още Отава, че харчи американски средства за здравеопазване и други публични услуги „изключително безразсъдно“.

Тръмп обеща спад на цените на горивата

На същия митинг Тръмп заяви, че войната с Иран ще приключи „много скоро“ и прогнозира, че след това цените на бензина ще паднат под равнищата отпреди началото на конфликта. „Когато приключи, цената на бензина ще падне и ще бъде по-ниска, отколкото преди“, каза той.

Данните на Американската автомобилна асоциация показват, че средната цена на обикновения бензин в САЩ е 4,3085 долара за галон на 17 октомври. Това е приблизително 1,33 долара повече от равнището от 2,98 долара преди началото на войната. Средната цена на дизела е 6,3276 долара за галон, като рекордното равнище за показателя е 6,5276 долара, отчетено през септември.

Асошиейтед прес съобщи, че поскъпването на горивата увеличава разходите за шофиране, въздушен транспорт и превоз на стоки в САЩ. Според агенцията темата оказва натиск върху администрацията на Тръмп в навечерието на междинните избори.

Източници: apnews.com, dailybaku.az