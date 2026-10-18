Рубио: Тръмп ще анализира 60 дни ефектът от санкции срещу Русия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще използва 60-дневен период, за да оцени последиците от евентуалното прилагане на новите санкции срещу Русия и свързаните с тях мита, заяви държавният секретар Марко Рубио пред журналисти. Анализът ще обхване както световната икономика, така и икономиката на Съединените щати.

„Президентът иска да използва този 60-дневен период, за да анализира какво ще означава налагането на санкции и мита за световната икономика и дори за икономиката на САЩ“, каза Рубио.

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Решението идва, след като Тръмп временно спря прилагането на широк пакет от санкции срещу руската икономика. Президентът подписа закона през септември, но на 16 октомври издаде указ, с който постави мерките на пауза, позовавайки се на националния интерес. Това стана два дни преди изтичането на срока, предвиден за влизането в сила на основните разпоредби.

Мита до 100% за купувачите на руска енергия

Законът, наречен на покойния сенатор Линдзи Греъм, предвижда засилване на натиска върху Русия и санкции срещу нейни представители, банки и танкери от така наречения „сенчест флот“. Той дава възможност да бъдат наложени мита до 100% върху стоки от петте най-големи вносители на руски петрол или природен газ.

Мерките могат да засегнат и държави, които продължават да купуват руски енергийни ресурси. Сред тях е Индия, която увеличи вноса на руски петрол след началото на войната в Украйна. Според Ройтерс законът изисква въвеждане на мита в срок до 30 дни при определени условия, включително при нови покупки на руски нефт или газ.

Рубио подчерта, че Индия диверсифицира доброволно енергийните си доставки, но все още получава значителни количества от Русия. „Трудно е всичко да се промени за една нощ, а Индия остава важен съюзник и партньор на Съединените щати“, каза той.

Енергийните пазари са основната причина за паузата

По думите на държавния секретар Вашингтон трябва да отчете състоянието на световните енергийни пазари, преди да избере комбинация от санкции и мита. Рубио посочи войната около Иран и напрежението в Ормузкия проток, атаките на хусите срещу Саудитска Арабия и ударите по енергийна инфраструктура във войната между Русия и Украйна.

Всички тези фактори влияят върху цените на петрола и останалите енергийни ресурси, аргументира се Рубио. Според него едновременното ограничаване на руския енергиен износ и налагането на мита върху големи купувачи като Индия може да има последици далеч извън отношенията между Вашингтон и Москва.

Паралелно с решението за пауза Тръмп обяви договореност за доставки на дизел от Русия, представена като мярка за ограничаване на ръста на цените на горивата. По данни на Асошиейтед прес договореността предвижда първоначална доставка от над 300 000 тона, още 500 000 тона през ноември и 1 милион тона на по-късен етап.

След изтичането на 60-дневния период администрацията на Тръмп трябва да прецени дали и в какъв вид да приложи санкциите и митата. Дотогава пакетът остава временно спрян.

Източници: apnews.com, nampa.org