Рубио: Руският дизел е важен за САЩ и ще достигне световния пазар

Руският дизел ще достигне световния пазар независимо от санкциите, а за САЩ е важно да запазят възможността да купуват от него на фона на растящите цени на енергията. Това заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио пред журналисти.

„Това гориво ще бъде продадено по един или друг начин. Дизелът, който Владимир Путин възнамеряваше да продаде, ще стигне до световния пазар независимо от всичко. Единствената разлика е каква част от него ще получат Съединените щати“, каза Рубио.

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Думите му идват след договореността, обявена от президента Доналд Тръмп, за доставки на руски дизел за американския и световния пазар. Според Associated Press първата пратка трябва да е над 300 000 тона, а през ноември се очакват още 500 000 тона. Сделката беше представена като мярка за ограничаване на високите цени на горивата.

Рубио посочи, че Вашингтон е предприемал сходни стъпки и по-рано, когато нарушенията в корабоплаването през Ормузкия проток са създали допълнителен натиск върху енергийните пазари. По думите му цените на петрола и дизела са повлияни от взаимодействието между няколко международни конфликта.

Украйна няма достъп до Starshield

Рубио заяви още, че Украйна в момента няма достъп до военната сателитна комуникационна система Starshield, а въпросът за евентуалното ѝ използване се обсъжда.

„Starlink е търговски продукт. Starshield е отбранителен, военен продукт. Той е достъпен за собствените ни въоръжени сили и се използва от американската армия. В момента Украйна няма достъп до него, а въпросът се обсъжда“, каза държавният секретар.

По думите му Украйна е поискала достъп до системата, за да извършва удари дълбоко на руска територия. „Те нямат достъп до нея в този момент“, подчерта Рубио.

Изявлението беше направено на фона на съобщения за ограничения върху използването на сателитни комуникации от украинските въоръжени сили. Associated Press съобщи, че според украински представители ограниченията засягат способности, свързани с действията срещу руските сили.

Вашингтон търси по-тесни връзки с Централна Азия

Рубио заяви, че САЩ разглеждат отношенията с петте държави от Централна Азия като важни. Той отпътува за Узбекистан, където участва в среща във формат C5+1 с Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

„Не става дума само за Узбекистан, а и за останалите четири централноазиатски държави. Това са важни отношения“, каза той и определи посещението като стратегическо.

САЩ подкрепят британската оценка за Иран

Американският държавен секретар заяви и че Вашингтон споделя оценката на Великобритания за предполагаем заговор срещу военновъздушна база на Острова.

„Великобритания заяви, че иранците са стояли зад планирането на атаката срещу базата. Естествено, нямаме причина да не се съгласим с тази оценка. Всъщност сме съгласни с нея“, каза Рубио.

Associated Press съобщи, че британските власти свързват предполагаемия план с Иранската революционна гвардия. Иран отхвърля обвиненията.

Източници: apnews.com