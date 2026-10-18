Саудитска Арабия прехвана ракети и дронове на хусите

Саудитската коалиция съобщи, че е прехванала и унищожила една балистична ракета, две крилати ракети и три дрона, изстреляни според нея от хусите. Балистичната ракета е била насочена към саудитския град Янбу, двете крилати ракети са свалени над Червено море, а дроновете – в южната част на страната и в района на Рияд.

„Прехванахме и унищожихме три дрона в южния район и района на Рияд“, заяви говорителят на коалицията генерал-майор Турки ал-Малики. За последната атака не са съобщени жертви или материални щети.

Първоначалната информация за „две ракети и три дрона“ не отразява пълните данни, публикувани от коалицията. Според тях ракетите са общо три – една балистична и две крилати. Съобщението не уточнява кога точно са били изстреляни ракетите и дроновете, нито дали хусите официално са поели отговорност за конкретната атака.

Нова серия атаки срещу Саудитска Арабия

Случаят е част от поредица атаки, които засегнаха саудитски летища и енергийни обекти. На 17 октомври коалицията съобщи за още четири прехванати дрона над Рияд, Източната провинция и южната част на страната, съобщи „Ал Джазира“.

По данни на Асошиейтед прес летище „Крал Халид“ в Рияд е било атакувано най-малко 20 пъти, откакто през юли боевете между хусите и подкрепяното от Саудитска Арабия йеменско правителство са се засилили. При една от атаките са загинали най-малко 13 души, а над 300 са били ранени.

Хусите, които контролират голяма част от северен Йемен, включително столицата Сана, използват балистични ракети, крилати ракети и безпилотни летателни апарати. Саудитска Арабия подкрепя международно признатото правителство на Йемен и извършва въздушни удари по позиции на хусите.

На фона на ескалацията египетският президент Абдел Фатах ас-Сиси заяви, че страната му е готова да предприеме необходимите мерки за защита на Саудитска Арабия, ако Рияд поиска това. Той уточни, че става дума за отбранителна подкрепа, а египетският парламент трябва да проведе извънредно заседание.

Източници: shafaq.com, aljazeera.com, apnews.com