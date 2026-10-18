Новини
Свят »
Израел »
САЩ призоваха Израел да спре насилието на заселниците

САЩ призоваха Израел да спре насилието на заселниците

18 Октомври, 2026 07:04, обновена 18 Октомври, 2026 07:05 711 9

  • сащ-
  • израел-
  • западен бряг-
  • насилие на заселници-
  • марко рубио

Марко Рубио заяви, че Вашингтон е силно обезпокоен от нападенията срещу палестинци, журналисти и чуждестранни представители на Западния бряг

САЩ призоваха Израел да спре насилието на заселниците - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Съединените щати призоваха Израел да предприеме по-строги мерки срещу насилието на заселници на Западния бряг. Държавният секретар Марко Рубио заяви, че Вашингтон е силно обезпокоен от разпространените видеозаписи на нападенията и настоява израелските власти да пресекат насилието.

„Много сме обезпокоени от тези изображения и от това, което виждаме. Поискахме от израелците и продължаваме да искаме от тях да пресекат това“, каза Рубио.

Той говори след нападение срещу американската фотожурналистка Хайди Ливайн от „Вашингтон пост“. Ливайн е била сред най-малко двама ранени при инцидента на 16 октомври, когато заселници са нападнали палестински цивилни, събиращи маслини. Журналистката е била откарана в болница.

Нападнати са и европейски представители

Насилието засегна и чуждестранни представители. Белгийският външен министър съобщи, че европейски дипломати и френски кмет са били нападнати в село Тайбе. Сред тях са били генералният консул на Белгия, дипломати от Франция и Полша и католически представители.

Израелската армия определи нападението като „тежък акт на насилие“, а полицията започна разследване. Външният министър Гидеон Саар осъди действията на израелски граждани и заяви, че ведомството му е във връзка с посланиците на засегнатите държави.

Кабинетът на премиера Бенямин Нетаняху предупреди срещу „прибързани заключения“ и заяви, че случаят може да бъде използван в кампания за очерняне на Израел. Нетаняху многократно е представял насилието като дело на малка група радикални младежи.

Най-малко 170 нападения от началото на реколтата

Според израелската организация „Йеш дин“ заселници са извършили най-малко 170 нападения срещу палестинци от 27 септември насам. Периодът съвпада с началото на годишната маслинова реколта.

Асошиейтед прес съобщи за атаки в най-малко осем села в северната част на Западния бряг. Запалени са автомобили и дървета, а жители са били бити. Палестинският Червен полумесец е оказал помощ на 14 ранени в шест населени места.

Палестинското здравно министерство съобщи за четирима загинали и над 100 ранени от началото на реколтата. Данните не са представени като независимо потвърдени от американската агенция.

Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси е отчела над 1600 нападения на Западния бряг между януари и август. Около 110 000 палестински семейства зависят от приходите от маслиновите си насаждения.

Държавният департамент на САЩ заяви, че осъжда престъпното насилие от всяка страна на Западния бряг и подкрепя разследванията и търсенето на правна отговорност. Рубио каза, че американското посолство в Йерусалим проверява нападението срещу Ливайн и очаква допълнителна информация.

Източници: investing.com, apnews.com


Израел
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само с призоваване не става!

    8 1 Отговор
    Затова и "САЩ" само призовава.

    07:15 18.10.2026

  • 2 Смеем се...

    4 0 Отговор
    ...от сърДце 😂😅

    07:27 18.10.2026

  • 3 Не е нужно да

    9 0 Отговор
    Ви очернят . Вие не виждате ли че целия свят ви мрази . Особенно Биби на когото и двамата сина са си сменили фамилиите и прибивават в Америка и Англия.

    Коментиран от #5, #6

    07:59 18.10.2026

  • 4 Българските турци

    7 1 Отговор
    От 70 години насам , ако в един палестински дом има 6 работоспособни , на работа отиват 5 и един остава да пази този дом !...Защото иначе като се върнат намират в къщата си един Якоб ,който е седнал вътре и твърди, че се е заселил в необитаван дом !... Все едно , да дойде някой мЮмюн да ти влезе в апартамента в София, като те няма там и го обяви за свой !... И колко "хамаси" и колко "терористи" ще се навъдят тогава по улиците на София...вие си направете сметка !...При това положение Пишете и твърдите от тука фантазии , които нямат абсолютно нищо общо с палестинската действителност и терора на еврейските заселници , които върлуват вече почти един век там !...Ако сте свестни хора , поне спрете дебелашката си гавра с трагедията на този нещастен народ !?...Не забравяйте "Апокалипсиса започва тогава когато гладните гледат как ядат ситите " !!!

    08:00 18.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Българските турци

    3 1 Отговор
    Не е вярно , че "всички заедно мразят еврейте" !... Ако беше така целият салон на ООН би трябвало да е празен когато Нетаняху разпени беса си от най висшата катедра на планетата !!.. Това е позорът на цивилизацията ни !... Кой и защо предизвика украинския хаос и ормузката криза и кой ги подклажда до днес ?...Защо само едно малоазиатско "Диктаторче" говори директно по жизнени световни теми а всички останали се спотайват зад табелите си в залата на ООН?... Защо един явен убиец на новородени бебета и на цивилно население с присъда за извършване на геноцид може да говори от катедрата на ООН а представителят на пострадалите не получава виза и достъп до Сащ и до глас от най висшата платформа за мира на планетата !...Справедливо ли е когато Израел и Нетаняху говорят в ООН, а Русия и Путин са заставени да мълчат с безбройни санкции и ембарго от всяква форма ?... С какво лице и каква съвест Доналд Тръмп лансира за миротворци себе си и америкаците които дължат на целия свят 45 трилиона американски долари ?!!.... Отговорете.... поне всеки пред своята си собственна съвест !!!...

    08:26 18.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.