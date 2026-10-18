САЩ призоваха Израел да спре насилието на заселниците

Съединените щати призоваха Израел да предприеме по-строги мерки срещу насилието на заселници на Западния бряг. Държавният секретар Марко Рубио заяви, че Вашингтон е силно обезпокоен от разпространените видеозаписи на нападенията и настоява израелските власти да пресекат насилието.

„Много сме обезпокоени от тези изображения и от това, което виждаме. Поискахме от израелците и продължаваме да искаме от тях да пресекат това“, каза Рубио.

Той говори след нападение срещу американската фотожурналистка Хайди Ливайн от „Вашингтон пост“. Ливайн е била сред най-малко двама ранени при инцидента на 16 октомври, когато заселници са нападнали палестински цивилни, събиращи маслини. Журналистката е била откарана в болница.

Нападнати са и европейски представители

Насилието засегна и чуждестранни представители. Белгийският външен министър съобщи, че европейски дипломати и френски кмет са били нападнати в село Тайбе. Сред тях са били генералният консул на Белгия, дипломати от Франция и Полша и католически представители.

Израелската армия определи нападението като „тежък акт на насилие“, а полицията започна разследване. Външният министър Гидеон Саар осъди действията на израелски граждани и заяви, че ведомството му е във връзка с посланиците на засегнатите държави.

Кабинетът на премиера Бенямин Нетаняху предупреди срещу „прибързани заключения“ и заяви, че случаят може да бъде използван в кампания за очерняне на Израел. Нетаняху многократно е представял насилието като дело на малка група радикални младежи.

Най-малко 170 нападения от началото на реколтата

Според израелската организация „Йеш дин“ заселници са извършили най-малко 170 нападения срещу палестинци от 27 септември насам. Периодът съвпада с началото на годишната маслинова реколта.

Асошиейтед прес съобщи за атаки в най-малко осем села в северната част на Западния бряг. Запалени са автомобили и дървета, а жители са били бити. Палестинският Червен полумесец е оказал помощ на 14 ранени в шест населени места.

Палестинското здравно министерство съобщи за четирима загинали и над 100 ранени от началото на реколтата. Данните не са представени като независимо потвърдени от американската агенция.

Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси е отчела над 1600 нападения на Западния бряг между януари и август. Около 110 000 палестински семейства зависят от приходите от маслиновите си насаждения.

Държавният департамент на САЩ заяви, че осъжда престъпното насилие от всяка страна на Западния бряг и подкрепя разследванията и търсенето на правна отговорност. Рубио каза, че американското посолство в Йерусалим проверява нападението срещу Ливайн и очаква допълнителна информация.

Източници: investing.com, apnews.com