Протестите във Франция и Европа: щети, ранени и арести ОБЗОР

Масовите протести във Франция срещу високите разходи за живот и проблемите в образованието прераснаха в сблъсъци, палежи и грабежи в редица градове. Премиерът Себастиен Льокорню съобщи за 1200 задържани и 150 ранени полицаи. По данни на вътрешното министерство около 550 000 души са участвали в 110 шествия, докато организаторите оценяват броя им на 800 000.

В Париж полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия срещу маскирани участници, които хвърляли камъни, фойерверки и други предмети. В Лион е подпален туристическият офис, в Лимож пожар е засегнал покрива на кметството, а в Марсилия и Лил са атакувани общински сгради. Щети са нанесени и на полицейски обект в Бордо. В Париж, Марсилия, Ница, Бордо и Лил са разграбени магазини.

Отделно разследване е започнало след като млад протестиращ в Сент Етиен е загубил ръката си при инцидент с полицейска граната. Френските власти не потвърдиха причината за травмата. Случаят идва след друг тежък инцидент на 5 октомври, при който 15-годишен ученик загуби ръката си. Използването на полицейски средства за контрол на тълпата вече предизвика проверки и политически спорове.

Макрон обеща наказателно преследване

Президентът Еманюел Макрон заяви: „Няма място за насилие в нашата република. Тези, които са чупили, атакували префектури и магазини и са разграбвали кметства, ще бъдат преследвани и наказани.“ Премиерът Льокорню определи насилието като „с изключителна интензивност“ и обвини радикални леви групи, че са организирали част от сблъсъците. Синдикатът СЖТ подкрепи протестите и настоя за по-високи доходи и пенсии, по-ниски цени и защита на обществените услуги.

Сблъсъци и в Италия

В Милано шествие срещу войните и поскъпването започна спокойно, но по-късно маскирани протестиращи хвърляха камъни и части от настилки срещу полицията, палеха барикади и разграбваха магазини. Полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия. Около 50 демонстранти са били задържани, включително непълнолетни, а двама полицаи са ранени, съобщава агенция ЛаПресе.

Италианският премиер Джорджа Мелони осъди насилието с думите: „Да демонстрираш е право. Да подпалваш градовете ни – не.“ Кметът на Милано Джузепе Сала заяви, че причините за протеста са разбираеми, но насилието срещу служителите на реда и сериозните щети не могат да бъдат оправдани.

Пети ден на безредици в Албания

В Тирана протестите срещу премиера Еди Рама продължиха пети ден, след като към по-широкото антиправителствено движение се присъединиха ученици и студенти. Участници хвърляха камъни, запалителни смеси, сигнални ракети и фойерверки срещу полицията. Силите на реда отговориха със сълзотворен газ, водни оръдия и палки.

Албанската полиция съобщи за 167 задържани и 132 ранени полицаи. Началникът на полицията Скендер Хита заяви, че маскирани участници са атакували служители, публични институции и частна собственост. Седем полицаи са временно отстранени, докато се проверяват твърдения за превишаване на правомощия.

Рама отказва да подаде оставка и заяви, че правителството уважава студентите и ще защитава правото на мирен протест. Демонстрациите започнаха след месеци на недоволство, свързано с обвинения в корупция, липса на работни места и планове за луксозен туристически комплекс по южното крайбрежие на страната.

Източници: afp.com, apnews.com