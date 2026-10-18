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Протестите във Франция и Европа: щети, ранени и арести ОБЗОР
  Тема: Икономика

Протестите във Франция и Европа: щети, ранени и арести ОБЗОР

18 Октомври, 2026 09:17, обновена 18 Октомври, 2026 09:20 841 17

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  • албания-
  • арести

Франция съобщава за 1200 задържани и 150 ранени полицаи, а насилието се разпространи и в Италия и Албания

Протестите във Франция и Европа: щети, ранени и арести ОБЗОР - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Масовите протести във Франция срещу високите разходи за живот и проблемите в образованието прераснаха в сблъсъци, палежи и грабежи в редица градове. Премиерът Себастиен Льокорню съобщи за 1200 задържани и 150 ранени полицаи. По данни на вътрешното министерство около 550 000 души са участвали в 110 шествия, докато организаторите оценяват броя им на 800 000.

В Париж полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия срещу маскирани участници, които хвърляли камъни, фойерверки и други предмети. В Лион е подпален туристическият офис, в Лимож пожар е засегнал покрива на кметството, а в Марсилия и Лил са атакувани общински сгради. Щети са нанесени и на полицейски обект в Бордо. В Париж, Марсилия, Ница, Бордо и Лил са разграбени магазини.

Отделно разследване е започнало след като млад протестиращ в Сент Етиен е загубил ръката си при инцидент с полицейска граната. Френските власти не потвърдиха причината за травмата. Случаят идва след друг тежък инцидент на 5 октомври, при който 15-годишен ученик загуби ръката си. Използването на полицейски средства за контрол на тълпата вече предизвика проверки и политически спорове.

Макрон обеща наказателно преследване

Президентът Еманюел Макрон заяви: „Няма място за насилие в нашата република. Тези, които са чупили, атакували префектури и магазини и са разграбвали кметства, ще бъдат преследвани и наказани.“ Премиерът Льокорню определи насилието като „с изключителна интензивност“ и обвини радикални леви групи, че са организирали част от сблъсъците. Синдикатът СЖТ подкрепи протестите и настоя за по-високи доходи и пенсии, по-ниски цени и защита на обществените услуги.

Сблъсъци и в Италия

В Милано шествие срещу войните и поскъпването започна спокойно, но по-късно маскирани протестиращи хвърляха камъни и части от настилки срещу полицията, палеха барикади и разграбваха магазини. Полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия. Около 50 демонстранти са били задържани, включително непълнолетни, а двама полицаи са ранени, съобщава агенция ЛаПресе.

Италианският премиер Джорджа Мелони осъди насилието с думите: „Да демонстрираш е право. Да подпалваш градовете ни – не.“ Кметът на Милано Джузепе Сала заяви, че причините за протеста са разбираеми, но насилието срещу служителите на реда и сериозните щети не могат да бъдат оправдани.

Пети ден на безредици в Албания

В Тирана протестите срещу премиера Еди Рама продължиха пети ден, след като към по-широкото антиправителствено движение се присъединиха ученици и студенти. Участници хвърляха камъни, запалителни смеси, сигнални ракети и фойерверки срещу полицията. Силите на реда отговориха със сълзотворен газ, водни оръдия и палки.

Албанската полиция съобщи за 167 задържани и 132 ранени полицаи. Началникът на полицията Скендер Хита заяви, че маскирани участници са атакували служители, публични институции и частна собственост. Седем полицаи са временно отстранени, докато се проверяват твърдения за превишаване на правомощия.

Рама отказва да подаде оставка и заяви, че правителството уважава студентите и ще защитава правото на мирен протест. Демонстрациите започнаха след месеци на недоволство, свързано с обвинения в корупция, липса на работни места и планове за луксозен туристически комплекс по южното крайбрежие на страната.

Източници: afp.com, apnews.com


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    19 0 Отговор
    Да се оправят!!!
    Аз оправям една ракия!!!
    Това е важна и отговорна работа!!!

    09:21 18.10.2026

  • 2 Гошо

    30 3 Отговор
    Тия неща не трябваше ли в Русия да стават Редакцията ,да не сте объркали Франция с Русия

    09:23 18.10.2026

  • 3 Макарон

    29 1 Отговор
    Така е в клуба на богатите.

    09:25 18.10.2026

  • 4 Оги

    30 2 Отговор
    Санкциите работят. Великите наши лидери очакваха в Русия да настъпи глад, мизерия и погроми, а то какво стана… Но нищо, важното е да метнем още 50 - 100 милиарда на Зельо.

    09:25 18.10.2026

  • 5 Овчар

    23 2 Отговор
    Или ще печатат пари което е катастрофа или ще отпушат тръбите за евтин руски газ и петрол в противен случай елисейския дворец ще бъде запален..! Следващия мега - протест е на 5 следващия месец и ще е още по брутален...! Такива са фактите..

    Коментиран от #7

    09:26 18.10.2026

  • 6 Без име..

    24 2 Отговор
    Пратете още милярди на окрсинския режим..Те ще ви оправят..Франция е фулл кенеф..Няма оправия ..

    09:27 18.10.2026

  • 7 Мхм

    8 2 Отговор

    До коментар #5 от "Овчар":

    Минаваме на дигитално юро какво печатане?

    09:28 18.10.2026

  • 8 бай Бончо

    21 2 Отговор
    Ама чакайте сега , нали има демокрация и свобода на словото, защо ги бият и арестуват когато упражняват свобода на словото.Демокрацията дори не дава шанс да стъпите на първото стъпало на пирамидата на Маслоу. Социализма от своя страна , даваше на всеки човек , да стъпи поне на второ стъпало стабилно , а не рядко и на трето стъпало .Социализма е недостижим !

    Коментиран от #11

    09:31 18.10.2026

  • 9 Факт

    2 10 Отговор
    В цял свят има манифести срещу власта само в бг Ганьо русофила всичката му наред,и раята в русия в калта

    Коментиран от #14, #15

    09:34 18.10.2026

  • 10 Социалният взрив в Европа

    7 1 Отговор
    Протестите в белгийската столица са вдъхновени отчасти от демонстрациите във Франция, но имат и свои конкретни причини. Белгийски студентски организации се обявиха срещу нарастващите разходи за образование и планирани реформи, които според тях могат да ограничат достъпа до висшите учебни заведения.
    Демонстрантите се събраха в центъра на Брюксел, като много от тях бяха с маски и скандираха антифашистки лозунги.
    Полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия, а някои протестиращи преобърнаха кола. Белгийският министър на вътрешните работи Бернар Кентин заяви в публикация в X, че "това, което се случва в Брюксел, вече не е просто протест" и "ще бъдат използвани всички необходими средства за възстановяване на реда".
    Португалия. В Лисабон и още няколко региона започнаха огромни демонстрации, организирани от най-големия синдикат в страната (CGTP). Причината е „бруталното поскъпване“ на наемите, жилищата, храната и горивата. Данните на Евростат показват, че цените на имотите в Португалия са скочили с над 16% за година – най-бързият темп на поскъпване в целия Европейски съюз, което буквално остави хиляди млади семейства без покрив над главата.

    09:41 18.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Мухахаха

    7 1 Отговор
    Париж гори следват Германия Белгия Холандия европа се самоуби

    09:42 18.10.2026

  • 13 ?????

    8 1 Отговор
    Уф.
    Санкциите трябваше да предизвикат нещо такова в Русия, а пламна Франция и Европа.
    Де го чукаш, де се пука.
    ППДБ-тата няма ли да се включват в европейския тренд?
    Те и без тва друго не умеят да правят.

    09:42 18.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Демокрацията е лъжа!

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Факт":

    Излизай и протестирай бе, розов!. Не става само с розови тениски и панделки, требе и д..е за тая работа.

    09:46 18.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ако бахме

    0 1 Отговор
    задействали чл. 4 -ти, това нямаше как да се случи. Европа щеше да се обедини в защита сигурността в Черно море и засилване на източния фланг. Нямаше да се занимава с вътрешните си проблеми.

    09:53 18.10.2026