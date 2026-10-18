Протестите във Франция и Европа: щети, ранени и арести ОБЗОР

Масовите протести във Франция срещу високите разходи за живот и проблемите в образованието прераснаха в сблъсъци, палежи и грабежи в редица градове. Премиерът Себастиен Льокорню съобщи за 1200 задържани и 150 ранени полицаи. По данни на вътрешното министерство около 550 000 души са участвали в 110 шествия, докато организаторите оценяват броя им на 800 000.
В Париж полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия срещу маскирани участници, които хвърляли камъни, фойерверки и други предмети. В Лион е подпален туристическият офис, в Лимож пожар е засегнал покрива на кметството, а в Марсилия и Лил са атакувани общински сгради. Щети са нанесени и на полицейски обект в Бордо. В Париж, Марсилия, Ница, Бордо и Лил са разграбени магазини.
Отделно разследване е започнало след като млад протестиращ в Сент Етиен е загубил ръката си при инцидент с полицейска граната. Френските власти не потвърдиха причината за травмата. Случаят идва след друг тежък инцидент на 5 октомври, при който 15-годишен ученик загуби ръката си. Използването на полицейски средства за контрол на тълпата вече предизвика проверки и политически спорове.
Макрон обеща наказателно преследване
Президентът Еманюел Макрон заяви: „Няма място за насилие в нашата република. Тези, които са чупили, атакували префектури и магазини и са разграбвали кметства, ще бъдат преследвани и наказани.“ Премиерът Льокорню определи насилието като „с изключителна интензивност“ и обвини радикални леви групи, че са организирали част от сблъсъците. Синдикатът СЖТ подкрепи протестите и настоя за по-високи доходи и пенсии, по-ниски цени и защита на обществените услуги.
Сблъсъци и в Италия
В Милано шествие срещу войните и поскъпването започна спокойно, но по-късно маскирани протестиращи хвърляха камъни и части от настилки срещу полицията, палеха барикади и разграбваха магазини. Полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия. Около 50 демонстранти са били задържани, включително непълнолетни, а двама полицаи са ранени, съобщава агенция ЛаПресе.
Италианският премиер Джорджа Мелони осъди насилието с думите: „Да демонстрираш е право. Да подпалваш градовете ни – не.“ Кметът на Милано Джузепе Сала заяви, че причините за протеста са разбираеми, но насилието срещу служителите на реда и сериозните щети не могат да бъдат оправдани.
Пети ден на безредици в Албания
В Тирана протестите срещу премиера Еди Рама продължиха пети ден, след като към по-широкото антиправителствено движение се присъединиха ученици и студенти. Участници хвърляха камъни, запалителни смеси, сигнални ракети и фойерверки срещу полицията. Силите на реда отговориха със сълзотворен газ, водни оръдия и палки.
Албанската полиция съобщи за 167 задържани и 132 ранени полицаи. Началникът на полицията Скендер Хита заяви, че маскирани участници са атакували служители, публични институции и частна собственост. Седем полицаи са временно отстранени, докато се проверяват твърдения за превишаване на правомощия.
Рама отказва да подаде оставка и заяви, че правителството уважава студентите и ще защитава правото на мирен протест. Демонстрациите започнаха след месеци на недоволство, свързано с обвинения в корупция, липса на работни места и планове за луксозен туристически комплекс по южното крайбрежие на страната.
Източници: afp.com, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Аз оправям една ракия!!!
Това е важна и отговорна работа!!!
09:21 18.10.2026
2 Гошо
09:23 18.10.2026
3 Макарон
09:25 18.10.2026
4 Оги
09:25 18.10.2026
5 Овчар
Коментиран от #7
09:26 18.10.2026
6 Без име..
09:27 18.10.2026
7 Мхм
До коментар #5 от "Овчар":Минаваме на дигитално юро какво печатане?
09:28 18.10.2026
8 бай Бончо
Коментиран от #11
09:31 18.10.2026
9 Факт
Коментиран от #14, #15
09:34 18.10.2026
10 Социалният взрив в Европа
Демонстрантите се събраха в центъра на Брюксел, като много от тях бяха с маски и скандираха антифашистки лозунги.
Полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия, а някои протестиращи преобърнаха кола. Белгийският министър на вътрешните работи Бернар Кентин заяви в публикация в X, че "това, което се случва в Брюксел, вече не е просто протест" и "ще бъдат използвани всички необходими средства за възстановяване на реда".
Португалия. В Лисабон и още няколко региона започнаха огромни демонстрации, организирани от най-големия синдикат в страната (CGTP). Причината е „бруталното поскъпване“ на наемите, жилищата, храната и горивата. Данните на Евростат показват, че цените на имотите в Португалия са скочили с над 16% за година – най-бързият темп на поскъпване в целия Европейски съюз, което буквално остави хиляди млади семейства без покрив над главата.
09:41 18.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Мухахаха
09:42 18.10.2026
13 ?????
Санкциите трябваше да предизвикат нещо такова в Русия, а пламна Франция и Европа.
Де го чукаш, де се пука.
ППДБ-тата няма ли да се включват в европейския тренд?
Те и без тва друго не умеят да правят.
09:42 18.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Демокрацията е лъжа!
До коментар #9 от "Факт":Излизай и протестирай бе, розов!. Не става само с розови тениски и панделки, требе и д..е за тая работа.
09:46 18.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ако бахме
09:53 18.10.2026