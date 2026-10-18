Египет обеща подкрепа на Саудитска Арабия срещу хусите

Египет обяви готовност да предостави „всички необходими и възможни форми на подкрепа“ на Саудитска Арабия за защитата на нейната сигурност, стабилност, ресурси и териториална цялост. Решението беше взето на заседание на Съвета за национална отбрана, председателствано от президента Абдел Фатах ас-Сиси в Кайро.

Съветът заяви пълна солидарност със Саудитска Арабия и определи сигурността на кралството като неразривно свързана с египетската и арабската национална сигурност. В решението изрично са включени и защитата на ислямските свети места.

Едновременно с това Кайро обяви, че ще засили политическите и дипломатическите усилия за намаляване на напрежението в региона и за намиране на мирни решения на кризите. В официалното решение не се посочва, че Египет вече изпраща войски или започва военна операция.

Парламентът обсъжда искането на Сиси

Египетският парламент беше свикан на извънредно заседание по искане на ас-Сиси. Депутатите трябва да обсъдят разрешение за предоставяне на отбранителна помощ на Саудитска Арабия, ако Рияд отправи официално искане. Заседанието започна в неделя, но към момента няма потвърдено официално решение за изпращане на египетски сили.

Ден по-рано президентът заяви, че Египет няма да допусне заплаха за сигурността на Саудитска Арабия. „Ще предприемем всяка мярка, за да защитим Саудитска Арабия“, каза ас-Сиси, като свърза евентуалните действия с указанията на саудитския крал Салман бин Абдулазиз и престолонаследника Мохамед бин Салман.

Атаките срещу Саудитска Арабия се засилиха

Решението на Кайро идва на фона на нова ескалация между Саудитска Арабия и подкрепяните от Иран хуси в Йемен. През последните дни групировката атакува цели в кралството, сред които международното летище в Рияд и обекти на петролната компания „Сауди Арамко“, съобщават международни медии.

Сраженията се възобновиха след срив на примирието и подновяване на настъплението на подкрепяните от Саудитска Арабия сили на международно признатото йеменско правителство срещу хусите. Саудитската страна заявява, че атаките застрашават нейната сигурност и гражданска инфраструктура, докато хусите предупреждават срещу пряка египетска военна намеса.

Следващата стъпка зависи от решението на египетския парламент и от това дали Саудитска Арабия ще поиска конкретна помощ. Дотогава официално потвърдената позиция на Кайро е за пълна политическа подкрепа, готовност за отбранително съдействие и паралелни дипломатически усилия за ограничаване на конфликта.

Източници: apnews.com, aljazeera.com, thenationalnews.com