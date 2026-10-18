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Египет обеща подкрепа на Саудитска Арабия срещу хусите

Египет обеща подкрепа на Саудитска Арабия срещу хусите

18 Октомври, 2026 18:09, обновена 18 Октомври, 2026 18:10 686 1

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Кайро обяви готовност за всички необходими форми на помощ, но не съобщи за изпращане на войски. Египетският парламент обсъжда искане на президента за разрешение за отбранителна подкрепа

Египет обеща подкрепа на Саудитска Арабия срещу хусите - 1
Снимка: YouTube
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Египет обяви готовност да предостави „всички необходими и възможни форми на подкрепа“ на Саудитска Арабия за защитата на нейната сигурност, стабилност, ресурси и териториална цялост. Решението беше взето на заседание на Съвета за национална отбрана, председателствано от президента Абдел Фатах ас-Сиси в Кайро.

Съветът заяви пълна солидарност със Саудитска Арабия и определи сигурността на кралството като неразривно свързана с египетската и арабската национална сигурност. В решението изрично са включени и защитата на ислямските свети места.

Едновременно с това Кайро обяви, че ще засили политическите и дипломатическите усилия за намаляване на напрежението в региона и за намиране на мирни решения на кризите. В официалното решение не се посочва, че Египет вече изпраща войски или започва военна операция.

Парламентът обсъжда искането на Сиси

Египетският парламент беше свикан на извънредно заседание по искане на ас-Сиси. Депутатите трябва да обсъдят разрешение за предоставяне на отбранителна помощ на Саудитска Арабия, ако Рияд отправи официално искане. Заседанието започна в неделя, но към момента няма потвърдено официално решение за изпращане на египетски сили.

Ден по-рано президентът заяви, че Египет няма да допусне заплаха за сигурността на Саудитска Арабия. „Ще предприемем всяка мярка, за да защитим Саудитска Арабия“, каза ас-Сиси, като свърза евентуалните действия с указанията на саудитския крал Салман бин Абдулазиз и престолонаследника Мохамед бин Салман.

Атаките срещу Саудитска Арабия се засилиха

Решението на Кайро идва на фона на нова ескалация между Саудитска Арабия и подкрепяните от Иран хуси в Йемен. През последните дни групировката атакува цели в кралството, сред които международното летище в Рияд и обекти на петролната компания „Сауди Арамко“, съобщават международни медии.

Сраженията се възобновиха след срив на примирието и подновяване на настъплението на подкрепяните от Саудитска Арабия сили на международно признатото йеменско правителство срещу хусите. Саудитската страна заявява, че атаките застрашават нейната сигурност и гражданска инфраструктура, докато хусите предупреждават срещу пряка египетска военна намеса.

Следващата стъпка зависи от решението на египетския парламент и от това дали Саудитска Арабия ще поиска конкретна помощ. Дотогава официално потвърдената позиция на Кайро е за пълна политическа подкрепа, готовност за отбранително съдействие и паралелни дипломатически усилия за ограничаване на конфликта.

Източници: apnews.com, aljazeera.com, thenationalnews.com


Египет
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Наблюдател

    1 0 Отговор
    СА за първи път са използвали китайски балистични ракети с/ у хусите ,но те не са показали впечатляващи качества, част от тях са се отклонили и са паднали далеч от целите си

    18:16 18.10.2026