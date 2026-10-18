Тръмп подкрепи Нетаняху за нов мандат в Израел

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подкрепи Бенямин Нетаняху за нов мандат като премиер на Израел. Подкрепата беше обявена девет дни преди парламентарните избори в страната, насрочени за 27 октомври.

В публикация в социалната си мрежа Тръмп нарече Нетаняху „велик премиер воин“ и „още по-велик партньор за мира“ в противопоставянето на Иран. Американският президент определи израелския премиер като „силен, смел и блестящ“ въпреки сериозната опозиция срещу него.

„Това писмо представлява пълната ми и безусловна подкрепа за Биби Нетаняху в предстоящата му надпревара за преизбиране като премиер на Израел“, написа Тръмп.

Той предупреди и за възможните последици при смяна на властта. „Ако Израел има погрешния лидер, който би бил всеки друг освен Биби, Америка ще трябва сама да свърши тази работа“, заяви Тръмп, имайки предвид действията срещу Иран.

Нетаняху благодари на американския президент за „огромната подкрепа и съвместната работа“. „Заедно ще завършим мисията“, написа израелският премиер.

Ключова подкрепа преди вота

Изборите ще бъдат първите национални избори в Израел след нападението на „Хамас“ от 7 октомври 2023 г. Вотът се очаква да бъде решаващ за политическото бъдеще на Нетаняху, който е изправен пред трудна кампания и натиск от опозицията.

Според анализ на „Аксиос“ повечето проучвания поставят коалицията на Нетаняху под прага от 61 места, необходим за съставяне на правителство. Това прави американската подкрепа особено важна за предизборната му кампания, макар реалното ѝ отражение върху резултата да не може да бъде измерено предварително.

До неделя Тръмп няколко пъти отказваше да подкрепи Нетаняху. По-рано този месец той заяви, че не се намесва в израелската политика, а в интервю за Newsmax каза, че „не се доверява на никого в света на политиката“.

Разногласия за Иран и Газа

Колебанието на Тръмп беше свързано с нарастващи разногласия между двамата лидери. Те имаха различия относно войната с Иран, действията на Израел в Ливан и американските предложения за прекратяване на огъня в Газа.

Асошиейтед прес съобщи, че Тръмп е критикувал израелски действия срещу Иран и е бил недоволен от това, че боевете с „Хизбула“ са забавили дипломатическите усилия. Нетаняху от своя страна отхвърли американски план за прекратяване на огъня в Газа, докато „Хамас“ не бъде разоръжен.

С последната си позиция Тръмп отново обвърза политическото бъдеще на Нетаняху с американската стратегия спрямо Иран. Израелските избиратели ще гласуват на 27 октомври.

Източници: apnews.com, axios.com