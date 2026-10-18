Новини
Свят »
Израел »
Тръмп подкрепи Нетаняху за нов мандат в Израел
  Тема: Избори

Тръмп подкрепи Нетаняху за нов мандат в Израел

18 Октомври, 2026 19:07 438 7

  • доналд тръмп-
  • бенямин нетаняху-
  • израелски избори-
  • иран-
  • израел

Американският президент даде подкрепата си девет дни преди парламентарните избори, след като месеци избягваше да заеме позиция

Тръмп подкрепи Нетаняху за нов мандат в Израел - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подкрепи Бенямин Нетаняху за нов мандат като премиер на Израел. Подкрепата беше обявена девет дни преди парламентарните избори в страната, насрочени за 27 октомври.

В публикация в социалната си мрежа Тръмп нарече Нетаняху „велик премиер воин“ и „още по-велик партньор за мира“ в противопоставянето на Иран. Американският президент определи израелския премиер като „силен, смел и блестящ“ въпреки сериозната опозиция срещу него.

„Това писмо представлява пълната ми и безусловна подкрепа за Биби Нетаняху в предстоящата му надпревара за преизбиране като премиер на Израел“, написа Тръмп.

Той предупреди и за възможните последици при смяна на властта. „Ако Израел има погрешния лидер, който би бил всеки друг освен Биби, Америка ще трябва сама да свърши тази работа“, заяви Тръмп, имайки предвид действията срещу Иран.

Нетаняху благодари на американския президент за „огромната подкрепа и съвместната работа“. „Заедно ще завършим мисията“, написа израелският премиер.

Ключова подкрепа преди вота

Изборите ще бъдат първите национални избори в Израел след нападението на „Хамас“ от 7 октомври 2023 г. Вотът се очаква да бъде решаващ за политическото бъдеще на Нетаняху, който е изправен пред трудна кампания и натиск от опозицията.

Според анализ на „Аксиос“ повечето проучвания поставят коалицията на Нетаняху под прага от 61 места, необходим за съставяне на правителство. Това прави американската подкрепа особено важна за предизборната му кампания, макар реалното ѝ отражение върху резултата да не може да бъде измерено предварително.

До неделя Тръмп няколко пъти отказваше да подкрепи Нетаняху. По-рано този месец той заяви, че не се намесва в израелската политика, а в интервю за Newsmax каза, че „не се доверява на никого в света на политиката“.

Разногласия за Иран и Газа

Колебанието на Тръмп беше свързано с нарастващи разногласия между двамата лидери. Те имаха различия относно войната с Иран, действията на Израел в Ливан и американските предложения за прекратяване на огъня в Газа.

Асошиейтед прес съобщи, че Тръмп е критикувал израелски действия срещу Иран и е бил недоволен от това, че боевете с „Хизбула“ са забавили дипломатическите усилия. Нетаняху от своя страна отхвърли американски план за прекратяване на огъня в Газа, докато „Хамас“ не бъде разоръжен.

С последната си позиция Тръмп отново обвърза политическото бъдеще на Нетаняху с американската стратегия спрямо Иран. Израелските избиратели ще гласуват на 27 октомври.

Източници: apnews.com, axios.com


Израел
Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    12 0 Отговор
    Кукловодът държи здраво марионетката.

    19:10 18.10.2026

  • 2 Чичо Дончо

    11 0 Отговор
    са го гепили яко за камбаните. Добитъка стои и гледа.

    19:13 18.10.2026

  • 3 Ооооо чудо

    10 1 Отговор
    Престъпника Тръмп подкрепил престъпника Нетаняху

    19:14 18.10.2026

  • 4 Сър Пичук

    7 0 Отговор
    Донякъде разбираемо поведение на чичо Дончо! Иванка Тръмп приема юдаизма през 2009 г. преди брака си с Джаред Кушнер, поради което Тръмп има еврейски зет, дъщеря и внуци.

    19:15 18.10.2026

  • 5 Докаато

    7 0 Отговор
    Нацистки Израел не бъде разоръжен, подложен на глад, международна изолация, санкции и ембарго никакъв резултат няма да има. Кой кого подкрепил няма никакво значение. Света мрази ционисткият коптор и неговите спонсори

    19:18 18.10.2026

  • 6 Да подкрепяш

    7 0 Отговор
    Издирван за геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството от международният трибунал трябва да си абсолютно луд и сбъркан индивид

    19:20 18.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.